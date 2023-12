Estos dispositivos traducen audio y texto en tiempo real: probamos el T1 Mini y los audífonos WT2 Edge

El T1 Mini y los audífonos WT2 son ideales para los viajeros o tienen contacto constante con personas de otros países. (Infobae)

Durante un viaje a España tuve la oportunidad de coincidir en el vuelo con una persona de Brasil, que inició la conversación porque yo llevaba una camiseta de fútbol y empezó a preguntarme qué otros equipos me gustaban y si conocía algunos de su país.

En la hora que duro el vuelo intentamos comunicarnos de la mejor manera que encontramos, porque ni él hablaba español ni yo portugués y el inglés no era el fuerte de ninguno. Pero fue una hora agradable en la que al final pensé en que pude haber hecho un gran amigo si hubiese tenido algo a la mano que me ayudara a comunicarme mejor. Algo que encontré cuatro años después.

Timekettle tiene dos dispositivos que hacen traducción en tiempo real en formato de audio, texto e imagen y ambos los pudimos probar para conocer en detalle cómo podemos usarlos en situaciones cotidianas.

Fluentalk T1 Mini

Este es un dispositivo que reúne funciones de audio e imagen. Por su diseño es similar a un celular pero mucho más pequeño, de hecho su pantalla es de 2,8 pulgadas. Pero además está equipado con una cámara de 5 MP, un micrófono, memoria RAM de 1GB y 8GB de almacenamiento. Tiene soporte para 38 idiomas, 80 acentos y podemos descargar ocho combinaciones de traducción para uso offline.

Con él podemos tomar el audio de una persona y traducirlo a texto a voz. Es una forma de uso similar al de una grabadora de mano, en la que oprimimos un botón para que tome el sonido y lo soltamos para que traduzca.

En el caso de la cámara, es útil para traducir el texto de carteles de publicidad, documentos, accesorios y en general elementos pequeños porque su rango de visión no es muy amplio y al estar en una pantalla pequeña lo mejor es usarlo para textos cortos.

El dispositivo permite traducir una conversación en tiempo real entre dos personas.

Este dispositivo tiene un funcionamiento concreto y está pensado para casos como viajes en los que necesitamos escuchar o decir algo en un idioma que no manejamos, como puede ser un accidente de tránsito, la llegada a un hotel o asistencia en un vuelo. Por su tamaño cabe fácilmente en el bolsillo o una cartera de mano.

Su función de audio es bastante útil. Si bien hay que tener precisión al momento de oprimir el botón para que tome la conversación desde el inicio, puede grabar una cantidad de tiempo ideal como para traducir toda una frase sin interrupciones. Además, el resultado lo muestra en texto y también en audio, haciéndolo accesible para todo tipo de usuarios.

En este apartado su mayor problema es la configuración del idioma, porque al tener una pantalla pequeña la navegación se hace algo torpe y eso le puede a algunos usuarios.

Sobre la traducción de imágenes, su función es familiar si hemos usado Google Lens: apuntando con la cámara al texto, en pantalla aparecerá la traducción y además nos entregarán un texto para leerlo en otro espacio.

Aquí nuevamente hay problemas en la agilidad del proceso, especialmente porque la cámara no tiene foco, por lo que hay que tener paciencia a la hora de hacer la traducción porque puede que no tome todo el texto y eso genere imprecisiones en el resultado. Además, las fotos tomadas no se guardan y no hay un historial de traducción.

Con este dispositivo se pueden traducir carteles de publicidad o documentos.

En términos generales, el Fluentalk T1 Mini es ideal para los viajeros, si bien sus funciones las puede hacer un celular actual, el tener un dispositivo enfocado en traducción permite mayor comodidad en caso de que el teléfono se descargue o se nos pierda y al no guardar datos personales, no corremos riesgos adicionales. Su diseño lo hace ligero y no estorba tenerlo en un bolsillo.

WT2 Edge

Al igual que el dispositivo anterior, tiene soporte para casi 40 idiomas y permite descargar ocho combinaciones para uso offline. La diferencia es que aquí estamos ante un par de audiófonos enfocados en traducción, por lo que no servirán para escuchar contenido del celular como música o videos.

Para usar los audífonos tendremos que descargar una aplicación, que será la encargada de hacer el enlace y traducir los contenidos.

Entre las funciones que tiene está la opción de traducir una conversación simultánea entre dos personas, por lo que cada una toma un audífono y escucha en su idioma. Esto es ideal para situaciones puntuales como puede ser una reunión de trabajo, una charla casual durante un viaje o como método de aprendizaje de un nuevo idioma.

La otra función es una que permite poner el micrófono del celular y escuchar la traducción en tiempo real. Esta opción es interesante para ver contenido que está en otro idioma y no tiene subtítulos o traducción.

Si bien no es útil para ver películas o series, porque la aplicación no va a distinguir entre cada uno de los personajes y genera errores, si sirve para disfrutar de conferencias o monólogos. Nosotros solo tendremos que poner el teléfono frente a la salida de audio, activar el modo y escuchar la traducción en tiempo real.

La aplicación de los WT2 guarda las conversaciones y funciona como altavoz. (Infobae)

A diferencia del Fluentalk T1 Mini, aquí sí se guarda el historial de traducción porque la aplicación es la que se encarga de almacenar la información, aprovechado el sistema del teléfono que es mucho más robusto.

Aunque desde Timekettle no aseguran un 100% de precisión en la traducción, el porcentaje real es muy cercano y los contenidos se entienden bien, especialmente porque los audífonos están diseñados para hacer una buena captura de sonido y enfocarse en la voz de los usuarios.