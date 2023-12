Apple lanza actualización para iPhone de urgencia: cómo descargarla

Apple lanza actualización iOS 17.2.1 para solucionar fallos de seguridad y sugiere instalarla cuanto antes. (Unsplash)

Apple cierra este 2023 con importantes actualizaciones de seguridad para el sistema operativo de sus iPhone, aunque lo hace de manera sorpresiva porque apenas había pasado poco más de una semana desde que Cupertino lanzó una nueva versión de su software.

Específicamente, la compañía de la manzana mordida liberó la versión iOS 17.2.1 para corregir problemas, errores y vulnerabilidades de seguridad identificados en la anterior iOS 17.2.

Incluso se urge a los usuarios a actualizar sus dispositivos lo antes posible para proteger sus datos y mejorar el rendimiento del sistema.

Apple también presentó la versión iOS 16.7.4, la cual está diseñada para algunos de sus modelos antiguos de dispositivos móviles que no soportan la última versión del sistema operativo.

Mientras que puso a disposición la actualización macOS Sonoma 14.2.1, el sistema operativo para ordenadores Mac, la cual soluciona un error grave en la función de compartir pantalla.

Las mejoras en iOS 17.2.1

Esta actualización proporciona correcciones de errores importantes y se recomienda para todos los usuarios. (Apple)

Con un tamaño de 240.5 MB, la actualización iOS 17.2.1 es accesible para modelos desde el iPhone XS y posteriores.

Y aunque no ofrece novedades visuales o funcionales significativas, se centra en la corrección de vulnerabilidades que podrían permitir el acceso a malware y otros riesgos para la seguridad de los datos privados y la gestión de cuentas, afectando a servicios como Bluetooth, la aplicación “Buscar”, Siri y Safari.

Es por ello que estos fallos podrían haber permitido a terceros el acceso no autorizado a información sensible.

Mientras que para actualizar los dispositivos, los usuarios deben acceder a Ajustes > General > Actualización de software y contar con una conexión a internet estable.

Y para aquellos que cuentan con dispositivos elegibles, pero con almacenamiento limitado, Apple sugiere liberar espacio para poder llevar a cabo la instalación de esta actualización.

Compatibilidad y proceso de actualización

Las actualizaciones iOS 16.7.4 y iPadOS 16.7.4 permiten a dispositivos más antiguos como el iPhone 8 y el iPhone X, o aquellos usuarios que no deseen instalar la versión más reciente del sistema operativo, disfrutar de mejoras en la seguridad.

Adiós a error crítico con macOS Sonoma 14.2.1

La actualización es esencial para usuarios de Mac preocupados por la privacidad de sus sesiones FaceTime. (Unsplash)

macOS Sonoma 14.2.1 soluciona un error crítico identificado por el experto en ciberseguridad Craig Hockenberry, que involucra la función de compartir pantalla, donde múltiples ventanas podían ser visibles durante una sesión de FaceTime, exponiendo potencialmente información sensible.

La actualización tiene un tamaño aproximado de 400 MB y para instalarla los usuarios deben navegar a Configuración > General > Actualización de software para asegurarse de que cuentan con la última versión disponible, y en caso de no tenerla, descargarla inmediatamente.

La sorpresiva actualización deja algunas dudas

Sin entradas CVE publicadas, las correcciones de errores en las últimas actualizaciones de Apple quedan envueltas en misterio. (Unsplash)

Apple no ha proporcionado detalles específicos sobre los errores corregidos y al no contar con entradas CVE (Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes) publicadas, no es clara la verdadera gravedad de los bugs, lo que comienza a generar especulaciones entre los usuarios.

Por otra parte, se espera que la próxima gran actualización, iOS 17.3, llegue a principios de 2024 con funciones como listas de reproducción colaborativas en Apple Music y mejoras en la seguridad contra robos de iPhone.

A lo que se suma una interesante función que hará que los iPhone robados sean casi imposibles de usarse, una herramienta ideal para los mercados en los que el robo físico de estos dispositivos se puede dar con mucha frecuencia, como es el caso de algunas naciones latinoamericanas.

Recordemos que la versión iOS 17.2 trajo novedades como Journal, una app para diario personal con consejos personalizados, así como una función de traducción para el Action Button en los iPhone 15 Pro, carga inalámbrica para ciertos modelos antiguos y mejoras de seguridad que abordan la vulnerabilidad conocida como Flipper Zero.