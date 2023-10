Qué tan útiles son las aplicaciones móviles de Xbox, PlayStation y Nintendo

Estas aplicaciones son gratuitas y son de uso opcional para todos los jugadores. (Infobae)

Cada tanto mi teléfono me da un listado de aplicaciones que poco uso y entre las primeras siempre están las de Xbox, PlayStation y Nintendo. Lo que continuamente me plantea la necesidad real de tenerlas en el celular y si eliminarlas sea la mejor decisión, porque pareciera que no son tan útiles como deberían ser.

Hace 15 o 20 años la experiencia de disfrutar de los videojuegos se centraba en las consolas y quizás en leer en un par de revistas o buscar trucos en internet. Pero hoy los usuarios tiene muchas más opciones y los celulares son una oportunidad de ampliar el acceso a funciones como las tiendas digitales, chats y noticias, para eso las principales marcas crearon estas plataformas que reúnen esas y más características.

Así que evaluemos una por una, para ver qué beneficios entregan, la utilidad que los jugadores le pueden dar y qué oportunidades de mejora tiene por delante.

Xbox

La marca de Microsoft tiene dos aplicaciones, una dedicada a los juegos de Game Pass y otra que reúne más funciones llamada simplemente Xbox. Vamos a hablar de esta segunda, porque en ella es posible acceder a nuestra biblioteca de juegos, administrar nuestras consolas, hablar con amigos y revisar la tienda de títulos digitales.

Su interfaz es sencilla de usar y a nivel general navegar en ella no representa mayores dificultades porque tiene los mismos iconos que encontramos en la consola. Sin embargo, no es posible comprar juegos o ver su precio, por lo que el catálogo servirá para ver si algún juego está disponible para comprar y ver imágenes de él.

Su función más importante es poder descargar las capturas que tomamos en la consola, ya que se guardan directamente en la nube. Esto es útil para bajar directamente las imágenes y videos al celular, para subirlas a redes sociales o, en mi caso particular, tenerlas listas para agregarlas en reseñas.

En cuanto al chat, su funcionamiento es bueno, pero al haber tantas aplicaciones de mensajería donde continuamente hablábamos con nuestros amigos, su uso no es tan extenso y Discord, por ejemplo, ofrece una mejor alternativa o incluso WhatsApp.

Es una app bien diseñada, con una interfaz amigable y mucha información de lanzamientos y noticias, con opción interesante de administrar la consola desde allí y un buen enlace con las capturas de juego tomadas. Pero no es una plataforma a la que ingrese más allá de esto último.

PlayStation

La PS App brinda opciones similares a la de Xbox, pero de entrada tiene un tema muy molesto: si no ingresamos a ella continuamente va a cerrar nuestra sesión y es algo incómodo porque no es un app de uso regular.

A diferencia de la de Xbox, aquí sí es posible comprar juegos en PS Store. De hecho, la versión de la tienda digital es mucho mejor que la de la consola, porque es más rápida y los menús son más cómodos. Personalmente, es el principal uso que le doy a la aplicación y cuando quiero buscar un juego para la consola prefiero hacerlo desde allí.

A todo esto se suma las opciones de chats, descargar capturas, leer noticias y ver los trofeos que ganamos nosotros y nuestros amigos, algo que es interesante, pero que no es lo suficientemente llamativo como para entrar continuamente porque es algo que ya está en la consola.

La PS App es quizás la más completa de las tres, especialmente porque su rendimiento es el más cómodo de todas y es como tener el menú inicial de la consola, especialmente por la fluidez para hacer compras.

Nintendo

Es un caso especial. Esta aplicación es únicamente para los usuarios de Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción de la consola. Si bien todos la pueden descargar, solo los suscriptores van a poder sacarle provecho porque, por ejemplo, da acceso a un chat para partidas online, que es un beneficio del plan.

El problema es que la aplicación se queda en algo muy simple. No tiene acceso a eShop, tampoco a nuestra propia biblioteca de juegos, capturas de pantalla e historial de juego. Es únicamente para ver qué amigos están conectados, qué juegos están enlazados a la aplicación y la opción del chat de voz, ya que la consola no tiene esa opción directamente.

En general es una plataforma con muy poco uso y lo que hace no tiene mayor relevancia porque los usuarios prefieren otros servicios. Es sin duda la que menos utilidad tiene de las tres y que sobra tenerla.

Vale o no la pena estas aplicaciones

La experiencia de las consolas es muy completa actualmente, algunas ofrecen incluso acceso a navegadores web, por lo que el uso de una aplicación móvil no parece muy útil a nivel general.

Solamente funciones específicas como descargar capturas o comprar juegos son realmente aprovechables, el resto funcionan bien, pero no es algo por lo que usaríamos el celular en lugar de la consola o alguna otra app, como es el chat de voz y de texto.

Aunque sin duda Nintendo es el que más oportunidades tiene de mejorar, por su experiencia no aporta mucho y es una plataforma que solo ocupa espacio en la memoria.