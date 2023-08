Qué hacer si tengo fallas con Facebook Dating, la aplicación de citas de Meta

Foto: Facebook

Luego de su lanzamiento en el año 2019, “Facebook Dating” continúa siendo una opción con la que algunos usuarios pueden conseguir pareja o amistades. Sin embargo, al igual que cualguier otra aplicación, puede presentar fallos en su sistema.

Algunos de estos problemas pueden ser la desaparición de la función en la aplicación de Facebook, problemas de carga al ingresar, desaparición de las notificaciones, etc.

En estos casos, los usuarios pueden utilizar algunos métodos para solucionar estos inconvenientes y hacer que su experiencia en la plataforma sea mejor.

Actualizar la aplicación de Facebook

Los inconvenientes en el funcionamiento de cualquier aplicación pueden estar relacionados con que su sistema se ha actualizado y, por lo tanto, requiere que se descargue una nueva versión .

Estos nuevos datos no solo contienen funciones adicionales, sino que pueden ayudar a corregir errores o malos funcionamientos de las versiones anteriores.

Actualizar aplicación Facebook en Google Play Store. (Captura)

En algunos casos es posible que no se haya actualizado la aplicación porque no se tiene programado para que se haga de forma automática. Por lo tanto, se aconseja en App Store o Google Play Store activar las notificaciones para saber en qué momento hay una actualización.

Comprobar el estado de la conexión Wi-Fi

Uno de los problemas que se pueden generar con las actualizaciones, es que se haya configurado que solo puedan realizarse si el celular o tableta está conectada a una red Wi-Fi. Esto también implica la necesidad de que esta conexión sea estable. En caso de que no lo sea, no se podrá realizar la descarga.

Por otro lado, si una red Wi-Fi no es estable o presenta varios fallos al momento de conectarse al dispositivo, es poco probable que las aplicaciones, incluyendo Facebook Dating o cualquier otra, funcionen correctamente.

Si se detecta que ese es el inconveniente, los usuarios podrían reiniciar el router, mejorar el plan de datos contratado o ubicar mejor el dispositivo para que la señal llegue a la mayor parte de la casa.

Verificar el estado de las notificaciones

En ocasiones los usuarios pueden decidir desactivar las notificaciones de algunas aplicaciones en particular y posteriormente olvidar que estas fueron inhabilitadas. Es por eso que cuando no llegan nuevos mensajes o alertas no están pendientes de leerlas.

Los usuarios que desactivan sus notificaciones deben recordar activarlas. (Infobae)

La habilitación es sencilla pues en el caso de los celulares Android solo se debe pulsar de forma prolongada el icono de la aplicación y luego hacer clic sobre el ícono “i”. Al ingresar al menú “Información de la aplicación” se deberá seleccionar el apartado “Notificaciones” y luego activar el botón “Permitir notificaciones”.

Eliminar la memoria caché del celular

La memoria caché en las aplicaciones puede resultar útil sobre todo en casos en los que se requiere almacenar datos como contraseñas, correos electrónicos, etc. para agilizar el uso de estas plataformas. Sin embargo, estos datos pueden corromperse y afectar el funcionamiento de la aplicación.

Para realizar este procedimiento, los usuarios deberán realizar estos pasos:

- Ingresar a la aplicación Configuración o Ajustes.

- Acceder a la opción “Aplicaciones” y luego seleccionar una de ellas. Preferiblemente aquella que consuma mayor cantidad de datos.

- Hacer clic sobre la opción “Almacenamiento” y luego en la opción “Eliminar caché”.