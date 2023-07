Por qué la compra de Activision por parte de Xbox ha tenido tantos problemas

Activision es una de las empresas más importantes en la industria gaming y por eso ha generado tanta polémica. (Unsplash)

Xbox está cerca de adquirir Activision, el estudio dueño de juegos tradicionales como Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo y Candy Crush. La compra ha tenido una larga espera por las revisiones que han hecho las autoridades en Estados Unidos y Reino Unido, al punto de llevar el acuerdo a momentos críticos, que parecen ya estar resueltos.

En esta adquisición, el sector de gaming de Microsoft se está jugando mucho, por lo que sus competidores han estado muy presentes en la revisión del acuerdo y han mostrado su malestar frente a una compra, que es la más grande en la historia de la industria tecnológica al costar cerca de 70 mil millones de dólares.

Pero por qué tantos problemas para que se confirme la compra, que fue anunciada a inicios de 2022, y qué tanto se está jugando Xbox como para invertir esa suma de dinero y defender el proceso frente a las autoridades.

La compra de Activision

Activision Blizzard King es uno de los publicadores de videojuegos más importantes de la industria actualmente, al nivel de empresas como Take-Two y Electronic Arts. Bajo su nombre hay franquicias de juegos con más de 30 años de vida, que acogen a millones de usuarios y generan millones de dólares, como el caso de Call of Duty.

Este nombre fue uno de los primeros motivos que empezó a generar la polémica y a que PlayStation levantara la mano para revisar la compra, ya que el título de disparos cuenta con cerca de 70 millones de jugadores diarios, es uno de lo más vendidos en el mundo y tiene una fuerte relación con las consolas de la empresa japonesa. Por lo que volverlo exclusivo en Xbox generaba malestar. Pero esto es apenas la punta del iceberg.

El tema del monopolio ha sido uno de los aspectos que entidades como la FTC (Comisión Federal de Comercio) en Estados Unidos han llevado ante las autoridades, aunque en este momento una jueza dio vía libre a la compra en ese país.

Si bien Microsoft estaría apropiándose de una empresa que tiene un porcentaje grande del mercado, el monopolio en la industria gamer funciona de manera diferente, ya que es normal ver a desarrolladores salir de un estudio e irse a formar uno nuevo, logrando un éxito similar o mejor al de su trabajo anterior. Por lo que la competencia se renueva.

El caso con la FTC está resuelto en gran medida y última preocupación de Xbox para desenredar la compra de Activision es la negación de la CMA (Competition and Markets Authority) de Reino Unido, que asegura que con esta adquisición la empresa norteamericana tendría una ventaja competitiva en el mercado del juego en la nube.

Los motivos apuntan a que con la cantidad de juegos que tendría bajo su mando, la empresa contaría con un catálogo tan fuerte que para las otras compañías sería difícil igualar un servicio en la nube y eso no sería competitivo.

Sin embargo, este tipo de servicios aún no tiene una estabilidad en la industria y las propuestas actuales no superan a la experiencia en consolas, por lo que no se sabe que tanto pueda incluir la compra de Activision a futuro.

Qué se está jugando Xbox

Mucho se habla de Call of Duty y la ventaja que tendría en ese aspecto, pero realmente la compañía está interesada en otros puntos como el juego en celulares donde no tiene presencia por ahora, la nube y la cantidad de estudios de desarrolladores que pertenecen a Activision.

Ahí aparecer el nombre de King, la empresa dueña de Candy Crush, uno de los títulos para dispositivos móviles con más jugadores e ingresos. Lo que representa una llave de entrada a un mercado en el que Xbox aún no ha explorado y en el que actualmente hay mucha oportunidad de crecimiento gracias al desarrollo de los teléfonos, que pueden soportar experiencias exigentes.

Al mismo tiempo, Microsoft se está jugando mucho en el mercado de la nube, por el que ha venido apostado desde hace un par de años con acuerdos con empresas como Samsung y Nvidia, por lo que sí necesita de un fortalecimiento en su catálogo de juegos y en la idea del servicio para ofrecer una alternativa a las consolas.

Al final termina siendo un plan con una visión que va mucho más allá de comprar franquicias de juegos y quedarse con ellas para solo tenerlas en sus consolas. Hoy la empresa apunta más a los servicios que al hardware, que es la visión que todavía tienen sus competidores, que mantienen la idea de negocio enfocada en el formato de solos juegos y consolas.

Alianza entre Call of Duty y Uber Eats

Uber Eats y Activision firmaron una alianza en México para ofrecer beneficios exclusivos a los jugadores. Con este acuerdo, los usuarios podrán disfrutar de promociones únicas a través de la aplicación.

Según el convenio, por cada pedido realizado en la plataforma los jugadores recibirán códigos de 2XP que podrán canjear Call of Duty Modern Warfare II o Warzone. Además, los miembros de Uber One tendrán la ventaja adicional de obtener el doble de minutos al utilizar estos códigos.

Algunos de los establecimientos comerciales que participarán de esta promoción son McDonald’s, Subway, Cinépolis y Sushi Itto.