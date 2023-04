El buscador Bing de Microsoft tiene una falla y está compartiendo datos de los usuarios

La empresa aseguró que ya está trabajando en una solución al problema de la fuga de datos.

A través de Reddit se dio a conocer un fallo que está generando una fuga de datos desde el navegador Edge hacia el buscador Bing de Microsoft, en el que la información de los usuarios está siendo trasladada de una plataforma a otra sin su autorización.

Hackermchackface fue el usuario que encontró el problema, que consiste en que el navegador está enviado al buscador todas las páginas que el usuario visita, producto de un error en una de las nuevas funciones que enlaza a los dos sistemas y que está activada de manera predeterminada.

En qué consiste el fallo en Edge

Toda esta situación parte de una función llamada ‘Mostrar sugerencias para seguir a creadores en Microsoft Edge’, que permite seguir páginas o personas y gestionar suscripciones a través del navegador enviando esa información a Bing.

Sin embargo, un error en la API, una plataforma que permite el enlace entre ambas aplicaciones, está enviado todos los datos de navegación del usuario y no solo la información de las suscripciones, como debería pasar.

Entre los datos que se están compartiendo están inicios de sesión y enlaces en los que se hace clic o se abren desde la barra de navegación, sin importar que se haya realizado la suscripción o seguimiento.

En Reddit los usuarios no pudieron encontrar el origen de este problema, pero Rafael Rivera, un ingeniero de software y desarrollador de EarTrumpet, fue consultado por The Verge y él explicó el motivo que estaría causando esta situación.

“No importa si se trata de un dominio local, o incluso de una dirección IP, la URL completa de cada sitio que se siga, a partir de ese momento se pasa a Bing. Parece que la intención era notificar a Bing cuando estás en ciertas páginas, como YouTube, Pinterest y Reddit. Pero no parece funcionar correctamente, sino que envía casi todos los dominios”, afirmó el ingeniero.

Rivera aseguró que no cree que el fallo “sea un comportamiento intencionado por parte de Microsoft”, lo que no implica que sea una fuga de datos que ponga en duda la privacidad de los usuarios que acceden a Edge.

Ante la situación, la empresa le comentó a The Verge que están “al tanto de los informes, estamos investigando y tomaremos las medidas adecuadas para abordar cualquier problema”, aunque no explicaron los motivos que estarían generando el problema y cuando quedaría resuelto el fallo.

La función ‘Mostrar sugerencias para seguir a creadores en Microsoft Edge’ comenzó a probarse en el año pasado y en los últimos meses se amplió su acceso, configurándose de manera predeterminada para todos los usuarios.

Así que la recomendación, hasta que Microsoft solucione el problema, es desactivarla manualmente para no correr riesgos de perder el control de los datos de navegación y que caigan en manos de otras plataformas que no están involucradas directamente, a pesar de que ambas pertenecen a la misma compañía y no habría terceros involucrados.

Para hacerlo el proceso es el siguiente:

1. Abrir Microsoft Edge.

2. Ir a Configuración.

3. Seleccionar la pestaña Privacidad, Búsqueda y Servicios.

4. Dirigirse a la parte de abajo a opción Servicios.

5. Allí aparecerá la función ‘Mostrar sugerencias para seguir a los creadores en Microsoft Edge’ junto a un botón que permitirá desactivarla.