Crimen y Justicia

Torturaron a un hombre con una picana y cobraron el rescate en dólares por Uber: condena firme para tres secuestradores

La Corte Suprema dejó firmes las penas de 15 años de prisión. Entre los condenados está Joaquín “El Paisa” Aquino, detenido en 2022 en medio de la investigación por la cocaína envenenada

El Paisa Aquino narco
"El Paisa" Aquino, uno de los condenados
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Juan —un nombre ficticio para preservar su identidad— fue secuestrado en su casa de Villa Devoto y permaneció cautivo casi dos días en un asentamiento de San Martín. Lo golpearon, lo torturaron con una picana eléctrica y exigieron dinero para liberarlo. Su hermano pagó un rescate de 3.000 dólares que envió mediante un Uber.

Por el ataque, ocurrido en noviembre de 2020, el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín condenó a Joaquín “El Paisa” Aquino, Marcelo Humberto González y Claudio Cisneros a 15 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado, lesiones leves y robo agravado.

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Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las penas al rechazar los recursos de sus defensas “por cuestiones formales”. La decisión lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Aquino, de nacionalidad paraguaya, fue detenido en febrero de 2022 en medio de la investigación por la cocaína envenenada vendida en Puerta 8, en Tres de Febrero. Por entonces, los investigadores sospechaban que su banda había provisto la droga adulterada.

Allanamientos en Puerta 8 por la cocaína adulterada
Lo cocaína secuestrada en Puerta 8

El secuestro

El ataque sobre el que la Corte Suprema se expidió este jueves comenzó el 5 de noviembre de 2020, cuando los secuestradores capturaron a Juan en su domicilio del barrio porteño de Villa Devoto. Desde allí, lo obligaron a subir a un Chevrolet Spin y lo trasladaron a Villa Sarmiento, un asentamiento de Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín.

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Durante el cautiverio, lo mantuvieron retenido y oculto en tres construcciones distintas. Según se acreditó en la investigación, lo golpearon, lo intimidaron con armas y le aplicaron descargas con una picana eléctrica mientras reclamaban dinero a cambio de su libertad.

También lo obligaron a pedirles dinero a su hermano y a su abogado. Finalmente, su hermano reunió los 3.000 dólares y los envió mediante un Uber hasta el lugar donde lo tenían cautivo.

Juan fue liberado el 7 de noviembre, alrededor de las 13.30, cerca del cruce de las avenidas General Paz y Beiró. Habían pasado casi dos días desde el secuestro.

Para la calificación del secuestro se consideraron la participación de tres o más personas, la obtención del pago del rescate y la violencia e intimidación ejercidas mediante armas cuya aptitud de disparo no pudo acreditarse.

Las defensas apelaron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó las penas en octubre de 2024. Después llevaron sus cuestionamientos a la Corte Suprema.

paisa aquino expulsado de la argentina cocaina envenenada
Acusado por narcotráfico y tenencia ilegal de armas, "El Paisa" Aquino fue expulsado de Argentina

Los antecedentes de “El Paisa”

Aquino fue detenido en José C. Paz en febrero de 2022, durante los operativos realizados en medio de la investigación por la cocaína envenenada. En su domicilio, los policías encontraron una pistola Glock con la numeración limada y material para unas 5.000 dosis de cocaína. En aquella causa fue imputado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

La investigación sobre su organización había comenzado antes: en noviembre de 2021, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) había presentado ante la Justicia federal información reunida por la Policía Bonaerense sobre las actividades de la banda.

Tras su detención, la Dirección Nacional de Migraciones dispuso su expulsión y la prohibición permanente de reingreso a la Argentina, a raíz de sus condenas previas por delitos vinculados con armas y narcotráfico. La entonces titular del organismo, Florencia Carignano, precisó que la decisión se haría efectiva “cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona”.

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