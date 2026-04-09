Crimen y Justicia

Alerta por leptospirosis en Córdoba: falleció un trabajador de 39 años y refuerzan las medidas sanitarias

La víctima tenía 39 años y estuvo internada en Bell Ville tras presentar síntomas compatibles con leptospirosis. El Ministerio de Salud activó operativos de vigilancia epidemiológica y brindó recomendaciones para evitar nuevos casos

Guardar
La enfermedad se transmite por contacto con la orina de roedores y otros animales
La enfermedad se transmite por contacto con la orina de roedores y otros animales

Este miércoles, un hombre de 39 años falleció en la localidad de Bell Ville en Córdoba por leptospirosis, una peligrosa bacteria que se transmite por contacto con animales. Esta situación generó preocupación en la provincia y encendió medidas de prevención por parte del Ministero de Salud.

El caso corresponde a un trabajador del basural local, que se podría considerarse un ambiente de alto riesgo para este tipo de infecciones. La leptospirosis es provocada por una bacteria que puede encontrarse en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos y caballos. El contagio ocurre principalmente por contacto con agua, superficies o alimentos contaminados, sobre todo en escenarios húmedos o tras lluvias. Según los medios locales, días antes de su fallecimiento, el hombre empezó a tener síntmas febriles que fueron empeorando.

El hombre ingresó al Hospital Regional y luego fue internado en una clínica privada donde murió. En este marco, se enviaron muestras correspondientes al Laboratorio Central de la Provincia donde fuern derivadas al laboratorio del Instituto Nacional Emilio Coni. Finalmente, el diagnóstico de leptospirosis fue determinado mediante análisis de laboratorio posteriores al fallecimiento.

Entre 2021 y 2026 se contabilizaron 14 casos confirmados de esta enfermedad en la provincia, con un total de cuatro muertes, incluyendo la registrada en Bell Ville. De acuerdo con el reporte de la cartera sanitaria, hasta el momento no se han detectado nuevos contagios relacionados con este caso. Sin embargo, permanecen en marcha los controles sobre los contactos cercanos y la vigilancia sanitaria en la zona.

¿Qué es la leptospirosis y cuáles son sus sintomas?

Según el Ministerio de Salud, la leptospirosis es una enfermedad “producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres”. El contagio puede ocurrir por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o con agua y/o ambientes contaminados.

La leptospirosis es causada por bacterias que se transmiten por contacto con agua (Fuente: International Leptospirosis Society)
La leptospirosis es causada por bacterias que se transmiten por contacto con agua (Fuente: International Leptospirosis Society)

La bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos por la luz, es por eso que el riesgo de contagio aumenta si hay inundaciones. La transmisión de persona a persona es muy poco habitual, señalaron fuentes oficiales.

Desde el Ministerio de Salud se insistió en la relevancia de la consulta médica temprana, indicando que un diagnóstico rápido contribuye a limitar la gravedad de la enfermedad. Además, aclararon que los sintomas más comunes son:

  • Fiebre
  • Dolor de cabeza
  • Dolores musculares
  • Malestar general

La leptospirosis puede afectar tanto a personas como a animales y presenta un cuadro clínico que muchas veces se confunde con otras enfermedades, como gripes o infecciones virales. El período de incubación suele variar entre 2 y 30 días tras el contacto con la bacteria, aunque los síntomas suelen aparecer en la primera o segunda semana.

¿Cómo prevenir la leptospirosis?

La prevención de la leptospirosis se centra en evitar el contacto con agua o suelos que puedan estar contaminados con orina de animales infectados, especialmente en zonas rurales o tras inundaciones. Se recomienda el uso de botas de goma y guantes al trabajar en ambientes húmedos, campos o tareas de limpieza donde exista riesgo de exposición. Mantener los hogares y depósitos libres de roedores mediante control ambiental, almacenamiento seguro de alimentos y eliminación de basura ayuda a reducir la presencia de animales portadores.

También es importante proteger fuentes de agua potable y evitar el consumo de agua no segura, según el Ministerio de Salud. En áreas donde la enfermedad es frecuente, se aconseja consultar a un veterinario acerca de la vacunación de animales domésticos y realizar controles periódicos. Ante síntomas compatibles con leptospirosis, se debe acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención y tratamiento adecuados, lo que permite limitar la gravedad de la enfermedad.

Temas Relacionados

CórdobaleptospirosisMinisterio de SaludBell Villebacteriaalerta sanitariaúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos motochorros arrastraron a un hombre para robarle una mochila con dinero en Villa Santa Rita

Los ladrones interceptaron a la víctima en la intersección de San Blas y Argerich, lo golpearon repetidas veces y huyeron con un sobre y una mochila, la policía investiga si los agresores tenían información sobre una transacción bancaria

Dos motochorros arrastraron a un hombre para robarle una mochila con dinero en Villa Santa Rita

Incautaron marihuana, cocaína y pastillas de disomnilan en micros con hinchas de Olimpia en Salta

Agentes de la Dirección General de Aduanas detectaron drogas acondicionadas en dosis de un gramo y escondidas en compartimentos como parlantes, asientos y baños de tres micros de larga distancia que transportaban simpatizantes del club de Paraguay en tránsito hacia Chile

Incautaron marihuana, cocaína y pastillas de disomnilan en micros con hinchas de Olimpia en Salta

El sospechoso detenido por matar a un jubilado en La Plata era su jardinero: el testimonio que lo incriminó

Néstor Daniel Copoletti fue asesinado a golpes en la cabeza. Tenía 79 años. Lionel Gonzalo Maciel fue incriminado por un testimonio clave en su barrio. La causa está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta

El sospechoso detenido por matar a un jubilado en La Plata era su jardinero: el testimonio que lo incriminó

Un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela en Santa Fe: lo desarmaron familiares, directivos y la policía

Un compañero advirtió que el menor tenía en su mochila el arma blanca. Se activó un protocolo y la situación concluyó sin hechos de violencia

Un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela en Santa Fe: lo desarmaron familiares, directivos y la policía

“Me sentí entregada”: qué dijo la policía que baleó a un chofer y a sus compañeros de viaje en Almagro

La agente, cabo de la PFA, abrió fuego dentro del auto e hirió a todos sus ocupantes. Fue procesada por tentativa de homicidio y lesiones

“Me sentí entregada”: qué dijo la policía que baleó a un chofer y a sus compañeros de viaje en Almagro
DEPORTES
7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

7 frases de Coudet tras el empate de River ante Blooming: la rápida expulsión, qué le pasó a Driussi y por qué no juega Kendry Páez

Tomás Etcheverry enfrenta a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo: hora y cómo verlo en vivo

Sarmiento venció 1-0 a Tristán Suárez y se medirá con Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Pezzella volvió a jugar tras ocho meses de inactividad en el 1-1 de River ante Blooming: la razón por la que salió sobre el final

La lupa sobre la expulsión de Martínez Quarta a los cuatro minutos del duelo entre River Plate y Blooming: qué dice el reglamento

TELESHOW
El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

El incómodo momento que vivió Emilia Attias tras la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “A mí me dolió”

Nick Sícaro, ex Gran Hermano, enfrentó los rumores de romance con Daniela Celis: “Nos estamos conociendo”

Quién es el jugador de Gran Hermano elegido para viajar a La Casa de los Famosos de Telemundo: “Estoy feliz”

La palabra de Darío Barassi sobre la versión de que Soy Rada tomaría su lugar en ¡Ahora caigo!

Las imágenes que confirmarían una colaboración entre Emilia Mernes y Zara Larsson: guiños y coincidencias en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Irán difundió “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar posibles colisiones con minas navales

Irán difundió “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar posibles colisiones con minas navales

La economía de Irán era débil antes de la guerra, ahora está peor

Jim Jarmusch crea un retrato de lazos familiares fragmentados con su particular estilo

¿Hay que subtitular a los argentinos en Argentina? Lo que “no se entiende” en la película de Lucrecia Martel

La muestra “Continente Oscuro” explora la dimensión política y feminista del surrealismo