Alerta por leptospirosis en Córdoba: falleció un trabajador de 39 años y refuerzan las medidas sanitarias

La enfermedad se transmite por contacto con la orina de roedores y otros animales

Este miércoles, un hombre de 39 años falleció en la localidad de Bell Ville en Córdoba por leptospirosis, una peligrosa bacteria que se transmite por contacto con animales. Esta situación generó preocupación en la provincia y encendió medidas de prevención por parte del Ministero de Salud.

El caso corresponde a un trabajador del basural local, que se podría considerarse un ambiente de alto riesgo para este tipo de infecciones. La leptospirosis es provocada por una bacteria que puede encontrarse en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos y caballos. El contagio ocurre principalmente por contacto con agua, superficies o alimentos contaminados, sobre todo en escenarios húmedos o tras lluvias. Según los medios locales, días antes de su fallecimiento, el hombre empezó a tener síntmas febriles que fueron empeorando.

El hombre ingresó al Hospital Regional y luego fue internado en una clínica privada donde murió. En este marco, se enviaron muestras correspondientes al Laboratorio Central de la Provincia donde fuern derivadas al laboratorio del Instituto Nacional Emilio Coni. Finalmente, el diagnóstico de leptospirosis fue determinado mediante análisis de laboratorio posteriores al fallecimiento.

Entre 2021 y 2026 se contabilizaron 14 casos confirmados de esta enfermedad en la provincia, con un total de cuatro muertes, incluyendo la registrada en Bell Ville. De acuerdo con el reporte de la cartera sanitaria, hasta el momento no se han detectado nuevos contagios relacionados con este caso. Sin embargo, permanecen en marcha los controles sobre los contactos cercanos y la vigilancia sanitaria en la zona.

¿Qué es la leptospirosis y cuáles son sus sintomas?

Según el Ministerio de Salud, la leptospirosis es una enfermedad “producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres”. El contagio puede ocurrir por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o con agua y/o ambientes contaminados.

La leptospirosis es causada por bacterias que se transmiten por contacto con agua (Fuente: International Leptospirosis Society)

La bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos por la luz, es por eso que el riesgo de contagio aumenta si hay inundaciones. La transmisión de persona a persona es muy poco habitual, señalaron fuentes oficiales.

Desde el Ministerio de Salud se insistió en la relevancia de la consulta médica temprana, indicando que un diagnóstico rápido contribuye a limitar la gravedad de la enfermedad. Además, aclararon que los sintomas más comunes son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Malestar general

La leptospirosis puede afectar tanto a personas como a animales y presenta un cuadro clínico que muchas veces se confunde con otras enfermedades, como gripes o infecciones virales. El período de incubación suele variar entre 2 y 30 días tras el contacto con la bacteria, aunque los síntomas suelen aparecer en la primera o segunda semana.

¿Cómo prevenir la leptospirosis?

La prevención de la leptospirosis se centra en evitar el contacto con agua o suelos que puedan estar contaminados con orina de animales infectados, especialmente en zonas rurales o tras inundaciones. Se recomienda el uso de botas de goma y guantes al trabajar en ambientes húmedos, campos o tareas de limpieza donde exista riesgo de exposición. Mantener los hogares y depósitos libres de roedores mediante control ambiental, almacenamiento seguro de alimentos y eliminación de basura ayuda a reducir la presencia de animales portadores.

También es importante proteger fuentes de agua potable y evitar el consumo de agua no segura, según el Ministerio de Salud. En áreas donde la enfermedad es frecuente, se aconseja consultar a un veterinario acerca de la vacunación de animales domésticos y realizar controles periódicos. Ante síntomas compatibles con leptospirosis, se debe acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención y tratamiento adecuados, lo que permite limitar la gravedad de la enfermedad.