Una mujer dio a luz mientras cumplía prisión domiciliaria por robo y se fugó luego de parir

El bebé de la joven quedó bajo el cuidado de familiares tras el operativo policial, la Justicia definirá la situación procesal de su madre en los próximos días

En Guaymallén, Luciana Ayelén Mañaz Saldaña, una joven de 24 años, fue recapturada después de que rompió la pulsera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario y escapó junto a su bebé. La detención se concretó en una finca del distrito El Bermejo, donde personal de la Unidad Investigativa de Guaymallén dio con su paradero tras semanas de búsqueda.

La secuencia que llevó a este desenlace tuvo varias etapas. Mañaz Saldaña dio a luz aproximadamente dos meses atrás, durante su permanencia en arresto domiciliario. La medida había sido dispuesta en el marco de una causa en la que se la imputaba por robo agravado por el uso de arma de fuego, tras un asalto cometido contra un taxista en las afueras del Hospital Notti, ocurrido a mediados del año pasado. Luego del nacimiento de su hijo, la Justicia le permitió continuar bajo arresto domiciliario, permitiéndole estar a cargo de los cuidados del bebé.

El pasado 18 de febrero Mañaz Saldaña rompió la pulsera electrónica con la que era monitoreada por el Servicio Penitenciario y escapó de la vivienda, según informó MDZ. A partir de ese momento, la Justicia solicitó su captura y se activó una búsqueda que finalmente concluyó este martes, cuando personal de la UID Guaymallén la localizó en El Bermejo.

El operativo se llevó a cabo luego de que los investigadores recibieran información sobre el posible paradero de la mujer, nacida el 24 de marzo de 2002 y domiciliada en el barrio San Martín. El procedimiento fue inmediato: al confirmar la presencia de Mañaz Saldaña en el lugar, los efectivos procedieron a su detención. El juez Diego Lusverti, del Tribunal Penal Colegiado N°1, intervino en el caso y dispuso el traslado de la detenida primero a la Comisaría Novena y luego a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), donde permanece alojada, a la espera de que se defina su situación procesa.

Agentes de la Unidad Investigativa de Guaymallén recapturaron a la mujer en una finca de El Bermejo, Luciana Mañaz Saldaña permanece a disposición judicial

El destino del bebé, quien estaba en el sitio donde la mujer fue detenida, también quedó definido en el marco del procedimiento. Fuentes consultadas por MDZ indicaron que el niño quedó bajo el cuidado de familiares, mientras se resuelve el futuro judicial de la madre.

El hecho por el que se encontraba imputada Mañaz Saldaña remite a la madrugada del 1 de junio del año pasado. Esa noche, una pareja tomó un taxi Chevrolet Prisma en las afueras del Hospital Notti, sobre la calle Bandera de los Andes, en Guaymallén. El viaje avanzó hasta el cruce de calles Bonfanti y Humahuaca, en el distrito de Rodeo de la Cruz. Al llegar al destino, el hombre que iba sentado en la parte trasera sujetó al taxista por el cuello y, según la denuncia, le apuntó con un arma de fuego. Al mismo tiempo, Mañaz Saldaña abrió la puerta del conductor y le sustrajo, entre otras cosas, dos celulares Samsung, una terminal de cobro de Naranja X, la billetera con su DNI, un encendedor, dos cables USB, un cargador para vehículos, una campera Adidas y una suma de 120.000 pesos en efectivo.

La pareja se dio a la fuga, perdiéndose entre las calles del barrio. Tras la denuncia, las actuaciones policiales permitieron identificar a los involucrados y ponerlos a disposición de la Justicia. Meses después, a Mañaz Saldaña se le dictó prisión preventiva, aunque la medida cautelar se transformó en arresto domiciliario debido a su embarazo.

La historia reciente de Mañaz Saldaña estuvo marcada por un seguimiento judicial y policial constante, con episodios que incluyeron condenas previas por delitos contra la propiedad. Tras su reincidencia y el asalto al taxista, la Justicia optó por el arresto domiciliario, beneficio que se quebró con la rotura de la pulsera electrónica y la posterior huida, episodio que concluyó con la detención en El Bermejo y la derivación del caso al Tribunal Penal Colegiado N°1.