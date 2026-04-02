Crimen y Justicia

Encontraron el auto del chofer de aplicación colombiano que fue asesinado en San Lorenzo

El Fiat Siena utilizado por José Omar Rendón Ramírez fue localizado en una zona rural de Ricardone sin las patentes y está bajo peritaje del Ministerio Público de la Acusación

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El Fiat Siena de José Omar Rendón Ramírez quedó bajo custodia policial
El Fiat Siena de José Omar Rendón Ramírez quedó bajo custodia policial

Encontraron el auto de José Omar Rendón Ramírez, el chofer de aplicación colombiano que fue asesinado en Capitán Bermúdez. El Fiat Siena apareció en una zona rural de Ricardone, sin las chapas patentes, y fue secuestrado por la policía para ser sometido a peritajes a pedido del Ministerio Público de la Acusación.

La desaparición de José Omar Rendón Ramírez, de 65 años y nacionalidad colombiana, había activado un intenso despliegue policial desde el pasado 26 de marzo. La búsqueda finalizó con el hallazgo del cuerpo sin vida en un descampado de Roldán. El suceso ocurrió tras la detención de Agustina E., quien se quebró al ser aprehendida en la comisaría 7ª y aportó información que permitió localizar el cadáver.

En la antesala de este descubrimiento, la policía arrestó a Ezequiel R., cuya vivienda en Echeverría al 100 fue allanada luego de que la geolocalización del teléfono de la víctima apuntara a ese domicilio. En el lugar, los peritos realizaron pruebas con luminol, un reactivo utilizado para identificar restos hemáticos, y los resultados arrojaron presencia de sangre.

Además, se recolectaron prendas con manchas hemáticas, varios teléfonos móviles —ninguno perteneciente a la víctima—, un martillo y un matafuegos, este último identificado como propiedad del Fiat Siena de Rendón.

El cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en un área rural de Roldán
El cuerpo fue encontrado en estado de putrefacción en un área rural de Roldán

En el exterior de la vivienda allanada, los investigadores encontraron un Chevrolet Astra propiedad de Ezequiel R.. El luminol permitió identificar dos gotas de sangre en el vehículo, que podrían corresponder a la víctima. Los elementos recolectados fueron secuestrados y están siendo analizados en el marco de la causa, bajo la supervisión del fiscal Carlos Ortigoza.

El avance de la investigación sitúa el caso como un posible homicidio criminis causa, figura que se refiere a un asesinato cometido para ocultar otro delito, en este caso, un robo.

El fiscal Ortigoza también indaga el vínculo entre Agustina E. y José Omar Rendón Ramírez, ya que, según las primeras averiguaciones, ambos se conocían o al menos habían coincidido en un viaje realizado en el auto de Uber.

La secuencia de hechos comenzó el jueves 26 de marzo, cuando la familia y allegados de Rendón reportaron su desaparición. El operativo policial involucró a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Unidad Regional XVII, que rastrearon distintas zonas del departamento San Lorenzo. La búsqueda incluyó la difusión de un flyer con la imagen del conductor y la descripción del vehículo.

Los operativos policiales en San Lorenzo incluyeron allanamientos y la detención de dos personas
Los operativos policiales en San Lorenzo incluyeron allanamientos y la detención de dos personas

Según informó el medio local Rosario3, el hallazgo del automóvil se produjo en paralelo al despliegue de recursos para reconstruir los momentos previos a la muerte de Rendón.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia, mientras equipos de la División Científica Forense Rosario y el Departamento Criminalístico Región 2 aseguraban la escena y levantaban pruebas en el área rural de Roldán.

Los investigadores continúan analizando los elementos incautados y revisando posibles relaciones entre los involucrados, sin descartar nuevas detenciones.

La causa, a cargo de la fiscalía del MPA, sigue centrada en determinar la responsabilidad de los detenidos y en esclarecer el móvil del homicidio, mientras el entorno de Rendón permanece expectante ante el avance de la investigación,

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