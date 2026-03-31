Fotos Al 100

Las fotos del velatorio y procesión fúnebre de la víctima del tiroteo en Santa Fe

Ian Cabrera, de 13 años, murió ayer luego de ser ejecutado de un escopetazo por un compañero de escuela. El infinito dolor en San Cristóbal durante el último adiós al adolescente

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Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Finalizó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de Ian Cabrera, asesinado ayer en la Escuela 40 Mariano Moreno
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
La tristeza y dolor de los socios del Club Independiente en donde jugaba Ian
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Varios grupos de vecinos se congregaron para darle paso a la caravana fúnebre con los restos del joven de 13 años
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
El coche fúnebre llegó a la casa velatoria, a las 10:20 para trasladar los restos del joven de 13 años
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Las flores depositadas sobre el coche fúnebre en medio de la procesión
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
El ataúd con los restos del joven rumbo a la iglesia para el responso final
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
El Club Atlético Independiente, banderas y camisetas de la institución, presentes en el último adiós de Cabrera
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Familiares y amigos transportan el cajón del joven asesinado de un disparo en la escuela 40 Mariano Moreno
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
“Nunca vivimos algo así, pero ¿qué nos está pasando en San Cristóbal que hay tanta violencia?”, dijo el sacerdote de San Cristóbal
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Uno de los momentos más dolorosos de la ceremonia: el ataúd ingresa al coche fúnebre, rumbo a la iglesia y, luego, al cementerio local
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
No hubo consuelo posible para el dolor que atravesó la familia y amigos de Ian Cabrera
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
El cura de San Cristóbal, durante la misa de responso, dijo que “le vamos a pedir al Señor que nunca más vuelva a pasar esto, que nos podamos reconciliar, que encontremos la paz”
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
“Como consuelo para la familia, tal vez decir que ahora tienen un santo en la familia”, dijo el sacerdote en la misa
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
La procesión fúnebre reunió a decenas de vecinos que siguieron el cortejo hasta la morada final del difunto
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
El sepelio del joven de 13 años y el cartel que mostró el inicio de la ceremonia religiosa en la iglesia del pueblo
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe
Despues que el ataúd fue retirado de la sala velatoria, el cortejo se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa.
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - casa del agresor
El desconsuelo familiar fue una constante durante toda la mañana en San Cristóbal
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - casa del agresor
Decenas de vecinos se acercaron para darle el último adiós a la víctima de 13 años
Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - casa del agresor
Antes del velatorio hubo un desfile de velas encendidas en el suelo, cercano al colegio, para homenajear a Ian Cabrera

Fotos: Leo Galletto

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