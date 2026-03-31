Las fotos del velatorio y procesión fúnebre de la víctima del tiroteo en Santa Fe

31 Mar, 2026 12:51 p.m. EST
Finalizó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de Ian Cabrera, asesinado ayer en la Escuela 40 Mariano Moreno La tristeza y dolor de los socios del Club Independiente en donde jugaba Ian Varios grupos de vecinos se congregaron para darle paso a la caravana fúnebre con los restos del joven de 13 años El coche fúnebre llegó a la casa velatoria, a las 10:20 para trasladar los restos del joven de 13 años Las flores depositadas sobre el coche fúnebre en medio de la procesión El ataúd con los restos del joven rumbo a la iglesia para el responso final El Club Atlético Independiente, banderas y camisetas de la institución, presentes en el último adiós de Cabrera Familiares y amigos transportan el cajón del joven asesinado de un disparo en la escuela 40 Mariano Moreno “Nunca vivimos algo así, pero ¿qué nos está pasando en San Cristóbal que hay tanta violencia?”, dijo el sacerdote de San Cristóbal Uno de los momentos más dolorosos de la ceremonia: el ataúd ingresa al coche fúnebre, rumbo a la iglesia y, luego, al cementerio local No hubo consuelo posible para el dolor que atravesó la familia y amigos de Ian Cabrera El cura de San Cristóbal, durante la misa de responso, dijo que “le vamos a pedir al Señor que nunca más vuelva a pasar esto, que nos podamos reconciliar, que encontremos la paz” “Como consuelo para la familia, tal vez decir que ahora tienen un santo en la familia”, dijo el sacerdote en la misa La procesión fúnebre reunió a decenas de vecinos que siguieron el cortejo hasta la morada final del difunto El sepelio del joven de 13 años y el cartel que mostró el inicio de la ceremonia religiosa en la iglesia del pueblo Despues que el ataúd fue retirado de la sala velatoria, el cortejo se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa. El desconsuelo familiar fue una constante durante toda la mañana en San Cristóbal Decenas de vecinos se acercaron para darle el último adiós a la víctima de 13 años Antes del velatorio hubo un desfile de velas encendidas en el suelo, cercano al colegio, para homenajear a Ian Cabrera
Fotos: Leo Galletto