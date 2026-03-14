Video: violenta batalla campal entre mujeres tras una discusión en Neuquén

El episodio ocurrió este viernes por la madrugada

Impresionantes escenas de violencia se vivieron este viernes por la madrugada en la ciudad de Neuquén, donde un grupo de mujeres protagonizó una batalla campal que terminó con la intervención de la policía.

La secuencia ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano, en pleno centro de la capital neuquina, y fue registrada en video por un testigo. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se viralizaron.

Según se observa en el registro, una discusión -cuyo origen no está claro- fue subiendo de tono hasta derivar en una brutal pelea en plena vía pública.

El video, que dura poco más de 25 segundos, comienza con tres mujeres golpeándose en el piso, mientras otra intenta separarlas. En los momentos siguientes se suceden empujones, forcejeos y más trompadas, mientras varias personas se acercan para observar la escena.

El conflicto parecía escalar cada vez más hasta que una patrulla de efectivos de la Policía de Neuquén llegó al lugar para intervenir. En las imágenes se ve a los oficiales intentando separar a las mujeres y contener el enfrentamiento, hasta que finalmente lograron dispersar a las involucradas.

Otro episodio similar

Otra pelea se produjo este viernes en el aeropuerto de Mendoza (@Aconcagua_radio)

En paralelo, otro episodio similar se produjo en las primeras horas de este viernes en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en la provincia de Mendoza, donde una discusión entre dos grupos de viajeros terminó a los golpes. El incidente dejó como saldo un herido y un detenido.

Según pudo reconstruir este medio, el enfrentamiento se habría originado cuando uno de los pasajeros escuchaba música a un volumen elevado, lo que generó molestias en otro viajero de la misma terminal.

La discusión escaló rápidamente y derivó en una pelea. Como consecuencia, uno de los hombres agredidos debió ser atendido por un médico en el lugar y luego fue trasladado a un centro de salud, mientras que el otro quedó demorado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Fuentes allegadas al caso precisaron que la situación fue denunciada por personal de seguridad privada del aeropuerto ubicado en Las Heras, quienes alertaron sobre una agresión protagonizada por el acompañante de un pasajero que esperaba para abordar un vuelo de cabotaje.

La víctima fue identificada como un vecino de Vicente López de 46 años, quien le reclamó al agresor por el volumen de la música que reproducía desde un parlante portátil. El intercambio fue escalando en tensión hasta derivar en una pelea a golpes.

Tras lo ocurrido, el hombre debió ser asistido por el servicio de sanidad de la aeroestación y posteriormente trasladado al Hospital Italiano de Mendoza, ubicado en la Avenida de Acceso Este 1070.

En tanto, las autoridades dispusieron la aprehensión del presunto agresor, un comerciante de 54 años domiciliado en el departamento de Maipú, quien fue trasladado a una subcomisaría de Las Heras. También se pidió la realización de un test de alcoholemia.

El agredido, por su parte, fue notificado para prestar declaración. En el caso interviene la Oficina Fiscal N.º 1 de Mendoza, a cargo del fiscal Mauricio Espeche.