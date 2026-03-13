Imputaron a una ex de Ariel “Guille” Cantero por liderar una banda narco en Rosario

La audiencia imputativa se llevo a cabo en el Centro de Justicia Penal de Rosario

Diez personas quedaron imputadas ayer jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario como presuntos miembros de una organización dedicada a la venta de drogas en barrio Plata, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad. Entre los acusados figura Silvina Dantur, señalada como una de las cabecillas del grupo y conocida por haber sido pareja de Ariel Máximo “Guille” Cantero, sindicado líder de la banda Los Monos.

La investigación, que desembocó en la audiencia, se desarrolló durante varios meses y puso el foco en el funcionamiento de una estructura que, según la fiscalía, operaba de forma metódica y sostenida en el tiempo.

El grupo es acusado de haber comercializado cocaína y marihuana en dosis destinadas al consumidor final desde comienzos de 2025 —o incluso antes— hasta el 5 de marzo de este año, fecha en la que se realizaron los allanamientos que permitieron desarticular parte de la red.

La fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad Especializada en Microtráfico, expuso ante la jueza Luciana Vallarella cómo la organización mantenía varios puntos de venta en distintos sectores de barrio Plata.

La estructura interna incluía roles diferenciados para la adquisición, el fraccionamiento, la distribución y la venta final de la droga. Durante la imputación, se detalló que Dantur ejercía un control territorial estricto, decidiendo quién podía vender en la zona y fijando los precios de los estupefacientes, además de coordinar el uso de viviendas usurpadas como búnkeres y cobrar un cánon a quienes participaban del negocio ilícito.

La jefa de la banda fue pareja de Ariel Máximo “Guille” Cantero, capo narco de Los Monos

La audiencia imputativa tuvo como protagonistas a diez personas. Dantur fue acusada como coautora del delito de comercio organizado de estupefacientes, junto con Miguel Ángel Núñez —actualmente detenido por homicidio—, Joel Núñez y Tamara Acuña. Por su parte, Rosa N. fue imputada como partícipe necesaria, en un caso agravado por haberse servido de menores o haber actuado en perjuicio de ellos.

Según informó el portal Rosario3, otros nombres señalados en la causa son Débora N., Norma R., Maira A., Diego N. y Horacio R., quienes fueron acusados como partícipes secundarios.

La jueza Vallarella consideró que la acusación reunía los elementos suficientes para formalizar las imputaciones y procedió a dictar prisión preventiva para la mayoría de los implicados: Dantur quedó detenida por 90 días, con posibilidad de prisión domiciliaria, mientras que Miguel Ángel Núñez, Joel Núñez, Tamara Acuña y Rosa Núñez recibieron prisión preventiva por un año. Norma R. también enfrentará ese plazo, aunque con opción a cumplirlo bajo arresto domiciliario. Para los restantes, se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

La banda operaba en el barrio Plata de Rosario (Policía de Santa Fe)

Uno de los aspectos destacados por la fiscal Raigal fue el rol de Núñez, quien, aun encontrándose detenido en la cárcel de Piñero cumpliendo una condena perpetua por homicidio, habría continuado impartiendo instrucciones desde prisión. Núñez está sindicado como el nexo para la obtención de droga, supervisando el fraccionamiento, solicitando recaudaciones, disponiendo pagos y sanciones, y fijando condiciones de venta para los demás miembros.

Según la reconstrucción fiscal, Joel Núñez y su pareja Tamara Acuña tenían a su cargo la obtención de la droga y el fraccionamiento en dosis. Posteriormente trasladaban el material hasta el domicilio de Norma R., donde se almacenaba parte de la mercadería y se realizaban ventas esporádicas. La mayor parte de las dosis era entregada a Rosa N., encargada de la comercialización y del pago del dinero a Dantur.

En los escalones inferiores de la estructura, Débora N., Horacio R., Diego N. y Maira A. participaban en la venta al menudeo, alternándose en turnos a lo largo del día. Estas personas, conocidas como “soldaditos”, recibían una parte de las ganancias en función de la cantidad de ventas realizadas y cumplían tareas de vigilancia y distribución en los distintos puntos del barrio.

Según la información oficial, durante los allanamientos se secuestraron cocaína y marihuana, aunque no se precisó la cantidad. Además, los agentes incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo, balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares, alhajas de oro y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

El nombre de Silvina Dantur no es nuevo para las crónicas judiciales de Rosario. En julio de 2021 fue imputada por organizar una balacera destinada a desalojar a una mujer y sus tres hijos pequeños de una vivienda en la calle Francia al 5300. También enfrentó cargos en la Justicia Federal por la tenencia de ladrillos de marihuana prensada.

La causa actual la ubica nuevamente como figura central en una estructura de venta de drogas, esta vez en el sudoeste rosarino y vinculada, según la acusación, a la red de influencia de Ariel Máximo “Guille” Cantero y la banda Los Monos.