Intentó robar una camioneta en Neuquén, se quedó dormido en el asiento del conductor y fue detenido

Un hombre que intentó robar un auto en Neuquén fue encontrado dormido dentro del vehículo

Una situación fuera de lo común generó sorpresa dentro de la comunidad del barrio Belén, en la ciudad de Neuquén, cuando una residente se encontró con un hombre durmiendo dentro de su vehículo. Intentó robarlo, pero se sumió en un profundo sueño.

El episodio, que ocurrió este miércoles, derivó en un operativo policial inusual y dejó perplejos a los vecinos.

Todo salió a la luz cuando Patricia se disponía a llevar a su hija a la escuela cuando un detalle inusual se volvió imposible de ignorar: dentro de la camioneta de su familia, estacionada frente a su casa, dormía profundamente un desconocido.

Al acercarse al vehículo, Patricia notó que una de las ventanillas había sido rota. De inmediato, comprendió que no se trataba de un simple descuido. El hombre en cuestión es un individuo frecuentemente visto en la zona y su presencia no era la primera vez que se registraba en circunstancias extrañas.

La reacción inicial fue de desconcierto. Patricia llamó a su padre para que la ayudara a enfrentar la situación, pero ambos comprobaron que el sujeto no despertaba a pesar de los intentos por sacudirlo y llamarlo. La preocupación por la posibilidad de que estuviera armado o pudiera reaccionar con violencia los llevó a optar por la prudencia.

Según informó el portal El Doce.tv, la Policía de Neuquén llegó rápidamente al lugar, constatando que el individuo continuaba dormido en el interior del vehículo. Los agentes procedieron a su detención sin mayores complicaciones. La familia, mientras tanto, notó que el intento de robo había dejado daños en la palanca de cambios, lo que indicaba que el sospechoso habría intentado poner en marcha la camioneta antes de quedarse dormido.

La dueña expresó su desconcierto ante lo ocurrido. “No entiendo cómo se quedó dormido, no sabemos si consumió algo”, manifestó.

El ladrón que es conocido en la zona, fue detenido por la Policía (Gentileza: LM Neuquén)

Intentaron robar una camioneta pero el dueño lo descubrió y lo retuvo hasta que llegó la Policía

Hacia finales del mes de diciembre, Berisso fue escenario de un intento de robo, detectado por el propio damnificado, que derivó en la rápida intervención de la Policía y el posterior secuestro de un arma de fuego.

El episodio se produjo pasadas las 2 de la madrugada. El propietario del vehículo, de 24 años, se percató de la presencia de un desconocido intentando abrir la puerta de su camioneta, estacionada en la vía pública. Al enfrentarlo, logró reducirlo sin que este lograra concretar la sustracción de pertenencia alguna.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el joven se mantuvo junto al delincuente hasta el arribo de los efectivos, quienes identificaron a ambos y a solicitar la presencia de testigos vecinales en el lugar.

El operativo policial adquirió otro cariz cuando se incorporó el dato de la presencia de un arma de fuego en la escena. Según destacó la Municipalidad de Berisso, el hombre retenido, de 34 años, declaró ante los efectivos que el damnificado la habría utilizado para evitar su fuga.

El personal del Comando de Patrullas efectuó una requisa exhaustiva del rodado del denunciante, en presencia de testigos, y localizó una pistola semiautomática marca Glock calibre 9x19 mm, de color marrón. Además, se incautaron ocho municiones, dos cargadores y un cartucho suelto, en condición desarmada, que quedaron bajo custodia judicial.

A instancias de la UFI N° 2, tanto el aprehendido como el denunciante y los testigos fueron trasladados a la comisaría para cumplir con las actuaciones de rigor. Allí, se dio inicio a la formación de la causa caratulada como “tentativa de hurto”, en la que se investiga la responsabilidad y participación de las partes, sin descartar nuevas medidas conforme avancen las diligencias judiciales.

Paralelamente, se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho y documentar los movimientos previos y posteriores de los involucrados.