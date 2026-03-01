Crimen y Justicia

El papá de Kim Gómez habló tras la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil: “Es el inicio de un cambio, me tiene tranquilo”

Marcos Gómez eligió ir al Congreso mientras transcurría la última audiencia del juicio por su hija. En diálogo con Infobae compartió su emoción por la ley y la esperanza de que el principal acusado del crimen de la niña tenga una condena ejemplar

Marcos Gómez, el papá de Kim (Aglaplata)

La última semana de febrero fue entre intensa y movilizante para Marcos Gómez. El 25 se cumplió un año de lo que nunca quiso ni esperó que pasara: el asesinato de Kim, su hija de 7 años, quien murió durante un brutal asalto cometido por dos menores en La Plata. Dos días después del aniversario, este viernes, fue la última audiencia del juicio contra el mayor de los adolescentes acusados por el crimen.

Sin embargo, el papá de la víctima eligió no ir. El motivo: sintió que su presencia era más importante en el Congreso de la Nación, donde al mismo tiempo se definía la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad.

“Fue un día muy especial para mí, muy particular. Tuve que tomar una decisión con el corazón. O ir al último día del juicio de mi hija, donde quizás podía llegar a contar quién era ella, o ir al Congreso a apoyar”, dijo Marcos Gómez en diálogo con Infobae horas después de que la ley fuera sancionada.

Todo ocurrió en paralelo. Mientras en el recinto del Senado de la Nación terminaban de exponer los legisladores y se acercaba el momento de la votación, en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, la fiscal Mercedes Catani pedía una pena de 23 años y 4 meses de prisión para el principal acusado del crimen de Kim, que hace poco cumplió la mayoría de edad. La defensa, por su parte, insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7.

Afiches que piden Justicia por Kim. Foto: Juan Pablo Eijo

Marcos dijo que le pidió perdón a su hija por no estar en el último día del debate oral, pero que, a su vez, tuvo la tranquilidad de estar haciendo lo correcto. “En esta ley tiene mucho que ver mi pequeña junto a muchas otras personas que pusimos el corazón”, subrayó.

“Cuando pasó lo de Kim dije que esto no iba a quedar así, que iba a ser un antes y un después. Fui a buscar a todos los diputados, convencí a muchos de que necesitábamos cambiar las cosas. Ayer (por el viernes) estuve en el recinto porque yo sé que mi presencia es importante, por eso fui", contó Marcos Gómez, que desde el día del crimen de su hija se puso al hombro el reclamo por la baja de la edad de imputabilidad.

Angustiado agregó: “A veces la vida te pone pruebas o un propósito adelante y quizás este sea el mío. Sinceramente me hubiese gustado que la vida me pregunte si yo quería este propósito, porque la verdad que yo tenía todo, era una persona realmente muy feliz con mi hija y hoy me parece que el costo es muy grande”.

Tablero de votación del Senado al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad

Los menores que cometieron el crimen de Kim tenían 14 y 17 años. Le robaron el auto a la mamá cuando la niña estaba en el vehículo, intentaron tirarla y la terminaron arrastrando durante 15 cuadras debajo del auto hasta provocarle la muerte.

“La verdad es que esta ley me trajo un poco de de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio, me tiene tranquilo“, dijo Marcos al respecto. Y agregó: “Yo sé que el gran problema no se resuelve con esta ley, pero sí una parte. Hoy le marcás las consecuencias a los de 14 en adelante. Que si salen a lastimar a las personas van a tener consecuencias. Esta ley le da a las víctimas el poder tener justicia”.

Sobre el juicio contra el principal acusado del homicidio de Kim, que recientemente cumplió los 18 años, señaló: “Le pedí perdón a mi hija por por no haber estado en el último día del debate. Nada me la va a devolver. En el juicio estuvo la mamá ahí al pie del cañón, la verdad que muy contento y orgulloso de la persona que elegí para formar mi familia. Y ahora nos queda nada más que esperar. Son días muy especiales, muy particulares, y ojalá que que sigan pasando cosas lindas para para manejar su memoria”.

El tribunal, compuesto por los magistrados Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, comunicó que el adelanto del veredicto se conocerá este miércoles, mientras que el 16 de marzo se sabrá la condena. “La fiscal hizo un excelente trabajo, yo creo que está todo muy claro y la pena va a ser ejemplar”, concluyó.

