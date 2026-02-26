Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por apuñalar al luchador de kickboxing en Mendoza: lo habría amenazado de muerte

El acusado tiene 23 años y sería vecino de la víctima, que está internada en terapia intensiva. Habían tenido un cruce previo

Un sospechoso de 23 años fue detenido en Vista Flores, Mendoza, como presunto autor del ataque a Ignacio Gabriel Acosta, el luchador de kickboxing de 21 años que el martes por la noche fue herido de siete puñaladas a la salida de un gimnasio en Tunuyán.

La agresión dejó al deportista, que es campeón regional en su disciplina, internado en grave estado. Según supo Infobae, las lesiones fueron de tal gravedad que debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Está internado en el Hospital Scaravelli , con secuelas como un neumotórax por perforación pulmonar.

El arresto del sospechoso se dio en el marco de la causa que investiga la brutal agresión. El luchador, de acuerdo a la reconstrucción del caso, fue atacado por un hombre encapuchado que lo apuñaló por la espalda. Fuentes con acceso al expediente detallaron que eran vecinos y que tendrían antecedentes de conflictos.

Acosta le habría pegado al detenido previamente acusándolo de haberle robado el perro. Luego de eso el sospechoso lo amenazó de muerte”, detallaron a este medio sobre el antecedente a la brutal agresión ocurrida en las últimas horas.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso tras una serie de allanamientos en distintas zonas del Valle de Uco. El operativo que permitió la captura se realizó en la localidad de Vista Flores, donde se incautó el teléfono del arrestado y prendas de vestir con manchas que podrían corresponder a sangre.

Estos elementos serán sometidos a peritaje como parte de las pruebas que, según la Unidad Investigativa Departamental de Tunuyán, podrían aportar información relevante al expediente judicial abierto por “homicidio en grado de tentativa”.

El hecho

Ignacio Gabriel Acosta fue atacado cerca de las 22.20 del martes, frente al gimnasio ubicado en Pellegrini 159. Personal policial de Cuerpos Especiales que patrullaba la zona advirtió la situación y alertó al 911, comenzando una persecución sobre un vehículo en el que se desplazaba un herido. ante la situación, testigos trasladaron a Acosta en un Renault 11 hacia el hospital Scaravelli, donde el diagnóstico médico constató siete heridas de arma blanca en tórax, espalda y brazo izquierdo.

La fiscalía de Tunuyán tomó declaraciones a testigos y dispuso una serie de peritajes en la vía pública, donde peritos detectaron manchas de sangre. La escena fue preservada para la actuación de la Policía Científica. Además, se desplegaron rastrillajes en inmediaciones del Polideportivo y en calles como Pellegrini, Roca y Sáenz Peña, en busca del autor del ataque.

El expediente se instruye bajo la carátula de “homicidio en grado de tentativa” mientras se verifica la posible implicancia de los elementos incautados al detenido, identificado como W. F.B.. Ante la gravedad de las lesiones, el equipo médico del hospital Scaravelli determinó que Acosta necesitaba una intervención quirúrgica inmediata.

Ignacio Acosta cuenta con una trayectoria en el ámbito deportivo local. El 20 de diciembre de 2023, se consagró campeón regional Semi Pro hasta -64 kg en una pelea realizada en Tupungato como parte del Team The Beast Fight Club de Tunuyán, triunfo logrado por fallo unánime de los jurados.

