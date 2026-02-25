Comenzó el juicio contra la “Miss Orán”, acusada de traficar marihuana junto a su pareja: la obligaron a ir

Miss Orán

Luego del retraso por el pedido de licencia médica de uno de los magistrados, comenzó este martes el juicio oral contra la ex Miss Orán Martina Oliva, conocida como la narcomodelo, y su pareja Joaquín Tolaba ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta.

Ambos están acusados de integrar una organización narcocriminal que se dedicaba al transporte de estupefacientes de Orán a Salta: en este caso, de 15 kilos de marihuana.

El proceso tiene en total siete imputados. De ellos, cinco acordaron penas mediante procedimientos abreviados y ya están condenados; sólo Oliva y Tolaba optaron por enfrentar la instancia de juicio oral.

La audiencia, presidida por la jueza María Alejandra Cataldi e integrada por las vocales Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek, tuvo como protagonistas al fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano —por la acusación—, mientras que la defensa recayó en los abogados Sebastián García y Romero por Tolaba, y Rambert Ríos en representación de Oliva.

Solo Oliva y su pareja aceptaron el juicio oral

Desde el comienzo, la fiscalía instruyó a dejar asentada la obligación de presencia física de los dos acusados en la sala de audiencia, ya que este martes no fueron. Hay que recordar que la postura del Ministerio Público fue siempre clara en insistir en rechazar la prisión domiciliaria de Oliva. Por eso, la jueza dispuso que los dos imputados deberán estar presentes en la próxima audiencia.

Luego de eso, el fiscal Villalba comenzó su alegato con una reconstrucción de la hipótesis, al decir que ambos imputados tuvieron una participación activa en el transporte de los 15 kilos de marihuana de Orán a Salta.

Luego, declaró un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que encabezó una investigación que derivó en el arresto de los implicados en febrero del año pasado.

Por su trabajo de campo, el testigo logró detallar cómo se estructuraba la supuesta banda y cómo cada uno de los 31 viajes identificados tuvo componentes específicos como modelos de vehículos y números telefónicos, los cuales ayudaron a trazar un sistema de entregas y traslados periódicos.

La declaración incluyó la reproducción de audios y mensajes cifrados en los que se discutían pagos y rutas, ocupando más de dos horas de audiencia con el interrogatorio a cargo del fiscal y el contrainterrogatorio de la defensa.

El caso

El 5 de febrero de 2024 se dio la detención de Oliva y Tolaba mientras se trasladaban en una camioneta Toyota interceptada en el peaje de Honor y que funcionaba como “coche puntero” del Citroën C3 que trasladaba la droga.

La acusan de liderar la banda narco con su pareja

El Citroën, al verse cercado, realizó un giro en U y siguió la ruta nacional 34 y después la ruta provincial 112 hacia Jujuy, hasta impactar en un pastizal de la finca San Juan de Dios, próxima al límite provincial.

Allí, la policía detuvo a Juan Romero en el vehículo, mientras que Carlos Leighton y Benjamín Delgado lograron escaparse momentáneamente; la detención de Leighton se produjo el 20 de febrero y la de Delgado el 29 de mayo.

La fiscalía había podido determinar que la droga siempre terminaba en una casa de la zona norte de la ciudad, en una vivienda que era habitada por Burgos: el principal comprador de los estupefacientes que transportaba la organización narcocriminal y que le permitía abastecer al narcomenudeo.

Por cada entrega que Tolaba le hacía, pagaba una suma de 6 millones de pesos. Esa suma fue hallada el día de su detención en su casa. En su poder, tenía 250 gramos de marihuana.

La modelo fue detenida hace un año

La jornada de juicio se cerró poco después de las 13:20, con la decisión de la jueza de pasar a un cuarto intermedio. El debate se reanudará el próximo martes, con los dos acusados obligatoriamente presentes.