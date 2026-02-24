Crimen y Justicia

El jefe narco acusado de balear el supermercado de los Roccuzzo recibió perpetua por un doble femicidio

Pablo Nicolás Camino fue sentenciado a la máxima pena por haber ordenado en 2022 el secuestro y ejecución a tiros de dos hermanas

Guardar
La justicia de Santa Fe
La justicia de Santa Fe condenó a Camino y a tres miembros de su banda por el secuestro y asesinato de Estefanía y Marianela Gorosito

El recluso Pablo Nicolás Camino (31), jefe de una célula que operó para la banda narco Los Monos en la zona oeste de Rosario, fue condenado este martes a la pena de prisión perpetua. Fue al término de un juicio en el que la Justicia santafesina lo consideró responsable de haber ordenado el 19 de julio de 2022 el secuestro y ejecución a tiros de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

La resolución fue dada a conocer esta tarde en el Centro de Justicia Penal, donde el tribunal, integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana, condenó a Camino y a otros tres imputados más: Melisa Negro (38), ex pareja del narco, y los integrantes de su organización Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22).

En tanto, los magistrados absolvieron por el beneficio de la duda a la presunta dealer de la banda Sandra Callegari (55), quien de todos modos seguirá presa por otro legajo por venta de droga.

Antes del juicio, el recluso acumulaba 40 años de prisión por causas por homicidio, balaceras y asociación ilícita.

El doble femicidio ocurrió el
El doble femicidio ocurrió el 19 de julio de 2022 en un descampado del barrio Cabin 9, en Pérez, cerca de Rosario

Tras el veredicto, le quedan investigaciones abiertas muy resonantes, como en la que fue imputado como presunto instigador del ataque a tiros contra el supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Según la acusación del fiscal Patricio Saldutti, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda del jefe de la célula de Los Monos de la zona oeste.

“El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el sicario de la estructura delictiva.

El fiscal Patricio Saldutti describió
El fiscal Patricio Saldutti describió el crimen como un hecho despiadado de violencia de género perpetrado por la banda de Los Monos

En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

Los femicidios

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste. Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación.

Por último, el dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

Temas Relacionados

Pablo Nicolás CaminoRosarioNarcotráficoHomicidiosFemicidiosLos MonosMarianela y Estefanía GorositoAntonella Roccuzzoúltimas noticias

Últimas Noticias

Capturaron al “Turu” Mendieta, uno de los capos narco más buscados en Santa Fe

Lo atraparon en un barrio de la capital provincial. Lo buscaban desde 2024 y había una recompensa de 5 millones de pesos por información que permitiera su detención

Capturaron al “Turu” Mendieta, uno

La muerte de dos presas en el penal de Bouwer: piden investigar si hubo irregularidades

La familia de una de las víctimas se presentó como querellante en la causa y solicitó que determinen si existieron fallas en el accionar de las autoridades. Las reclusas murieron durante un incendio en diciembre

La muerte de dos presas

Dos detenidas por el ataque en grupo y con armas blancas a un juzgado de San Martín

Las arrestó en las últimas horas la Policía Federal en el marco de las amenazas al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín para exigir la liberación de familiares que están presos

Dos detenidas por el ataque

Detuvieron a tres profesionales de la salud por robar el celular de Malena Maidana, la joven asesinada de 10 puñaladas en Ezeiza

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. Por el hurto del teléfono arrestaron al ambulanciero, la enfermera y una médica

Detuvieron a tres profesionales de

Discusión de tránsito en Castelar: agravaron la acusación del agresor y la víctima tiene hundimiento de cráneo

Hay dos hermanos detenidos por haber dejado inconsciente al conductor con el que discutieron por un roce

Discusión de tránsito en Castelar:
DEPORTES
A la espera de San

A la espera de San Lorenzo-Instituto, Platense iguala con Defensa y Justicia por la séptima fecha del Torneo Apertura

La frase con la que Marcelo Gallardo explicó en la intimidad por qué decidió irse de River Plate

Jack Doohan dio detalles de las amenazas de muerte que recibió antes de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine en la F1

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El Atlético Madrid de Simeone goleó 4-1 al Brujas y se clasificó a los octavos de final de la Champions League

TELESHOW
Cómo vivió Alejandro, el hijo

Cómo vivió Alejandro, el hijo de Locomotora Oliveras, su despedida de En el Barro 2: “Fue algo duro de ver”

La presentación oficial de Timoteo: el tierno posteo de Reina Reech con su nieto

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre el Gobierno del

Tensión entre el Gobierno del Líbano y Hezbollah por la posible intervención de Estados Unidos en Medio Oriente

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Sector industrial panameño entra a 2026 con optimismo y retos de competitividad

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

La fiscalía de Brasil sostiene la culpabilidad de los hermanos Brazao en el crimen de Marielle Franco