El jefe narco acusado de balear el supermercado de los Roccuzzo recibió perpetua por un doble femicidio

La justicia de Santa Fe condenó a Camino y a tres miembros de su banda por el secuestro y asesinato de Estefanía y Marianela Gorosito

El recluso Pablo Nicolás Camino (31), jefe de una célula que operó para la banda narco Los Monos en la zona oeste de Rosario, fue condenado este martes a la pena de prisión perpetua. Fue al término de un juicio en el que la Justicia santafesina lo consideró responsable de haber ordenado el 19 de julio de 2022 el secuestro y ejecución a tiros de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

La resolución fue dada a conocer esta tarde en el Centro de Justicia Penal, donde el tribunal, integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana, condenó a Camino y a otros tres imputados más: Melisa Negro (38), ex pareja del narco, y los integrantes de su organización Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22).

En tanto, los magistrados absolvieron por el beneficio de la duda a la presunta dealer de la banda Sandra Callegari (55), quien de todos modos seguirá presa por otro legajo por venta de droga.

Antes del juicio, el recluso acumulaba 40 años de prisión por causas por homicidio, balaceras y asociación ilícita.

Tras el veredicto, le quedan investigaciones abiertas muy resonantes, como en la que fue imputado como presunto instigador del ataque a tiros contra el supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Según la acusación del fiscal Patricio Saldutti, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda del jefe de la célula de Los Monos de la zona oeste.

“El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el sicario de la estructura delictiva.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

Los femicidios

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste. Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación.

Por último, el dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.