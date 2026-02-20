Cayó “El Puro”, un dealer que manejaba varios puntos de venta de droga en San Martín

"El Puro", un dealer acusado de vender drogas en San Martín

Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a Brian Ernesto Damián Ibarra, un conocido dealer apodado “El Puro”, de 26 años, acusado de manejar varios puntos de venta de droga en la localidad de San Martín.

La investigación se originó a partir de información recabada durante distintos operativos contra la venta de estupefacientes, que señalaban a Ibarra como regenteador de varios puntos de comercialización en la zona de Martín.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el sospechoso cayó tras varios días de tareas encubiertas y de seguimiento.

La detención se realizó en Ruta Nacional 8 y Centenera, en la localidad bonaerense de Pilar, luego interceptar a Ibarra cuando circulaba en un vehículo Jeep Renegade negro. El sospechoso estaba acompañado por su esposa e hijos. En el procedimiento también se incautó un teléfono celular marca Iphone.

El dealer quedó a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, con intervención de la jueza Alicia Vence, acusado de infracción a la de Drogas (23.737).

La policía detuvo a un hombre acusado de vender droga en San Martín, durante un operativo que se llevó a cabo en Pilar

Recompensa por dos narcos de San Martín

En los últimos diás, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de $5.000.000 por cada uno, para quienes aporten información que facilite la captura de Ernesto Lionel Godoy (39) y Dyonathan Leonardo Da Silva (31). Se trata de dos hombres oriundos del partido de General San Martín, que son buscados desde el año pasado por tenencia de estupefacientes.

La medida fue oficializada esta madrugada, por medio de la publicación de la resolución 122/2026 en el Boletín Oficial. Después de que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín solicitara que se ponga en marcha el programa de recompensas, los casos fueron aceptados por la ministra Alejandra Monteoliva.

De la misma manera, las autoridades informaron que ambos eran buscados “en principio por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes organizadas para su comisión”.

Incluso, remarcaron que ambos eran buscados bajo orden de captura nacional desde el 21 de octubre de 2025 y con notificación internacional emitida el 19 de noviembre de 2025. Por este motivo, las autoridades judiciales consideraron que el incentivo económico podría acelerar la ruta para dar con el paradero de los fugitivos.

Por este motivo, desde el Ministerio de Seguridad Nacional aseguraron que la identidad de quienes colaboren se mantendrá protegida, con el fin de que no corrieran ningún tipo de represalia por haber colaborado en la investigación. No obstante, remarcaron que será requisito no haber sido parte de la causa que se encuentra en proceso.

Una vez que fuera verificada la información aportada por el colaborador, indicaron que el monto será abonado en las oficinas del Ministerio de Seguridad Nacional o donde se establezca por designación oficial. En este sentido, podría efectuarse el pago en cualquier otro tipo de edificio estatal.

Por otro lado, indicaron que el proceso de difusión de la convocatoria fue encargado a la Dirección Nacional de Comunicación Institucional del Ministerio, con instrucción para que se utilicen medios escritos, radiales y televisivos en todo el país.

Para entregar datos relevantes, las personas interesadas podrán contactarse a la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas. Además, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales recibieron órdenes de difundir y hacer público el afiche oficial de la recompensa, según consta en los expedientes.