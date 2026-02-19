Crimen y Justicia

Pablo Víctor Cuchán, el femicida que quemó a su novia en una parrilla, quedó en libertad

Estaba preso en una causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género contra su ex pareja de 2023 por la que había sido condenado. Antes había cumplido en 2021 los 17 años de cárcel por el crimen de Luciana Moretti (15)

Pablo Cuchán tiene 47 años
Pablo Cuchán tiene 47 años

Pablo Víctor Cuchán asesinó, descuartizó y quemó en una parrilla a Luciana Moretti, su novia adolescente, en octubre de 2004 en la localidad bonaerense de Ingeniero White. Lo condenaron a 18 años de cárcel en el marco de un Código Penal que no contemplaba el femicidio (NdeR: fue incorporado en 2012) y por ese crimen salió de prisión definitivamente en 2021. Sin embargo, en abril de 2023 lo volvieron a detener por agredir a su nueva pareja y ya dejó la cárcel.

Fue el Juzgado en lo Correccional Nº1 de Bahía Blanca el que este lunes ordenó que Cuchán deje el penal Nº19 de Saavedra, donde estaba preso. Es que el magistrado Gabriel Giuliani dio por extinguida por prescripción la acción penal.

Es que hace dos años, Cuchán había sido condenado a tres años de prisión en la causa contra su ex pareja por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas. Pero la defensa, a cargo de Maximiliano De Mira, según La Brújula 24, planteó la prescripción de la acción penal, ya que la pena máxima prevista para esos es de dos años. Y dijo que el 14 de febrero pasado transcurrió ese plazo máximo.

Si bien la Fiscalía se opuso, Giuliani dio por extinguida la acción penal por prescripción respecto de los delitos imputados y ordenó la libertad.

En 2017, buscaba pareja por
En 2017, buscaba pareja por Tinder

Fue a principios de abril de 2023, en el interior de una vivienda del barrio Universitario de Bahía Blanca, Cuchán forcejeó con su pareja con la que mantenía una relación desde hacía 8 meses. Ella luego lo denunció a través de la Línea 144 de Violencia de Género: ese 21 de abril el acusado regresí al domicilio, donde sujetó con sus manos del cuello a la mujer y le tapó la boca para impedir sus gritos, provocándole lesiones de carácter leve. De acuerdo a la fiscalía, también amenazó de muerte a la víctima.

En el expediente se incorporó la denuncia de la mujer, así como certificados de lesiones constatadas por médicos forenses y de Policía Científica, además de fotos y declaraciones de un vecino.

La denunciante contó que, al comienzo de la relación, Cuchán “se mostraba afectuoso, respetuoso y, con el correr de la relación, empezaron malos tratos, amenazas y zamarreos”.

Pablo Cuchán, en 2019, cuando
Pablo Cuchán, en 2019, cuando se entregó a la Justicia tras incumplir la condicional (Gentileza: La Brújula)

Luego de la primera denuncia de la víctima, un Juzgado de Familia bahiense había ordenado una restricción de acercamiento de Cuchán hacia ella, como así también que se le suministre a la mujer un botón antipánico, entre otras medidas.

Por este caso, Cuchán fue detenido el 24 de abril de 2023 en la localidad balnearia de Monte Hermoso, adonde se había radicado tras purgar la condena por el homicidio de Luciana Moretti, la adolescente de 15 años asesinada, descuartizada y quemada en una parrilla en 2004 en Ingeniero White.

El crimen de Moretti

En el juicio por el crimen de Luciana, Cuchán declaró que su novia había muerto por una sobredosis de cocaína y que como él estaba muy drogado, no supo qué hacer con el cuerpo, por lo que lo colocó en la parrilla del quincho.

Agarré 20 litros de solvente y 10 bolsas de leña, prendí fuego sobre ella, cerré las puertas y me fui. Alrededor de las 18.30 enfrié todo con agua y después lo metí en cuatro bolsas, limpié y me fui a tirar lo que había quedado”, declaró en el juicio.

Si bien no admitió haber descuartizado a la chica, dijo que en el momento en que decidió prender el fuego “Luciana ya no era Luciana” y que el “cuerpo estaba sumamente pesado”.

El crimen ocurrió el 16 de octubre de 2004 en la casa del ex convicto y los restos de la víctima fueron arrojados en el patio de ese domicilio, una chatarrería y un descampado, donde los investigadores los encontraron varios días después.

