Condenaron en Kosovo al femicida de María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en 2023

María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en Kosovo

La Justicia de Kosovo condenó este jueves a 18 años de prisión a Endrit Nika por el femicidio de María Clara Urdangaray, la argentina asesinada en 2023 tras ser arrojada desde el balcón de un hotel. La sentencia la dictó el Tribunal de Primera Instancia de Pristina, que halló culpable de “homicidio agravado” a quien fuera la pareja de la víctima en ese entonces.

El veredicto fue escuchado por los padres de la joven, Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, quienes viajaron al territorio europeo para seguir de cerca la última etapa del proceso judicial. Tras la resolución, celebraron la decisión, aunque adelantaron que apelarán el fallo.

El tribunal que definió la condena estuvo integrado por el presidente Gazmend Bahtiri y los miembros Gëzim Ademi y Alltën Murseli. En la audiencia también presentes el fiscal Armend Hamiti, el abogado de la familia, Betim Shala, el acusado y su abogado defensor Drilon Imeri.

Según la acusación, el 1 de agosto de 2023 la joven de 27 años oriunda de City Bell, La Plata, se alojaba en un hotel de Kosovo Polje, distrito de Pristina, junto a su pareja. Tras una discusión en la habitación compartida, el imputado habría arrojado a María Clara desde el sexto piso del edificio. La joven fue trasladada a un centro de salud, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Durante la audiencia de alegatos finales, celebrada el 16 de este mes, el fiscal del Estado, Armend Hamiti, solicitó la declaración de culpabilidad para Nika bajo la acusación formal, así como la imposición de la pena máxima prevista por la legislación local.

Hamiti subrayó que el caso representa una “historia de violencia, control y tragedia personal”, e insistió en que, si bien la Justicia no puede restituir la vida de la víctima, sí puede afirmar que su vida tuvo valor y rechazar la violencia. “La responsabilidad tiene un nombre: Endrit Nika”, sostuvo el fiscal.

Para los padres de la joven, la evidencia reunida durante el juicio fue irrefutable. “Las pruebas que fueron presentadas en el expediente son contundentes. Todas tienen sustento científico. Los videos presentados por la fiscalía son muy duros, pero también sabíamos que en ellos estaba la verdad. Nosotros sentimos que no hay lugar a duda”, sostuvo la madre en diálogo con El Día de La Plata.

“Estamos lejos, pero a pesar de la distancia nuestra gente está siempre acompañando y brindándonos su apoyo”, contó.

La historia de María Clara

María Clara era oriunda de La Plata y se había mudado a Europa el año anterior. Su padre precisó que viajó a España el 1° de noviembre, “en busca de un futuro mejor”. “Estuvo viviendo dos o tres meses en Barcelona hasta que conoció a este hombre (el sospechoso detenido) y se fueron a vivir juntos a Suiza”, contó Facundo en su momento a la prensa.

En los últimos días, la pareja había viajado a Kosovo para asistir al casamiento del hermano del detenido. Los padres estaban al tanto de ese evento. De hecho, todo habría transcurrido con normalidad durante la celebración.“Ella nos mandó videos de la fiesta de casamiento en la que estuvo. Se la veía bien, feliz”, reveló el padre.

Los padres se enteraron de la terrible cuando una amiga de su hija -que reside en España- se enteró a través de los medios. Tras corroborar lo sucedido con Cancillería, la familia de la víctima decidió salir a la prensa para pedir ayuda económica y así poder repatriar el cuerpo.