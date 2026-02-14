Volvieron a detener a un profesor de Córdoba que había sido acusado de abuso contra menores

El acusado fue trasladado hacia la comisaría local (Gentileza: El Doce.tv)

Un profesor de vóley de 32 años que había sido denunciado por presuntamente haber abusado de menores de edad volvió a ser detenido este viernes en la localidad de Deán Funes, en la provincia de Córdoba, luego de que la Justicia acreditara que había incumplido con las condiciones que le habían permitido acceder a un régimen de libertad condicional.

El arresto se concretó pasada la medianoche de este viernes y fue ejecutado por agentes de la Policía local en conjunto con el personal de la División Investigaciones. Según constó en la causa, el hombre había sido excarcelado el año pasado bajo varias restricciones impuestas por el poder judicial.

De esta manera, el imputado, a quien se lo relacionó con presuntos hechos contra la integridad sexual con víctimas menores de edad, quedó nuevamente bajo custodia mientras la Fiscalía de Instrucción de la Novena Circunscripción Judicial, a cargo de Analía Cepede, inicia nuevas actuaciones.

Según la información obtenida por El Doce.tv, las autoridades no precisaron qué norma quebrantó el acusado, pero informaron su detención inmediata tras constatar la falta. Por este motivo, seguirá privado de su libertad, a la vez que avanza la investigación.

Detuvieron a un joven de 20 años, tras ser acusado de vender material de abuso sexual infantil en una aplicación

El pasado 28 de enero se confirmó la detención de un joven de 20 años en el barrio Ampliación General Artigas, ubicado en la ciudad de Córdoba, quien fue acusado de integrar una red de distribución de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

El caso fue impulsado inicialmente por un reporte del National Center for Missing & Exploited Children, una organización con sede en los Estados Unidos que se dedica a rastrear los contenidos de abuso infantil que circulan en la web, según indicaron fuentes del caso a Infobae.

En el procedimiento policial realizado en la vivienda del detenido, la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, secuestró evidencias vinculadas al caso. Según las autoridades, estos hallazgos serán claves para profundizar en la investigación sobre el funcionamiento de la red.

El operativo fue coordinado entre la Policía de Córdoba y las autoridades judiciales, quienes lograron identificar a los responsables mediante un rastreo digital y el análisis de las pruebas. De acuerdo con Marcelo Fada, el titular de la División Cibercrimen de la Policía provincial, el acusado operaba principalmente en Discord, una plataforma que permite crear canales de comunicación. Estos pueden albergar hasta 200.000 usuarios por sala.

Allí, según Fada, el joven “ofrecía un pack de material de abuso sexual infantil a la venta a los participantes del chat de Discord". Durante una entrevista con el programa Más que bien de Telefé Córdoba aclaró: “Tengamos en cuenta que Discord puede tener salas de hasta 200.000 participantes, en las cuales hacía el ofrecimiento concreto de esta información que pesaba varios gigas de contenido”.

De la misma manera, el funcionario advirtió que la posibilidad de complicidad entre otros usuarios no se descarta y será motivo de análisis en las próximas etapas, a partir de los elementos secuestrados en el domicilio. Al mismo tiempo, las autoridades policiales confirmaron que la investigación continúa junto a organismos especializados en la protección de menores, enfocándose en desarticular redes criminales digitales y garantizar el avance judicial de las causas.

Por último, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, resaltó la labor del fiscal Ávila Echenique en la causa, por lo que lo definió como un especialista en delitos contra la integridad sexual. “Hizo un trabajo muy rápido y muy arduo y concreto”, puntualizó.