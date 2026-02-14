Detuvieron al “Sicario”, un joven acusado de intentar matar a su madre, dispararle a su ex y asesinar a un hombre

El acusado enfrenta múltiples cargos; todos agravados por el uso de arma de fuego (Gentileza: El Bonaerense News)

Luego de que fuera señalado como el responsable de haber generado una ola de violencia en Moreno, la Policía Bonaerense concretó la captura de M. D. S., un hombre de 26 años conocido como “El Sicario”. Desde el 3 de febrero era buscado por intentar matar a su madre, balear a su ex pareja y asesinar a un hombre en situación de calle.

La secuencia comenzó en la casa de su ex novia, una joven identificada como D. G., que reside en la localidad de Francisco Álvarez. Ese día, el acusado se había presentado en la vivienda junto a su madre, cuando la mujer los recibió con el hijo de ambos, un bebé de apenas nueve meses.

La relación había llegado a su fin, debido a que D. G. había sido víctima de violencia de género. Al reencontrarse, se desencadenó una discusión, en la que “El Sicario” la amenazó de muerte y la golpeó en repetidas ocasiones. No obstante, todo escaló después de que su madre intentara frenar el ataque.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, el hombre le dio un golpe con la culata de un arma y disparó dos veces contra su ex pareja, quien sufrió heridas en el brazo izquierdo y en el abdomen. Acto seguido, le gatilló tres veces en la cabeza a su madre, pero ninguno de los proyectiles salió. “Te voy a matar, no me importa nada”, amenazó.

La joven continúa en recuperación, tras haber recibido dos disparos

En ese momento, arrastró a su ex mujer y a su hijo fuera de la vivienda bajo amenazas. Una vecina que acudió en auxilio de las víctimas casi recibió un disparo que impactó en una pared que se encontraba a escasa distancia de ella. Finalmente, el hombre se dio a la fuga, dejando a las víctimas heridas.

A pesar de todo, la joven logró sobrevivir y permanece internada en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde está bajo atención médica y psicológica. Sin embargo, su huida no le puso final a la ola de criminalidad que desató, debido a que aproximadamente dos horas después asesinó a un hombre en situación de calle.

La víctima fue identificada como Horacio José Cena, quien se encontraba en el puente de Eva Perón y Joaquín V. González en Catonas. En esa oportunidad, se cree que el acusado habría actuado junto a otro joven, que todavía no logró ser identificado.

El móvil del ataque sigue sin esclarecerse, aunque surgió la hipótesis de que posiblemente se hubieran confundido de persona. De acuerdo con los testimonios recopilados, el acusado habría acusado a Cena de un robo previo. Asimismo, las cámaras de seguridad, relatos y la autopsia confirmaron que le disparó ocho balazos de un revólver calibre .380.

La zona en donde se concretó la captura de "El Sicario"

Tras esa secuencia sangrienta, las autoridades lo detuvieron este jueves durante un procedimiento policial, en el que participaron los agentes de las comisarías 8ª de Catonas y 7ª de La Reja. Se trató de una medida ordenada por la fiscal Carina Saucedo, titular de la Fiscalía N° 2, y el secretario Emiliano Gayo, que se encuentran al frente de la investigación.

Después de que recolectaran varias pruebas en su contra, activaron un operativo cerrojo y procedieron con la detención. Así, “El Sicario” fue arrestado en la calle Lafinur, entre Hugues y Segurola, en la localidad de La Reja, cuando lo encontraron deambulando por la zona.

Desde ese instante, quedó inmediatamente a disposición judicial y este viernes fue sometido a indagatoria. Asimismo, confirmaron que enfrenta múltiples cargos por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, intento de homicidio agravado y amenazas coactivas contra su madre, y tentativa de homicidio agravado contra la vecina. Todos agravados por el uso de arma de fuego.