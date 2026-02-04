Dictaron prisión preventiva para el hombre que apuñaló por la espalda al ex novio de su pareja

En una audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, dictaron prisión preventiva al acusado de apuñalar al ex de su pareja

La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para el principal sospechoso del crimen de un hombre en el barrio Belgrano de la ciduad de Rosario. La víctima fue el ex novio de su pareja actual.

El crimen ocurrió el miércoles de la semana pasada y, ahora, El fiscal Patricio Saldutti, cargo del caso, avanzó con la imputación formal del hombre y solicitó al juez Federico Rébola todas las medidas complementarias para poder avanzar en su investigación.

Ea víctima, identificada como Eloy Guillermo Asnes, de 37 años, había acudido al domicilio de su ex pareja para ver a sus hijos menores. Según la reconstrucción presentada durante la audiencia de imputación, la visita derivó en un intercambio verbal en la vereda, que fue escalando hasta transformarse en una discusión fuerte, con golpes de por medio.

En cuestión de minutos, el agresor, identificado como P. R. V., tomó un cuchillo y apuñaló por la espalda al hombre. En consecuencia, Asnes cayó herido en la cuadra de Marcos Paz al 6900.

Los primeros en llegar fueron efectivos del Comando Radioeléctrico y médicos de una unidad de emergencias, quienes constataron la muerte en el lugar del padre de los niños tras maniobras de reanimación.

Vista de la calle Marcos Paz en Rosario, lugar donde el hombre fue imputado con prisión preventiva por el homicidio del ex de su pareja usando un cuchillo (Google Maps)

En la audiencia realizada durante la jornada del miércoles, la defensora pública María Laura Maenza propuso considerar la hipótesis de legítima defensa o, en su defecto, el exceso en la respuesta defensiva. Solicitó alternativas a la detención, incluyendo salidas laborales para el acusado, quien trabaja como conductor de autoelevadores en una empresa de logística.

Pese a estos planteos, el juez Rébola resolvió imponer una prisión preventiva por seis meses, validando la figura de homicidio simple, que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión, según la información recogida por el medio local La Capital.

Mató al ex novio de su pareja en Zárate y quedó detenido

El último domingo de enero, un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en el pecho en una estación de servicio de Zárate. El ataque se produjo cerca de la medianoche cuando un grupo de jóvenes regresaba de un viaje y varios adultos los esperaban en el lugar para retirarlos. Pero una confusión entre los padres separados de una de las adolescentes provocó el desenlace fatal.

Según la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el episodio se desató frente a los chicos que esperaban en el playón del lugar ubicado entre las calles Lavalle y Teodoro Fels. Junto a los presentes, estaban el padre de la adolescente y la mamá junto a un hombre. Ninguno de los dos tenía conocimiento de que el otro estaría en el lugar.

La discusión entre ambos se desató alrededor de las 23 horas. Si bien se desconocen los motivos que llevaron al agresor a actuar de esa manera, trascendió que habría sido por celos. El enfrentamiento fue escalando hasta el punto en que el sospechoso sacó un arma y disparó en más de una ocasión. Una de las balas dio en el pecho de la víctima, identificada por las autoridades como Leonel Ezequiel Martínez. Murió tiempo después.

El agresor fue capturado a la mañana siguiente en uno de los cuatro puntos en los que los policías bonaerenses habían montado guardia para ponerle las esposas: la casa de su hermana. Al percatarse de la presencia policial, atinó a darse a la fuga por las vías del tren, pero su intento fue en vano, y fue arrestado poco después.