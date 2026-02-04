Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para el hombre que apuñaló por la espalda al ex novio de su pareja

P. R. V. fue acusado del asesinato de Eloy Asnes en un hecho ocurrido la semana pasada en una vivienda de la calle Marcos Paz al 6900 del barrio Belgrano de Rosario

Guardar
En una audiencia inicial realizada
En una audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, dictaron prisión preventiva al acusado de apuñalar al ex de su pareja

La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para el principal sospechoso del crimen de un hombre en el barrio Belgrano de la ciduad de Rosario. La víctima fue el ex novio de su pareja actual.

El crimen ocurrió el miércoles de la semana pasada y, ahora, El fiscal Patricio Saldutti, cargo del caso, avanzó con la imputación formal del hombre y solicitó al juez Federico Rébola todas las medidas complementarias para poder avanzar en su investigación.

Ea víctima, identificada como Eloy Guillermo Asnes, de 37 años, había acudido al domicilio de su ex pareja para ver a sus hijos menores. Según la reconstrucción presentada durante la audiencia de imputación, la visita derivó en un intercambio verbal en la vereda, que fue escalando hasta transformarse en una discusión fuerte, con golpes de por medio.

En cuestión de minutos, el agresor, identificado como P. R. V., tomó un cuchillo y apuñaló por la espalda al hombre. En consecuencia, Asnes cayó herido en la cuadra de Marcos Paz al 6900.

Los primeros en llegar fueron efectivos del Comando Radioeléctrico y médicos de una unidad de emergencias, quienes constataron la muerte en el lugar del padre de los niños tras maniobras de reanimación.

Vista de la calle Marcos
Vista de la calle Marcos Paz en Rosario, lugar donde el hombre fue imputado con prisión preventiva por el homicidio del ex de su pareja usando un cuchillo (Google Maps)

En la audiencia realizada durante la jornada del miércoles, la defensora pública María Laura Maenza propuso considerar la hipótesis de legítima defensa o, en su defecto, el exceso en la respuesta defensiva. Solicitó alternativas a la detención, incluyendo salidas laborales para el acusado, quien trabaja como conductor de autoelevadores en una empresa de logística.

Pese a estos planteos, el juez Rébola resolvió imponer una prisión preventiva por seis meses, validando la figura de homicidio simple, que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión, según la información recogida por el medio local La Capital.

Mató al ex novio de su pareja en Zárate y quedó detenido

El último domingo de enero, un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en el pecho en una estación de servicio de Zárate. El ataque se produjo cerca de la medianoche cuando un grupo de jóvenes regresaba de un viaje y varios adultos los esperaban en el lugar para retirarlos. Pero una confusión entre los padres separados de una de las adolescentes provocó el desenlace fatal.

Según la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el episodio se desató frente a los chicos que esperaban en el playón del lugar ubicado entre las calles Lavalle y Teodoro Fels. Junto a los presentes, estaban el padre de la adolescente y la mamá junto a un hombre. Ninguno de los dos tenía conocimiento de que el otro estaría en el lugar.

La discusión entre ambos se desató alrededor de las 23 horas. Si bien se desconocen los motivos que llevaron al agresor a actuar de esa manera, trascendió que habría sido por celos. El enfrentamiento fue escalando hasta el punto en que el sospechoso sacó un arma y disparó en más de una ocasión. Una de las balas dio en el pecho de la víctima, identificada por las autoridades como Leonel Ezequiel Martínez. Murió tiempo después.

El agresor fue capturado a la mañana siguiente en uno de los cuatro puntos en los que los policías bonaerenses habían montado guardia para ponerle las esposas: la casa de su hermana. Al percatarse de la presencia policial, atinó a darse a la fuga por las vías del tren, pero su intento fue en vano, y fue arrestado poco después.

Temas Relacionados

prisión preventivahombreapuñalarex de su parejaRosario

Últimas Noticias

El video del rescate de tres menores que quedaron atrapados entre las olas de Mar del Plata

Tras alejarse de sus padres, los nenes cayeron en una canaleta y quedaron sin posibilidad de hacer pie

El video del rescate de

Fue condenado por abuso sexual y la Justicia permitió que sus hijas adolescentes no utilicen su apellido

Ocurrió en la localidad de Cipolletti. El juez contempló el impacto emocional que generó en las menores llevar el apellido del hombre que abusó de su hermana mayor

Fue condenado por abuso sexual

El Ministerio de Seguridad creó un sistema para que las fuerzas informen sus operativos en tiempo real

La nueva normativa ordena que cada fuerza de seguridad deberán informar, en caso de que existiera, el número de oficiales y civiles abatidos o heridos durante los procedimientos

El Ministerio de Seguridad creó

Detuvieron en Mendoza a un hombre que mató a tiros a otros en medio de una pelea por drogas

El ahora arrestado asesinó a César Gerar Rodríguez el pasado 2 de diciembre de 2025

Detuvieron en Mendoza a un

Mató a su mamá en Bahía Blanca y lo detuvieron 15 años después tras intentar escapar de su condena

Sergio Daniel Pérez había sido condenado a prisión perpetua en 2011; sin embargo, apeló todas las instancias para evitar la cárcel

Mató a su mamá en
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”