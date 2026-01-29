Crimen y Justicia

Quién era Narela Barreto, la joven argentina que fue hallada muerta en Los Ángeles

La noticia la confirmó por su padre. No se sabía nada de ella desde el pasado viernes 23 de enero

Guardar
Narela Barreto tenía 27 años.
Narela Barreto tenía 27 años. (@ayelen_priiii)

Narela Micaela Márquez Barreto, la joven argentina que era buscada desde el pasado 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta este jueves, según confirmó su propio padre. El último contacto que había tenido con su madre había sido la semana, y desde ese momento no había noticias sobre su paradero.

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, una de las primas de Narela, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

El viernes 23 de enero
El viernes 23 de enero fue la última vez que Narela se comunicó con su familia. (@ayelen_priiii)

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

El viernes pasado, Narela se comunicó con su madre, como lo hacía todos los días, pero desde ese momento no hubo más noticias de ella. “Sabemos que está desaparecida hace 5 días, desde el viernes. El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes, le estuve mandando todos los días. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Desde ese momento nos enteramos sobre la desaparición”, detalló Milagros.

Esa fue la señal que alertó a la familia. De inmediato, se comunicaron con sus amistades en Los Ángeles para que comenzaran a colaborar con la búsqueda.

En ese contexto, el círculo más cercano de Narela logró contactarse con las autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles y les informó sobre la desesperante situación. Fue así que un grupo de agentes fue hasta el departamento en el que residía la joven argentina, pero no encontraron nada extraño.

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, aseguró este jueves Santiago, el hermano de la chica desaparecida, durante una entrevista para el canal de streaming Luzu TV.

Narela había trabajado recientemente como
Narela había trabajado recientemente como mesera. (@ayelen_priiii)

En cuanto a la última vez que fue vista Narela, su prima, Milagros, señaló que todo indica que un vecino de su edificio la vio subiendo a un auto de una aplicación de viajes.

Mientras continuaba la búsqueda de la joven argentina, su padre había conseguido un pasaje para este jueves a las 5 de la madrugada rumbo a Los Ángeles, donde buscaba agilizar los trámites para dar con el paradero de su hija.

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, indicaba el afiche de búsqueda que circuló en redes sociales.

Una mujer identificada como Ayelén, quien aseguró ser prima de Barreto, también posteó en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.

Temas Relacionados

Narela Micaela BarretoLos ÁngelesEstados UnidosBúsqueda de paraderoPersonas desaparecidasDesaparecidosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una policía peleó con su pareja, disparó al aire con su arma reglamentaria y terminó detenida

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Villa Santa Rita. La mujer forma parte de la fuerza federal y quedó a disposición de la Justicia

Una policía peleó con su

Muerto y maniatado: buscan pistas del homicidio de Fernando Fazzolari en las cámaras de seguridad

El cuerpo del pintor, de 76 años, fue hallado por su hijo en su casa del barrio porteño de Monserrat

Muerto y maniatado: buscan pistas

Cayó un ladrón de nacionalidad boliviana que se hacía pasar por pastor evangélico para evadir a la Policía

El hombre fue capturado en las inmediaciones de un templo de Lavallol. Su captura fue celebrada por la ministra Alejandra Monteoliva

Cayó un ladrón de nacionalidad

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó: todo quedó grabado por un testigo

La víctima se encontraba junto a sus familiares en la Av. José Manuel Estrada y la costa

Le arrebató la cadena de

Declaró la mujer que fue encontrada maniatada en Córdoba y complicó al principal detenido

Tania Suárez brindó su versión de los hechos, pero aseguró que no puede recordar todo lo que sucedió durante esos dos días que estuvo desaparecida

Declaró la mujer que fue
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Maxi López busca casa para

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador impulsa una transformación

El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar

El hallazgo de películas inéditas de Andy Warhol desmiente el mito de su asexualidad

Las exportaciones brasileñas de café soluble cayeron más de un 10% por los aranceles de Donald Trump

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

Dinamarca confirmó los primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: “Volvemos a la senda correcta”