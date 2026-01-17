Crimen y Justicia

Detuvieron al hombre que tuvo una cita con Tania, la mujer maniatada en Córdoba, y buscarían a más sospechosos

A casi una semana de que la mujer fuera denunciada como persona desaparecida, las autoridades localizaron al sujeto con el que se habría encontrado en Córdoba capital

La mujer permanece en el
La mujer permanece en el centro de salud de La Cumbre (Gentileza: El Doce.tv)

La investigación por la desaparición de Tania, una mujer de 35 años que fue hallada maniatada y golpeada tras asistir a una cita pactada a través de Facebook Parejas en la ciudad de Córdoba capital, llevó a la detención de un hombre de 50 años como principal sospechoso.

Según explicaron las fuentes oficiales del caso, se trataría de la misma persona con la que se habría encontrado en la zona de Parque Sarmiento. Sin embargo, los aún no determinaron si este habría participado directamente de la golpiza sufrida por la joven.

Por este motivo, solo fue imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, ya que sobre él pesaría la sospecha de haber sido el responsable de haberla retenido por, al menos, dos días. Finalmente, para ponerle final al calvario, la habría dejado maniatada y abandonada en una estación de Bomberos de la localidad de La Cumbre.

De acuerdo con la información recopilada por El Doce.tv, los peritos trabajan para establecer qué sustancia le suministraron y si existía algún tipo de vínculo anterior entre ambos. Asimismo, no se descartó que hubiera más personas involucradas en el hecho.

No se descartaron futuras detenciones por el hecho
No se descartaron futuras detenciones por el hecho

La hipótesis de que la mujer hubiera sido drogada durante la cita surgió de uno de los mensajes que le había enviado a su hija antes de desaparecer. Tras mencionarle que el individuo que la citó se mostraba “muy distinto al de la foto” de la plataforma, también relató haber bebido “agua con gusto a mierda”.

Aunque habría indicios de que hubiera sido drogada, por el momento, los investigadores no establecieron cuál habría sido la sustancia que habrían utilizado. Además, confirmaron que la mujer continuaría internada en el Hospital Municipal de La Cumbre y que su estado de salud mantiene bajo reserva judicial.

Por otro lado, informaron que el caso es investigado por dos Fiscalías, la especializada en Violencia de Género D. 6 T. 4, a cargo de Andrea Martin, y la sede judicial de Cosquín, representada por Paula Kelm. Esto se debió a que la secuencia de los hechos terminó por trazar una conexión entre la capital y la localidad serrana, ubicadas a más de 90 km de distancia.

Mientras que la investigación continúa su curso, la familia de Tania ya presentó un pedido para ser admitida como querellante en la causa. Según explicó la abogada defensora, Daniela Morales Leanza, buscarán que la carátula sea establecida como “femicidio en grado de tentativa”.

“Entendemos que hay una o varias personas libres que intentaron asesinar a Tania”, apuntó la letrada. Al mismo tiempo que aseguró que la vida de la mujer estaría fuera de peligro, se decidió que los detalles de lo ocurrido no se revelen hasta que su estado sea óptimo. Uno de los detalles que sostendría la hipótesis estaría basado en la declaración de la propia víctima, quien aseguró fingir estar muerta, para poder salvarse y escapar.

La zona donde un vecino
La zona donde un vecino encontró a la mujer maniatada y con signos de violencia

De hecho, Tania relató a los profesionales de la salud que había sido golpeada y que le habían destruido el teléfono. También señaló que arrojaron el chip, lo que dificultó la tarea de ubicarla durante las horas críticas posteriores a su desaparición.

Incluso, indicó que llegó a observar un automóvil Audi gris en el lugar, aunque hasta el momento no se determinó si este vehículo fue utilizado en su traslado. Esta secuencia concuerda con los mensajes enviados previamente a su hija, en los que advertía sobre la incomodidad y el aumento del peligro mientras avanzaba el encuentro.

Según la reconstrucción de los hechos aportada por los investigadores, la víctima salió de su vivienda ubicada en la zona norte de Córdoba el domingo hacia las 16:00, tras informar a su familia que iba a reunirse con un hombre que había conocido por la aplicación.

A las 19:04, avisó a su hija por mensaje que había llegado al destino, aunque dos minutos después expresó inquietud por el aspecto del hombre: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, haciendo referencia al violador serial Marcelo Sajen.

La tensión aumentó y a las 20:20 escribió un nuevo mensaje advirtiendo que la situación era cada vez más preocupante. El último contacto registrado fue a las 20:53, cuando mencionó que le habían dado una bebida con sabor extraño.

Desde las 22:47, la familia perdió toda comunicación con Tania, ya que el celular permaneció apagado o sin señal. Finalmente, dos días después, un vecino alertó a las autoridades y la Policía de la provincia localizó a Tania en La Cumbre.

