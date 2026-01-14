Crimen y Justicia

El peluquero argentino asesinado en Tulum fue víctima de una pelea entre grupos delictivos: ya son 4 los detenidos

Eso es lo que cree el fiscal Raciel López Salazar. Los implicados estarían relacionados con una banda que opera en la región, vinculada al narcomenudeo. Jonatan Minucci tenía 37 años y había viajado a México a trabajar

Jonatan tenía 37 años (Facebook)
Jonatan tenía 37 años (Facebook)

La noticia del arresto de otros dos sospechosos en el marco del crimen del peluquero argentino en el municipio mexicano de Tulum puso más elementos sobre la mesa para la teoría que tienen los investigadores sobre el contexto en el que se dio el homicidio de Jonatan Emanuel Minucci (37), asesinado a tiros en el cenote Vesica en la previa a un festival de música electrónica.

Según la principal hipótesis del fiscal Raciel López Salazar el peluquero que había viajado a trabajar a México fue baleado en el marco de una pelea territorial de grupos delictivos de esa región de Quintana Roo.

Incluso, los implicados en el ataque estarían relacionados con una banda que opera en la región, vinculada al narcomenudeo.

Hay que recordar que en las últimas horas la Fiscalía General del Estado(FGE) de Quintana Roo informó que el pasado 13 de enero detuvieron a otros dos sospechosos en el marco del crimen del santafesino que había ido a trabajar unos meses a México.

Los primeros dos detenidos
Los primeros dos detenidos

Se trata de Hugo Daniel “N”, alias “El Maniaco”, y Cristian Eduardo “N”, quienes estarían involucrados en el homicidio calificado de Minucci y otra víctima en el municipio de Tulum.

Según la información difundida, los detenidos fueron localizados en Playa del Carmen por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Policía Municipal.

Antes de esos arrestos, el lunes las autoridades de la FGE indicaron que habían capturado a los primeros dos sospechosos del crimen, dos hombres que fueron identificados como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos de Jalisco y quienes formarían parte de un grupo criminal.

Jonatan iba a volver a
Jonatan iba a volver a Argentina en febrero (Facebook)

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, los implicados estarían relacionados con un grupo criminal que opera en la región y las primeras indagatorias indican una posible relación de actividades de narcomenudeo.

Según fuentes locales consignadas por Infobae México, el fiscal López Salazar declaró que el asesinato presuntamente fue consecuencia directa de una pelea territorial entre grupos delictivos.

A pesar de que las autoridades estatales no compartieron el nombre de la agrupación criminal, a finales de 2025 se detuvo a un presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, en la región opera una célula delictiva conocida como Los Compich, leal a Los Chapitos, por lo que el ataque pudo deberse a una disputa entre los dos cárteles con mayor presencia en México.

Se había enterado estando en
Se había enterado estando en México que iba a ser papá

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

El argentino que murió en la previa del festival de música electrónica al quedar en el medio de la balacera era oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe.

Antes de poner su salón de belleza en su ciudad natal, Jonatan había trabajado en Fabricaciones Militares S.A.U..

Mientras toda la familia de Jonatan reside actualmente en la localidad santafesina de Roldán, él había decidido quedarse en Fray Luis Beltrán hasta noviembre pasado, cuando viajó a tierras mexicanas con la idea de trabajar por unos meses y juntar dinero. Tenía pensado regresar al país en febrero.

Nacido el 2 de octubre de 1988, “Jona”, como le decían sus conocidos, estaba en pareja desde hacía varios años. Su compañera de vida, actualmente, cursa un embarazo del que ambos se enteraron cuando él ya estaba en México.

“Además de ser un ser profundamente querido por su familia, amigos y todas las personas que lo conocieron, dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, escribió una allegada a la pareja de Jonatan, en alusión al reciente embarazo.

