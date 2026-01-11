Mar del Plata: tenía 16 años y lo mataron de un balazo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre bandas

La sala de guardia a la que fue trasladado el chico tras ser baleado

Un adolescente de 16 años fue asesinado en medio de un violento enfrentamiento armado entre supuestas bandas en el barrio Nuevo Golf, ubicado al sur de la ciudad de Mar del Plata. La víctima recibió un tiro en la cabeza, mientras que el presunto agresor fue detenido.

Según fuentes oficiales citadas por el diario marplatense La Capital, la víctima, identificada como Sergio Emir Eneas Otero, circulaba en una motocicleta cuando recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento poco después de ser trasladado a la sala de salud del hospital doctor Arturo Oñativia, ubicado en la esquina de José Hernández y Magallanes. El episodio de este sábado fue el tercer homicidio registrado en la ciudad en lo que va del año.

De acuerdo con la información de fuentes judiciales y policiales, el violento episodio se originó en la zona de la esquina de Gianelli y 81 e incluyó un intercambio de disparos entre los ocupantes de una camioneta blanca, un automóvil Fiat Palio de color rojo y la motocicleta en la que circulaba el menor.

En el Palio, que recibió al menos 15 impactos de bala, viajaba el presunto autor del disparo mortal. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se trata de un hombre identificado como Alan Olivares.

Según se dio a conocer, en medio de la secuencia, el auto rojo perdió el control y volcó. Pese a eso, el intercambio de disparos continuó. Las fuentes precisaron que varios de los proyectiles impactaron en el techo del vehículo, lo que sugiere que el tiroteo continuó después de que el automóvil estuviera dado vuelta.

Tras una rápida investigación encabezada por la comisaría quinta, los agentes identificaron a Olivares como el principal sospechoso. El hombre, quien salió de la cárcel de Batán en agosto pasado, fue localizado mientras se ocultaba en una vivienda cercana a calle 87 y Cerrito y posteriormente detenido en un descampado en la intersección de calles 89 y Cerrito. Al momento de su arresto presentaba una herida de arma de fuego en el brazo y un roce en la cabeza.

La fiscal Florencia Salas es quien tiene a su cargo la investigación y a esta hora trata de reconstruir lo ocurrido. Según trascendió, Olivares se enfrentaba a los ocupantes de la camioneta blanca, que finalmente logró huir.

Momentos después de la detención, la propietaria del Fiat Palio, madre del detenido, se presentó en el lugar y manifestó a las autoridades que había prestado el vehículo a su hijo y que se enteró del hecho al ser informada sobre el accidente y las heridas que había sufrido.

Según datos de La Capital, en la última década, el barrio Nuevo Golf se ha consolidado como una de las zonas más peligrosas de la periferia marplatense, así como escenario de asesinatos en el último tiempo y de numerosos allanamientos vinculados a la venta de drogas.

Otro crimen en Mar del Plata

Una disputa violenta por el control de un punto de venta de droga en Villa Gascón terminó con el asesinato de Yoel Castro, de 24 años, quien recibió un disparo mortal cuando llegaba a una propiedad en la que residía junto a su novia. La investigación ya permitió identificar a uno de los sospechosos, mientras que el segundo está siendo buscado por la Policía y la Justicia.

El caso se desarrolla en medio de una escalada de violencia relacionada con el narcomenudeo y otros delitos vinculados en la zona. Ambos grupos, el de la víctima y el de los agresores, mantenían una disputa abierta por la posesión de la vivienda ubicada en Coronel Suárez casi Gascón, señalada como un punto de ventas y objeto de recurrentes enfrentamientos. Según fuentes consultadas, existían vínculos previos y hasta algún parentesco lejano entre allegados de ambos bandos.

El informe preliminar de la autopsia, recién entregado a la fiscal Salas, precisó que Castro recibió un tiro por la espalda, a la altura de la región dorsal baja, con orificio de salida por el esternón. El disparo causó un shock por taponamiento cardíaco, provocando la muerte en el lugar.

El operativo después del crimen

La secuencia del crimen inició alrededor de las 9:30 del jueves, cuando Castro y su pareja arribaron en moto a la residencia en disputa. Según testimonios recogidos, tras el hecho, el rodado desapareció y se presume que miembros del grupo agresor lo trasladaron y ocultaron en las cercanías.

Según informó el portal 0223, minutos después de recibir el disparo, Castro intentó huir en busca de refugio, pero cayó sin vida. El lugar donde quedó tendido fue incendiado de forma intencional poco después. Testimonios aportados por vecinos presentan versiones contrapuestas respecto al domicilio habitual de la víctima: algunos afirman que residía en el fondo de la vivienda conflictiva, mientras que otros aseguran que vivía con su abuela en una casa sobre la calle Gascón.

Los antecedentes penales de la víctima incluyen causas por robo, hurto y encubrimiento en distintas modalidades, además de procesos judiciales previos por robo agravado en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa.

Vecinos del área manifestaron reservas a colaborar activamente con los investigadores debido al temor generado por los episodios de violencia recientes. No obstante, los datos iniciales reunidos permitieron a la Policía establecer la identidad de uno de los agresores y presumir la del segundo implicado, sobre quien pesa ahora una intensa búsqueda.

La fiscal Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, ordenó una serie de medidas complementarias y ya requirió a la Justicia de Garantías la autorización para realizar allanamientos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos.