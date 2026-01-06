Crimen y Justicia

“Es peligroso”: difundieron el rostro del ladrón filmado golpeando a la empleada de una mueblería de Rosario

Intentó abusar de la trabajadora y luego la atacó para robarle. Creen que escapó hacia Córdoba. Tiene antecedentes y arrestos en varios lugares del país

La Justicia de Santa Fe logró identificar al hombre que atacó de manera feroz a una empleada de un local de venta de sillones en Rosario

Un delincuente quedó filmado el pasado 30 de diciembre en Rosario cuando ingresó a un local de venta de sillones, intentó abusar de la única empleada presente y posteriormente la atacó a golpes hasta sacarle su celular. El fiscal Ramiro González Raggio, que interviene desde el Ministerio Público de la Acusación, difundió públicamente el rostro de Josué Alexis Urquia, de 32 años, y pidió colaboración a la población para recolectar información que posibilite su detención.

El asalto tuvo lugar en un comercio situado en Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, en el macrocentro de la ciudad, donde suele haber horario cortado de atención al público.

Pasadas las 15:30 de ese martes previo al Fin de Año, Urquia entró al negocio, se sentó y, al cabo de unos segundos, la joven empleada comenzó a pedirle que se retirara. Lejos de salir, se abalanzó sobre la chica y quiso llevarla a la parte trasera del lugar para abusarla, según indicó el fiscal González Raggio en conferencia de prensa este martes desde el Centro de Justicia Penal.

Ante la imposibilidad de concretar la violación, el ladrón tomó del cabello a la víctima y empezó a darle golpes en distintas partes del cuerpo para sacarle su teléfono. La tiró contra diferentes sillones, la arrojó al piso, le pisoteó el rostro y le dio patadas y trompadas. También le mordió durante varios segundos el dedo meñique de la mano derecha y la mujer terminó soltando su celular.

La imagen que difundió el
La imagen que difundió el MPA

De acuerdo a la declaración que brindó un familiar de la víctima en contacto con la prensa local, la empleada sufrió una fisura en el dedo meñique producto de la mordida y tuvo que ser asistida en un sanatorio del centro de Rosario.

Transcurrida una semana, el Ministerio Público de la Acusación publicó en sus redes sociales la cara de Josué Urquia y lanzó un pedido de colaboración para dar con él. Según el comunicado oficial, la persona que tenga alguna información sobre su paradero la podrá aportar al 911, al correo electrónico rgonzalezraggio@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, o presentarse en el Centro de Justicia, ubicado en Sarmiento 2850 de Rosario. En todos los casos se mantendrá la reserva de quien proveyó los datos.

“Josué Alexis Urquia es de Córdoba Capital. Después del hecho se lo vio tomar un colectivo y un taxi. Estuvo en la terminal de ómnibus de Rosario. De ahí se lo pudo detectar con la Policía de Investigaciones en Cañada de Gómez y Armstrong, donde tuvo una asistencia médica. Desde ahí fue a Córdoba”, explicó el fiscal en conferencia de prensa este martes.

“Es una persona peligrosa”

Por los datos obtenidos por los investigadores, el ladrón fue condenado en agosto de 2017 por tres hurtos simples que cometió mientras viajaba en un colectivo de larga distancia a tres pasajeras diferentes.

No obstante, ya en 2011 su nombre figuraba en crónicas policiales, en el marco de un robo y, como argumentaba trastornos de conducta, fue internado con custodia en el hospital del Paso de los Libres, en Corrientes, de donde se fugó en un descuido del agente que debía seguir sus pasos.

Es una persona peligrosa. Tiene antecedentes penales en La Pampa. A partir de la publicación de este hecho y la repercusión que tuvo nos llegó información de que tiene causas similares en Santa Teresita, Buenos Aires, en El Calafate y en otras localidades santafesinas, como nuestra capital provincial. Se mueve bastante por el país. Por eso hacemos un llamado para que cualquier información se aporte a la Fiscalía. Siempre se lo ve solo”, concluyó González Raggio.

Para el funcionario judicial, en función de las medidas realizadas y la declaración de la víctima, el plan de Urquia “era cometer un abuso sexual”. “Tenemos prueba directa de la declaración de la víctima, más allá de las imágenes del negocio”, finalizó.

Urquia también fue detenido en Córdoba. En agosto de 2022 fue arrestado al arribar a la terminal de ómnibus de la capital de esa provincia por haber robado dinero a distintos pasajeros.

En marzo de 2022 también fue detenido, cuando cometió un hurto en un colectivo de larga distancia que se dirigía desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia. Puntualmente, aprovechó que una pasajera se había dormido y metió su mano en su bolso, de donde sacó dinero en efectivo. Gendarmería lo aprehendió y constató que llevaba 13 identidades falsas.

