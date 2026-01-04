Ladrón que roba a ladrón: fue testigo clave para capturar a un motochorro, pero se quedó con su botín y lo atraparon

Las cámaras de seguridad fueron clave para descubrir la maniobra: fue a buscar el dinero descartado por el delincuente y se compró un auto con esa plata

Un hombre les marcó a los policías para donde se había escapado el ladrón, pero lo que no les dijo fue que, en esa carrera, el delincuente había descartado el suculento botín que había sustraído del asiento trasero de una camioneta y que luego se llevó. Sin embargo, las cámaras de seguridad completaron ese blanco. Así, un testigo clave en un robo motochorro a un automovilista, ocurrido en la localidad bonaerense de Morón, terminó bajo arresto tras quedar al descubierto porque se apropió del dinero robado y mintió en su declaración.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, la intervención de un supuesto testigo de 38 años fue crucial para la captura de un ladrón, pero terminó por convertirse en un segundo detenido, identificado como M.O.: con el dinero sustraído se compró un auto.

El episodio tuvo lugar el pasado 30 de diciembre en el cruce de Eva Perón y Alcalde Rivas, en Morón. La víctima, de 54 años, relató ante las autoridades que regresaba de la localidad bonaerense de Rafael Castillo con una importante suma de dinero en una bolsa blanca, con la intención de depositarla en un banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar a la zona de Eva Perón, fue interceptado por los asaltantes que rompieron la ventanilla trasera de su camioneta y se llevaron el dinero. Posteriormente, al cruzarse nuevamente con los delincuentes en Valle y Ortiz de Rosas, colisionó su vehículo contra la moto de los asaltantes, forzando la fuga a pie de uno de ellos.

El Honda HR-V blanco, que, según las averiguaciones, había sido adquirido con parte del dinero robado

En ese contexto, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Miguel fue alertado por M.O., quien los detuvo en plena calle para informar que dos motochorros acababan de asaltar a un automovilista que conducía una camioneta Volkswagen Amarok oscura y que embistió la moto de los ladrones.

M.O. les contó a los policías Bonaerenses que uno de los asaltantes había huido a pie con una bolsa en la mano tras el impacto de la camioneta, y que él mismo siguió la ruta de escape para señalarla a las autoridades.

Rápidamente, los agentes interceptaron en la intersección de Rivas y Belgrano a un hombre identificado como Maximiliano F.P., de 34 años, domiciliado en Morón. Según fuentes del caso, al momento de la aprehensión, no llevaba ningún elemento en su poder. Pero igual quedó detenido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Morón.

El motochorro atrapado

Poco después, la Policía encontró una moto Yamaha azul que el ladrón aún prófugo dejó abandonada en Valle y Moreno.

El hecho dio un giro inesperado al día siguiente, cuando la investigación derivó en un allanamiento por hurto agravado y falso testimonio, sumando un nuevo detenido al caso: el testigo que había guiado a la Policía terminó acusado de haberse quedado con el botín.

Fuentes policiales detallaron que, tras la captura de Maximiliano F.P., personal de GTO analizó imágenes de cámaras de seguridad. El material permitió establecer que, una vez finalizada la detención, M.O. regresó al lugar del robo, localizó la bolsa con el dinero y la escondió detrás de una medianera en la esquina de Rivas y San Martín. Esta acción, según consta en los documentos policiales, no fue declarada por Ocampo en su exposición ante las autoridades.

Lo incautado al testigo que robó

La fiscalía solicitó entonces una orden de allanamiento para el domicilio de M.O. del partido de San Isidro. Durante el operativo, la Policía procedió a la detención del sospechoso y secuestró diversos elementos de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se destacaron una moto Honda GLH, tres cascos, cinco teléfonos celulares y un vehículo Honda HR-V blanco, que, según las averiguaciones, había sido adquirido con parte del dinero robado. También se secuestró la documentación vinculada a dicho auto.

El testigo que se compró un auto con el botín robado

El hecho quedó caratulado como robo agravado (modalidad salidera bancaria), hurto agravado y falso testimonio. La fiscalía dispuso la detención de los dos involucrados y el secuestro de los elementos obtenidos en el allanamiento, mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la participación de otros posibles implicados.