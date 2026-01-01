El comunicado de la familia de la nena que recibió el impacto de una bala perdida en Navidad

La menor baleada tiene 12 años

La familia de Angelina, la nena de 12 años que permanece internada tras ser herida en la cabeza por una bala perdida en la madrugada de Navidad en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón, difundió el último parte médico sobre su estado de salud. Si bien la menor sigue grave, hay un dato que genera esperanza de cara a su recuperación.

De acuerdo con el mensaje, emitido el lunes, pero dado a conocer antes de Año Nuevo, la menor continúa en estado crítico, pero estable, con pronóstico reservado y “sin nuevas complicaciones”. Por eso los médicos evalúan avanzar con “otras conductas terapéuticas”, de mantenerse la situación actual.

La familia agradeció al equipo médico del sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía, así como a quienes han brindado apoyo y a los medios de comunicación por la cobertura, e informó que por el momento no hará declaraciones públicas para concentrarse en la recuperación de la joven.

El incidente ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre en la calle Pedro Castelli al 300, entre Segurola y Madero, en la localidad de Morón, a pocos metros del Acceso Oeste. La niña había salido a la vereda de su casa junto a sus padres para ver los fuegos artificiales cuando repentinamente se desplomó.

Según el relato de allegados, su padre la alzó y la llevó en auto de urgencia al hospital San Juan de Dios, también en Ramos Mejía, desde donde fue trasladada al sanatorio La Trinidad con una herida sangrante en la cabeza.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la nena se cayó al suelo repentinamente y gritó que le quemaba la cabeza. Personal de la Policía Científica secuestró más vainas servidas en dos casas cercanas al domicilio de la chica.

Mientras la familia mantiene la esperanza por la evolución clínica de Angelina, avanza la investigación judicial bajo la dirección de la fiscal Valeria Courtade, de la Fiscalía N° 3 de Morón.

El comunicado de la familia

De acuerdo a información obtenida por Infobae, dos de los proyectiles recolectados en viviendas linderas al lugar donde fue herida la menor provienen de una misma arma, según el análisis de los rastros balísticos, y otros dos corresponden a una segunda arma. Hasta el momento no se ha podido confirmar si el proyectil que permanece alojado en el cerebro de la niña coincide con alguno de los secuestrados.

Un informe de Policía Científica que llegó a la fiscal Valeria Courtade determinó que la bala que impactó en la nena sería de calibre 9 o 38, que tienen casi las mismas dimensiones. El primero suele tener un diámetro de bala 0,355 pulgadas y una longitud de 1,169, mientras que el segundo de 0,356 por 1,280. El 38 es apenas más largo.

Según el medio Primer Plano Online, en las últimas 48 horas, se realizaron allanamientos en domicilios de sospechosos identificados por testigos y en redes sociales portando armas la noche de Navidad. Todos los procedimientos arrojaron resultados negativos.