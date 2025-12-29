Crimen y Justicia

Revés judicial para el narco ligado a Los Monos y condenado a más de 40 años de prisión

Pablo Nicolás Camino se encuentra detenido en una prisión federal como líder de una célula que operaba para la banda criminal y que formó parte del enfrentamiento con el clan Alvarado y como instigador de un doble crimen

Guardar
Pablo Nicolás Camino
Pablo Nicolás Camino

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que buscaba trasladar la supervisión de la ejecución de la sentencia contra Pablo Nicolás Camino —condenado como miembro de la organización narco “Los Monos”— del fuero federal al provincial de Santa Fe, resolviendo que siga bajo la órbita judicial federal.

La decisión se dictó este lunes y responde a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que advirtió la gravedad institucional y técnica de la causa.

El conflicto central enfrentó dos interpretaciones sobre quién debe controlar el cumplimiento efectivo de la condena a Camino, penado con 40 años de prisión por delitos federales y ordinarios de suma gravedad, y actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Federal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N°3 había remitido la ejecución de la pena a la justicia provincial. La fiscalía, encabezada por el Fiscal General Javier Augusto de Luca y litigada en primera instancia por Federico Reynares Solari, apeló la remisión argumentando la necesidad de que la federal siga a cargo por la complejidad y el alto perfil del caso.

Según el fiscal, la continuidad federal responde a razones técnicas y de política criminal: Camino fue condenado como integrante de una estructura dedicada al narcotráfico y su custodia está regulada por el Régimen de Alto Riesgo del Sistema SIGPPLAR—administrado sólo por el SPF según la Resolución Ministerial N° 35/2024—. Sostuvo que asignar el control a la jurisdicción provincial sería “material y funcionalmente inapropiado”, dado que no tiene competencia real sobre el ámbito penitenciario federal. En su presentación, insistió: “se garantizaría un tratamiento legal acorde a los estándares técnicos requeridos en casos de alto perfil y un seguimiento especializado”.

El caso de Camino ilustra la superposición de condenas en distintos fueros: una pena unificada de 40 años de prisión dictada en la provincia de Santa Fe, y una condena federal de 8 años, también unificada con penas anteriores, que llevó a declarar su reincidencia y a establecer 67,5 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta. Además, el tribunal federal acumula la ejecución de las condenas impuestas a otros integrantes de “Los Monos”, como Ariel Máximo “Guille” Cantero y Leandro “Pollo” Vinardi.

El fallo de Casación, que lleva la firma de los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, analiza la doctrina de la Corte Suprema sobre la unificación de sentencias cuando hay condenas en fueros distintos. El eje doctrinario remite al criterio de que quien dicta la última sentencia debe integrar las penas, aunque hace excepción por el perfil del caso de Camino.

En palabras del juez Gemignani, “corresponde recordar que Pablo Nicolás Camino fue condenado por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Rosario y zonas aledañas, junto a otros integrantes”. Sostuvo que, por las particularidades de la causa y en coincidencia con el Ministerio Público, debe ser el tribunal federal “quien proceda con arreglo al art. 58 CP –integrar la totalidad de las sentencias que pesan sobre Pablo Nicolás Camino– y también quien controle la ejecución de la sanción única que seleccione”.

Remarcó que concentrar los legajos de todos los condenados por la organización ante un único tribunal resulta fundamental “a fin de garantizar la observancia y tutela de los derechos y garantías que amparan a las personas condenadas”.

El fallo hace hincapié en que la justicia federal no sólo lleva los expedientes del propio Camino, sino que supervisa la ejecución de penas de otros líderes y miembros de la organización. Señala que la trascendencia institucional del caso y la especificidad de la logística penitenciaria federal justifican sobradamente la intervención federal continua. Además, resalta la incorporación de Camino al SIGPPLAR, lo que por sí solo torna “dificultoso, sino también inconveniente” ceder el control a una autoridad ajena a la competencia material —la provincia—.

Por su parte, el juez Carlos Mahiques subrayó: “la unificación peticionada y el control de la ejecución penal exorbitan la jurisdicción provincial” y ponderó tanto la naturaleza federal de los delitos como la situación particular del condenado.

El juez Mariano Borinsky adhirió a los fundamentos de sus colegas y recalcó que la razón central radica en la gravedad de los hechos federales por los que fue condenado Camino, el alcance institucional y la pertenencia a la organización “Los Monos”: “la condena impuesta a Pablo Nicolás Camino en el fuero federal lo fue por haber cometido graves hechos de narcotráfico y formado parte de una conocida organización narco-criminal con injerencia en la ciudad de Rosario y alrededores denominada ‘Los Monos’”.

Finalmente, los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal hicieron lugar unánimemente al recurso fiscal, anularon la resolución que ordenaba el pase de la ejecución al fuero provincial y remitieron las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a los lineamientos fijados.

Temas Relacionados

Los MonosPablo Nicolás Caminoúltimas noticiasCámara Federal de Casación Penalnarcotráficohomicidios

Últimas Noticias

Detuvieron en Rosario a un menor por el intento de robo del arma a una policía de la Ciudad en Balvanera

El ladrón le disparó, pero la bala dio en el suelo y, aunque la agente no resultó herida, debieron asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad

Detuvieron en Rosario a un

Seguirá preso el único acusado del femicidio de Daiana Mendieta en Gualeguay

La jueza Silvana Cabrera dispuso que Norberto Gustavo Brondino continué 90 días más alojado en la cárcel mientras sigue la investigación

Seguirá preso el único acusado

El increíble resultado del test de alcoholemia a un conductor que manejaba borracho por una ruta de la Costa Atlántica

Ocurrió a la altura de Balcarce. En otro control, un automovilista también dio positivo y se justificó al asegurar que había consumido “vinagre”

El increíble resultado del test

La lucha contra el microtráfico en Santa Fe: se derrumbó el búnker N°100 en la provincia

Fue en Venado Tuerto, a dos años de implementación de la ley contra el narco en los barrios

La lucha contra el microtráfico

Estaba pescando en el río Paraná Guazú, llegaron en una lancha y lo mataron de un tiro en el pecho: seis detenidos

El homicidio ocurrió hace seis meses, pero este lunes se lograron las detenciones de un crimen en el marco de un robo

Estaba pescando en el río
DEPORTES
Ganó cuatro títulos con Boca,

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

TELESHOW
El dolor de Ángela Leiva

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump advirtió a Hamas

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad

De alimento maldito a base nutricional de las mesas en todo el mundo: la historia detrás de la revolución de la papa y el legado de Parmentier