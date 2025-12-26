Crimen y Justicia

Se separaron, volvieron a verse por Navidad y tuvieron una fuerte pelea: él quedó detenido por violencia de género

Ocurrió en Salta. El hombre está acusado de agredirla físicamente en la casa de un familiar

El sospechoso quedó detenido
El sospechoso quedó detenido

Un hombre de 29 años fue detenido por violencia de género en Salta tras ser acusado de agredir a su expareja durante la Nochebuena. La denuncia fue radicada por una joven de 24 años, quien aseguró haber sido maltratada y herida mientras compartían la celebración de Navidad en la vivienda de una familiar. Quedó imputado por lesiones doblemente agravadas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, la pareja había decidido separarse pocos días antes del episodio, luego de atravesar situaciones de control, aislamiento y episodios de violencia física. Pese a la ruptura, ambos acordaron reencontrarse para pasar la Navidad juntos, en un intento de recomponer el vínculo, y compartieron la noche del 24 y la mañana del 25 de diciembre en el domicilio de una allegada de la joven, en la ciudad de Rosario de Lerma.

Fue en ese contexto que, según la denuncia, el hombre comenzó a mostrarse violento. Cerca de las 13 del 25 de diciembre, la discusión escaló y él tomó del brazo a la joven, la inmovilizó y apretó con fuerza su mano. Luego le hizo cortes en los dedos con un cuchillo de cocina. Familiares que presenciaron la situación intervinieron y ayudaron a la víctima, que fue llevada al hospital local.

En el centro de salud, los médicos constataron tres heridas cortantes en los pulpejos de los dedos, compatibles con cortes producidos por un objeto filoso. Tras recibir curaciones, la joven fue dada de alta y radicó la denuncia en la comisaría.

En consecuencia, la policía realizó un operativo en el domicilio del acusado, donde secuestró un cuchillo de cocina que habría sido utilizado en la agresión, y procedió a la detención del hombre por orden de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Escalante.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado continúe detenido mientras se recaban pruebas y testimonios. La investigación avanza con la toma de declaraciones de familiares que estuvieron presentes y con el análisis del cuchillo secuestrado. Además, se evalúan antecedentes de situaciones de violencia previas entre la pareja.

La joven, en tanto, fue incorporada al sistema de protección para víctimas de violencia de género y cuenta con acompañamiento legal y psicológico mientras sigue el proceso judicial. Las próximas medidas y resoluciones definirán la situación del acusado.

Otro caso de violencia de género en Salta durante Navidad

Un hombre fue asesinado por su padrastro en Tartagal, provincia de Salta, cuando se acercó a agredir a su hermana durante Nochebuena.

Según la reconstrucción inicial, la víctima se presentó en el domicilio donde residía su familia, pese a contar con una orden de exclusión vigente. La orden prohibía su presencia en el domicilio familiar, aunque no se difundieron detalles sobre los motivos de la medida.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno, testigos indicaron que el hombre llegó en estado de ebriedad y adoptó una actitud agresiva, intentando agredir a su hermana. En ese contexto, el padrastro de la víctima intervino y le disparó con una escopeta, causándole la muerte en el acto.

Tras el disparo, efectivos de la Policía de Salta montaron un amplio operativo en la comunidad. Los peritos de Criminalística, acompañados por personal de Investigaciones y Bomberos, trabajaron en el lugar para preservar la escena y avanzar en la recolección de pruebas.

El cuerpo del hombre permanecía en el interior de la vivienda mientras se completaban las diligencias ordenadas por la Fiscalía interviniente. Durante ese lapso, el acceso al domicilio quedó restringido y se realizaron relevamientos fotográficos, toma de testimonios y análisis de rastros.

Hasta el momento, no se confirmaron detenciones ni imputaciones formales, mientras se recopilaban pruebas y testimonios de familiares y testigos.

