América Latina

Sebastián Marset renunció a un juicio rápido y su audiencia se postergó hasta el 20 de mayo en Estados Unidos

Acusado de narcotraficante, el uruguayo compareció ante la Justicia estadounidense este miércoles, pero la audiencia fue postergada a solicitud de la defensa y los fiscales. La ampliación podría dar lugar a nuevos cargos

Guardar
Un hombre con tatuajes en el cuello es custodiado por agentes de seguridad al aire libre, mientras uno de ellos firma un documento que dice "Boliviana"
El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

Los fiscales y la defensa del uruguayo Sebastián Marset renunciaron este miércoles a acogerse a un juicio rápido en Estados Unidos, una decisión que derivó en la postergación de su audiencia judicial hasta el próximo 20 de mayo.

La determinación fue asumida en una audiencia realizada en el Tribunal de Distrito Este de Virginia, donde tanto la defensa como la Fiscalía coincidieron en dejar sin efecto el procedimiento abreviado. Con esta determinación, el caso ingresa a una etapa más amplia que permitirá a los investigadores profundizar en la recolección de pruebas y avanzar en nuevas líneas de indagación.

El Ministerio Público estadounidense advirtió que la ampliación de plazos podría dar lugar a la presentación de cargos adicionales contra Marset, de 34 años, quien ya enfrenta acusaciones relacionadas con lavado de dinero en el sistema financiero internacional.

El anuncio tiene relevancia porque implicaría que el uruguayo podría ser acusado de tráfico de drogas y enfrentar penas mayores a las que tendría por los cargos actuales. Si bien la acusación en curso menciona repetidamente la actividad de narcotráfico, no lo acusa por este delito.

Sebastián Marset custodiado por policías y agentes de la DEA en Santa Cruz, Bolivia. 13 de marzo de 2026. (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP)
Sebastián Marset custodiado por policías y agentes de la DEA en Santa Cruz, Bolivia. 13 de marzo de 2026. (Photo by Handout / Secretaria Nacional Antidrogas Paraguay (SENAD) / AFP)

En la audiencia del miércoles, el juez Rossie D. Alston Jr. explicó al acusado que, con los cargos actuales, se enfrenta a 20 años de cárcel, seguidos de tres años de libertad supervisada, si es condenado por conspiración para cometer lavado de dinero. También podría ser multado con no menos de medio millón de dólares, según informó el periodista Kevin Hall, de la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Marset fue detenido en un operativo la madrugada del 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, e inmediatamente entregado a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y trasladado a Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por su captura.

El uruguayo llegó a Bolivia en 2022 con una identidad falsa y logró regularizar su estadía en el país, que luego se convirtió en la base de sus actividades criminales, según las autoridades bolivianas. En julio de 2023 logró escapar de un operativo de captura y meses más tarde reveló, a través de una entrevista en la clandestinidad, que fue alertado sobre el inminente allanamiento de su domicilio y que algunos funcionarios del Gobierno boliviano estaban implicados en la fuga.

operativo en Santa Cruz de la Sierra
Un policía resguarda una avioneta confiscada durante un operativo en un hangar en Santa Cruz (Bolivia) en el marco de los allanamientos relacionados con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. EFE/Juan Carlos Torrejón

Desde entonces se encontraba prófugo de la justicia, pero su permanencia en Bolivia era un secreto a voces. La Fiscalía lo señaló como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en varios países de Suramérica y presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.

Por estos hechos, fue requerido por organismos internacionales y autoridades de Uruguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Paraguay, donde además enfrenta cargos por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022.

En mayo de 2025, la DEA lo incluyó entre los fugitivos más buscados y pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades en febrero de este año, tras confirmarse la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Tras su captura, los operativos y allanamientos para desarticular su red criminal en Bolivia continúan y al menos 15 personas presuntamente vinculadas a la organización han sido detenidas, entre ellas Tatiana M., familiar del uruguayo.

Temas Relacionados

Sebastián MarsetBoliviaEstados Unidosjuicio abreviado

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

Un informe oficial señala que el número de accidentes viales también mostró un leve incremento en comparación al periodo previo similar del año pasado, mientras que la cifra de víctimas mortales se ha mantenido

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

Un llamado de urgencia busca resguardar la vida de opositores detenidos, cuya salud y paradero preocupan tras meses bajo custodia sin información clara

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo

Las autoridades interceptaron a un grupo de personas que intentó eludir un punto de control en Dajabón, luego fueron trasladadas bajo custodia y entregadas a la Dirección General de Migración para procesar su situación admistrativa

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

Rige una alerta por lluvias para este lunes en el AMBA: hasta cuándo seguirán las precipitaciones

El primer ministro eslovaco tacha a la UE de “barco suicida” y pide levantar las sanciones al petróleo y el gas rusos

Colombia Justa Libres se suma a De La Espriella: “No más ambigüedades, es momento de actuar”

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

INFOBAE AMÉRICA
Mueren un hombre atropellado en la A-7 en Mijas y un motorista en un accidente en Málaga capital

Mueren un hombre atropellado en la A-7 en Mijas y un motorista en un accidente en Málaga capital

Ejecutado otro hombre en Irán por colaborar con Israel y EEUU durante las protestas de enero

Tana Rivera deslumbra en La Maestranza con un look monocolor de invitada perfecta a juego con María G. de Jaime

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo