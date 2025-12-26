Disparos, ataques a la Policía y un robo a mano armada: la secuencia que terminó con un detenido en Neuquén

El hecho ocurrió el miércoles

Durante la noche del miércoles en Neuquén, una serie de incidentes culminó con la detención de un hombre a quien la Policía identificó como protagonista de los hechos que incluyeron agresiones contra los agentes y un robo a punta de pistola.

El primero de los episodios se registró cerca de las 21:40, cuando la Comisaría 41 recibió un aviso por un conflicto familiar en una vivienda situada en la calle Namuncurá. Al llegar, los efectivos intentaron dialogar con un hombre que en ese momento decidió regresar en el interior de la casa en cuestión y no respondió a los pedidos de comunicación, por lo que los uniformados se retiraron del lugar.

Poco después, la situación se agravó y los vecinos volvieron a dar aviso a las autoridades, quienes pidieron apoyo a la Policía Metropolitana, que patrulló el área. Mientras circulaba por el lugar recibieron información sobre un grupo de personas que se encontraban en los techos de algunas viviendas. En el momento en que el patrullero se disponía a retirarse, aproximadamente diez individuos comenzaron a arrojarles piedras y trozos de ladrillo desde los techos, lo que causó daños en uno de los móviles policiales.

Ante esta situación, el personal policial ejecutó varios disparos con escopeta para disuadir la situación sin registrar heridos, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local LMNeuquén.

Horas más tarde, alrededor de las 23:15, la Policía intervino nuevamente tras un llamado al Centro de Operaciones Policiales (COP). Un vecino denunció que dos personas ingresaron a su domicilio, donde funciona una despensa, y que uno de ellos portaba un arma de fuego. Según el relato del denunciante, los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor, pero al no encontrar efectivo, se llevaron dos cervezas antes de escapar en un automóvil blanco con el paragolpes dañado.

Más tarde, otros vecinos advirtieron sobre la circulación de un vehículo de similares características en las inmediaciones de Namuncurá y Gatica. Se informó que un hombre, aparentemente armado, estaba golpeando la puerta de una vivienda. Al llegar al lugar, la Policía interceptó a un individuo que coincidía con la descripción brindada y que fue reconocido como el mismo que había estado involucrado en los incidentes previos con efectivos policiales.

El hombre fue trasladado a la comisaría, donde la víctima del robo lo identificó como uno de los autores del asalto. Por este motivo, se abrieron dos causas judiciales, una por los hechos ocurridos contra la Policía y otra por el robo calificado, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. La autoridad judicial dispuso su detención.

Durante la mañana del jueves, personal policial que realizaban tareas de patrullaje en bicicleta localizaron un automóvil blanco con daños visibles en la calle Intendente Mangno. Al consultar el sistema, confirmaron que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente por haber sido robado, según la denuncia registrada en la Comisaría Tercera. Los vecinos del sector manifestaron que el automóvil había sido abandonado durante la madrugada.

Mató a su vecino en Navidad

Durante la madrugada del 25 de diciembre, en un complejo de monoblocks de La Plata, se registró la muerte de un hombre tras recibir disparos de su vecino luego de una discusión por el uso de pirotecnia. El hecho ocurrió en la calle 609 entre 3 y 4 y tuvo como protagonistas a J. C. M., de 68 años, y a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata.

El agresor quedó detenido

De acuerdo con al reporte, la secuencia comenzó cuando los hijos de Ramírez manipulaban pirotecnia durante los festejos de Navidad. En ese contexto, J. C. M. habría reaccionado realizando varios disparos desde la ventana de su departamento, uno de los cuales impactó en Ramírez, quien murió en el lugar. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del Comando Patrulla, que llegó tras recibir una alerta radial sobre la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional.

Al arribar al edificio, los efectivos observaron a numerosos vecinos congregados. Así, hallaron el cuerpo de Ramírez en el descanso de una escalera, con lesiones de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo. El ataque generó conmoción en el barrio, donde los vecinos presenciaron tanto el hecho como la llegada de la policía.

Tras el incidente, los agentes ingresaron al departamento señalado, cuya puerta se encontraba entreabierta. Dentro de la vivienda, observaron a J. C. M. con un arma apoyada sobre una mesa y procedieron a su aprehensión. Durante el allanamiento, se incautó una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, utilizada en el hecho, además de una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y diversas municiones de distintos tipos. Ninguna de las armas tenía pedido de secuestro.

En la escena intervino el fiscal Patricio Barraza junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras se solicitó la presencia de personal médico y la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima. La causa judicial permanece bajo la órbita de la UFI N° 6 de La Plata.

Tras el homicidio, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504, propiedad del imputado, en represalia por lo ocurrido, lo que generó un clima de tensión en el barrio y motivó un operativo policial para evitar nuevos incidentes.