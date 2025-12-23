Crimen y Justicia

Capturaron a 7 policías intentando robar cocaína en una quema de droga en Chaco: 100 días de prisión preventiva

La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió que sigan presos los integrantes de la Dirección de Consumos Problemáticos de la fuerza provincial. La investigación es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini

Los detectaron durante una quema
Los detectaron durante una quema de drogas

Siete oficiales de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía de Chaco fueron imputados y recibieron 100 días de prisión preventiva en la causa en la que se investiga si intentaron robar 9 kilos de cocaína durante una quema de drogas realizada en el polígono policial de Colonia Benítez. La cambiaban por ladrillos de yeso.

Los imputados por la jueza federal Zunilda Niremperger, en una investigación que es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, son: los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el cabo 1° Juan Nicolás Almirón Núñez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, el comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Andrés Franco Ramírez.

Los acusan de “tenencia de droga con fines de comercialización agravada por ser funcionarios públicos y por la participación de tres o más personas y peculado”.

Según los portales locales, los siete están presos en dependencias de la Prefectura Naval de Barranqueras y en escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, en Formosa, de Gendarmería.

Los 7 imputados (Gentileza Diario
Los 7 imputados (Gentileza Diario Chaco)

Todo se descubrió durante un acto oficial de quema de 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana en el que estuvieron el juez federal Ricardo Mianovich, el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich y hasta el jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero.

Mientras todos miraban el evento, fue el secretario del juez Mainovich el que notó que los policías de la Dirección de Consumos Problemáticos de la Policía Chaqueña estaban intentando guardar una caja con drogas en un patrullero.

Ante esto, se ordenó revisar a todos los implicados: encontraron algunas dosis de cocaína, pero lo más llamativo fue un ladrillo pero de yeso: creen que lo usaron para cambiarlo por el pan de cocaína que iba a ser incinerado.

Ante esto, surgieron sospechas de que la maniobra fue planificada. Por eso, se investiga si esta no era la primera vez que los policías robaban cocaína durante una incineración de droga y la cambiaban los panes con otros llenos de yeso.

En las últimas horas, la jueza les dictó 100 días de prisión preventiva a los imputados por la sustracción de los estupefacientes, cuando el fiscal del caso pidió el doble del tiempo que les terminó dando la magistrada.

Según publicó Diario Chaco, en la audiencia imputativa sólo cinco de los imputados declararon. Mientras que la jueza habilitó las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestraros y el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados.

Noticia en desarrollo

