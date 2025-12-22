“Masajes con una crema de menta”: el caso del empresario denunciado por abusos a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

El acusado Marcelo Porcel

Marcelo Porcel se encuentra en Punta del Este, Uruguay, por el casamiento de su sobrina. Se quedará allí hasta el 5 de enero, al menos ese fue el permiso que tuvo de la Justicia, ya que está imputado por los presuntos abusos denunciados por los compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico. En el expediente contra el empresario se incluyen tocamientos, masajes en las piernas con una crema con olor a menta -y no sólo tras partidos de fútbol-, un video de chicos corriendo en calzoncillos y dos fotos a un adolescente duchándose.

Según pudo saber Infobae, esta semana, la causa en la que también las víctimas describieron reuniones en las casas y en la oficina del acusado, en donde incitaba a los adolescentes a beber alcohol y les daba plata para hacer apuestas on line; sumó un nuevo querellante, pero no buenas noticias para las víctimas: no hubo adhesión por parte de la Fiscalía al segundo pedido de detención de Porcel.

En ese contexto, este medio accedió a parte de lo que denunciaron los nueve chicos que se presentaron a declarar en Cámara Gesell. Hay que aclarar que dos de ellos son hermanos, en un expediente que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Desde el 5 de julio de 2024, el día en que se activó la causa, entre todas las víctimas que denunciaron al empresario ante la Justicia ya suman siete querellantes y un denunciante, todos patrocinados por el mismo abogado Pablo Hawlena Gianotti. En las últimas horas del viernes, otro damnificado se presentó ante la Justicia.

En ese contexto, por orden judicial ya fueron allanados los domicilios y las oficinas de Porcel y se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados. Además de que se hicieron las Cámaras Gesell a todos los menores, también el juzgado le dicto una restricción al empresario que le impide acercarse a las víctimas a 300 metros, por lo que no puede ir al colegio ni al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los chicos practican deportes. Aunque, los cuatro hijos de Porcel ya no concurren al Palermo Chico.

Todas las víctimas concurrían al Colegio Palermo Chico

Por lo pronto, el pasado 27 de noviembre, las querellas presentaron un pedido de indagatoria y detención de Porcel. Fue por los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (en dos hechos) más posible distribución de esas imágenes.

“Hay dos imágenes captadas a través del lente de una cámara oculta que enfoca a la ducha de uno de los baños del domicilio de Porcel de la calle Godoy Cruz. Las dos fotos son del mismo menor", explicaron fuentes del caso con acceso al expediente.

Y dijeron que el macro de las declaraciones de las víctimas incluye “tocamientos de zonas inguinales, nalgas, testiculares y de pene, no en todos y no con todos; y más de uno vivió eso”. También indicaron que algunos de esos manoseos sucedieron por encima y por debajo de los pantalones, “en ocasión de hacerles masajes con una crema que tenía olor a menta post futbol y también cuando los chicos estaban borrachos”.

Hay que recordar que la denuncia dice que Porcel “organizaba las reuniones con los compañeros de su hijo y les daba alcohol e, incluso, los incentivaba a beber con dinero".

En las descripciones que hicieron las víctimas de esos encuentros, se mencionó que hubo desafíos de alcohol a cambio de figuritas del Mundial Qatar 2022 y que les ofreció dinero por dar una vuelta en calzoncillos a una mesa de la oficina.

“También les transfería plata para que jugaran on line y los promovía a apostar, aun cuando uno de los adolescentes tiene problemas de ludopatía”, comentaron.

Esas reuniones se hacían en el domicilio familiar de Palermo del imputado, pero también en el departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas. Todo atravesado por insistencias para que los chicos se quedaran a dormir, mensajes de WhatsApp y el pedido de que todo quedara entre ellos. El traslado, claro, corría por su cuenta.

El fiscal Turano solicitó la indagatoria para Porcel el 3 de diciembre pasado e, incluso, agravó uno de los delitos de la querella: fue por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (2 hechos). Pero no adhirió al pedido de detención, al considerar que el imputado estuvo a derecho siempre, que no hay riesgo de fuga, que tiene arraigo en el país y no posee antecedentes penales.

La defensoría de Menores coincidió con el funcionario judicial: sí a la indagatoria, pero no a la detención. Pero Porcel aún no fue indagado. ¿La razón? La querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

Así las cosas, la defensa de las víctimas reiteró el pasado 15 de diciembre el pedido de detención de Porcel. “Descubrieron que se había mudado de su casa de la calle Godoy Cruz y no había avisado”, detallaron las fuentes del caso. Pero el fiscal no adhirió otra vez. Dos días después, Porcel salía rumbo a Punta del Este.