Atraparon a dos hombres que se dedicaban al narcomenudeo en Córdoba

Detuvieron en Córdoba a dos cuñados acusados de vender drogas en la localidad de Río Cuarto (El Doce.tv)

En la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, se realizaron una serie de operativos policiales vinculados al narcotráfico, tras una investigación que se sostuvo durante tres meses gracias a reiterados llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal. Las acciones, lideradas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de estupefacientes, dinero y elementos utilizados para la comercialización de drogas.

Este procedimiento se concretó luego de un sostenido trabajo de inteligencia iniciado a principios de año. El resultado de la pesquisa derivó en tres allanamientos simultáneos en el barrio Alberdi, donde los investigadores lograron reunir pruebas que permitieron desarticular las operaciones de venta minorista.

Los detenidos, de 22 y 34 años, mantenían una relación de cuñados y operaban en complicidad, utilizando distintas viviendas como centro de operaciones y guarda de sustancias ilícitas.

El punto de partida de la investigación estuvo marcado por las continuas denuncias recibidas a la línea telefónica 0800-888-8080, habilitada por el Ministerio Público Fiscal para canalizar información reservada sobre delitos vinculados al narcomenudeo. Las aportaciones anónimas posibilitaron la recopilación de pruebas y la posterior disposición de medidas judiciales.

Con los datos reunidos, equipos de la FPA desarrollaron diversas tareas de observación y seguimiento. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del pasado jueves, casi de manera simultánea en las tres viviendas identificadas.

Según informó el portal El Doce.tv, entre los objetos secuestrados se contabilizaron balanzas de precisión, recortes de nylon, teléfonos celulares y anotaciones presuntamente relacionadas con la actividad delictiva. Fuentes judiciales remarcaron que uno de los inmuebles funcionaba exclusivamente como depósito, mientras que los otros dos eran utilizados como puntos de venta directa.

Todo el material incautado fue remitido a la sede judicial para su análisis y resguardo como prueba en el expediente abierto por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, como indica la carátula oficial.

Un efectivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lleva a uno de los detenidos

Cayó una pareja acusada de liderar una red familiar de venta de drogas

A principios del mes pasado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una pareja acusada de integrar una red familiar de venta de droga en la zona del Barrio 15, conocida como Ciudad Oculta, dentro del barrio porteño de Villa Lugano.

Los acusados, un hombre de 48 años y una mujer de 37, fueron apresados tras una serie de allanamientos en tres domicilios de las manzanas 2 y 6.

Según fuentes policiales, ambos fueron señalados como integrantes principales de la organización familiar de tráfico de droga.

El operativo fue efectuado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en junio de 2025.

Como resultado del procedimiento, se incautaron 468 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso total de 142 gramos, 4.837.000 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una tablet, elementos de fraccionamiento, un cuchillo de cocina, anotaciones vinculadas a la actividad y un vehículo Peugeot 308 blanco.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales miembros de la red y ubicar los puntos de venta, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la estructura familiar operaba de manera continua a lo largo del día, alternando horarios para realizar la comercialización desde un kiosco que funcionaba como fachada y a través de un pasillo interno del Barrio 15. El flujo de compradores era constante y, en su mayoría, residían dentro del mismo barrio.