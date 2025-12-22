Crimen y Justicia

Atraparon a dos hombres que se dedicaban al narcomenudeo en Córdoba

Los allanamientos y las detenciones se realizaron en la localidad de Río Cuarto. Se secuestraron dosis de marihuana y cocaína

Guardar
Detuvieron en Córdoba a dos
Detuvieron en Córdoba a dos cuñados acusados de vender drogas en la localidad de Río Cuarto (El Doce.tv)

En la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, se realizaron una serie de operativos policiales vinculados al narcotráfico, tras una investigación que se sostuvo durante tres meses gracias a reiterados llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal. Las acciones, lideradas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de estupefacientes, dinero y elementos utilizados para la comercialización de drogas.

Este procedimiento se concretó luego de un sostenido trabajo de inteligencia iniciado a principios de año. El resultado de la pesquisa derivó en tres allanamientos simultáneos en el barrio Alberdi, donde los investigadores lograron reunir pruebas que permitieron desarticular las operaciones de venta minorista.

Los detenidos, de 22 y 34 años, mantenían una relación de cuñados y operaban en complicidad, utilizando distintas viviendas como centro de operaciones y guarda de sustancias ilícitas.

El punto de partida de la investigación estuvo marcado por las continuas denuncias recibidas a la línea telefónica 0800-888-8080, habilitada por el Ministerio Público Fiscal para canalizar información reservada sobre delitos vinculados al narcomenudeo. Las aportaciones anónimas posibilitaron la recopilación de pruebas y la posterior disposición de medidas judiciales.

Con los datos reunidos, equipos de la FPA desarrollaron diversas tareas de observación y seguimiento. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del pasado jueves, casi de manera simultánea en las tres viviendas identificadas.

Según informó el portal El Doce.tv, entre los objetos secuestrados se contabilizaron balanzas de precisión, recortes de nylon, teléfonos celulares y anotaciones presuntamente relacionadas con la actividad delictiva. Fuentes judiciales remarcaron que uno de los inmuebles funcionaba exclusivamente como depósito, mientras que los otros dos eran utilizados como puntos de venta directa.

Todo el material incautado fue remitido a la sede judicial para su análisis y resguardo como prueba en el expediente abierto por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, como indica la carátula oficial.

Un efectivo de la Fuerza
Un efectivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lleva a uno de los detenidos

Cayó una pareja acusada de liderar una red familiar de venta de drogas

A principios del mes pasado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una pareja acusada de integrar una red familiar de venta de droga en la zona del Barrio 15, conocida como Ciudad Oculta, dentro del barrio porteño de Villa Lugano.

Los acusados, un hombre de 48 años y una mujer de 37, fueron apresados tras una serie de allanamientos en tres domicilios de las manzanas 2 y 6.

Según fuentes policiales, ambos fueron señalados como integrantes principales de la organización familiar de tráfico de droga.

El operativo fue efectuado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en junio de 2025.

Como resultado del procedimiento, se incautaron 468 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso total de 142 gramos, 4.837.000 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una tablet, elementos de fraccionamiento, un cuchillo de cocina, anotaciones vinculadas a la actividad y un vehículo Peugeot 308 blanco.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales miembros de la red y ubicar los puntos de venta, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la estructura familiar operaba de manera continua a lo largo del día, alternando horarios para realizar la comercialización desde un kiosco que funcionaba como fachada y a través de un pasillo interno del Barrio 15. El flujo de compradores era constante y, en su mayoría, residían dentro del mismo barrio.

Temas Relacionados

hombresdetenidoscuñadosventa de drogasdenunciasCórdoba

Últimas Noticias

Golpeó a su hermano en la cabeza durante una discusión y ahora el hombre lucha por su vida

Este hecho de violencia intrafamiliar producto de una discusión se produjo en la localidad de Jesús María. El agresor fue detenido

Golpeó a su hermano en

Aumentaron a 16 millones de pesos la recompensa para quien aporte datos sobre el crimen de un joven en Rosario

El homicidio de Valentín Fernández ocurrió el 28 de diciembre de 2023 en el barrio Itatí y todavía no hay ningún sospechoso

Aumentaron a 16 millones de

Intentó robar una camioneta, el dueño lo descubrió y lo retuvo a punta de pistola hasta que llegó la Policía

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado. En un primer momento, las autoridades desconocían la mecánica con la que el hombre evitó el robo, hasta que hallaron un arma de fuego y la investigación dio un giro

Intentó robar una camioneta, el

Mató a su madre a puñaladas en Hurlingham y lo declararon inimputable tras la pericia psiquiátrica

La víctima, de 56 años, había pedido en dos ocasiones la internación involuntaria. Una tía que vivía en el mismo lugar, logró escapar

Mató a su madre a

Baleó a su ex pareja y se suicidó antes que llegue la Policía: la mujer activó dos veces el botón antipánico

Dos horas antes del ataque, los oficiales de la fuerza de seguridad provincial respondieron a una alerta, emitida por la víctima, debido a que el hombre rondaba su domicilio

Baleó a su ex pareja
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y el técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

TELESHOW
El festejo de Flor Vigna

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

El guiño oculto de “Volver

El guiño oculto de “Volver al Futuro II” que reveló un futuro sin distopías

El motivo por el que se intercambian regalos en Navidad y cómo nació la tradición

La historia de Colleen Stan, la joven que desapareció al hacer dedo y sobrevivió a siete años de cautiverio

Los ministros de ASEAN se reúnen en Malasia para impulsar una tregua y frenar los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Masacre en Australia: la policía confirmó que los terroristas arrojaron explosivos improvisados que no detonaron