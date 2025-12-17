Las penas al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerán en 2026

Las penas para el Clan Sena podrían conocerse recién en 2026

La jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fijó fecha para la lectura de las sentencias al clan Sena, quienes fueron condenados por un jurado popular el pasado 15 de noviembre.

Tal como se esperaba, la audiencia se llevará a cabo en 2026: será el próximo 10 de febrero a las 9 horas.

En dicha jornada, la magistrada leerá las penas para Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena -para quienes la Fiscalía pidió prisión perpetua- y para Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, quienes fueron encontrados responsables de encubrimiento.

Al finalizar el proceso oral, la magistrada había dicho que había una posibilidad de que el fallo estuviera listo recién el año próximo: “Quisiera que (la resolución) sea este año. En principio, tengo quince días hábiles, ¿sí? Quince días hábiles son tres semanas, pero si hay suspensión de términos y audiencias, justamente no son hábiles, quiere decir que no corren los días. Entonces, podría pasar al año próximo", dijo Fernández en ese momento.

“Puede haber una pena para el año que viene si hay suspensión de términos y audiencias, pero no me obligan”, reiteró. Y completó: “Veremos cómo se avanza y oportunamente se va a notificar a las partes cuándo va a ser la lectura de la sentencia”.

La jueza Dolly Fernández (Edgar Aguirre)

Los acusados hablaron por última vez antes de que se pronuncie la pena en las audiencias de cesura. Al tomar la palabra, los Sena coincidieron en pedir que no los trasladen a otro lugar fuera de Resistencia.

César fue el primero en hablar y dijo: “Quiero adherir en todo lo que ha expresado mi defensa, como así también hacer reserva de todos los recursos pertinente de casación. Como único pedido que puedo realizar, que no se me mueva de mi lugar actual de alojamiento por cuestiones sencillas, como que tengo a toda mi familia radicada en la ciudad presente. Y es todo lo que tengo para decir”.

César Sena en una de las audiencias previas (Edgar Aguirre)

Emerenciano, quien junto a su hijo participó de la audiencia vía Zoom, agregó: “No me muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, amigos, conocidos. No tengo familiares en otro lugar, y son los únicos que me traen mis medicamentos, que no son todos los que necesito, pero por lo menos me ayudan a mantener mi vida por ahora. Solicito eso, trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte. Y no se olviden que yo soy un inocente condenado”.

A su turno, Marcela Acuña dio una extensa exposición en la que le pidió directamente a la jueza que tenga en consideración la situación de su esposo, a quien dijo que lo condenaron sin que haya pruebas contundentes en su contra.

“Quería dejar destacado, teniendo en cuenta todo lo que se habló y que este es el cierre de un proceso tan importante para la provincia de Chaco, que en eso sí coincido, que creo que se tendría que ver en la pena cómo se nos juzgó a nosotros. Puntualmente, a Emerenciano y a mi persona, pero puntualmente a Emerenciano", comenzó diciendo.

Y acotó: “Porque se le dio un jurado no técnico que determinaron hechos con pruebas que creo que ningún estudiante de abogacía puede llegar a tenerlas como válidas. Y que seríamos el hazmerreír de que una persona como Emerenciano, un dirigente social, que sea condenado, y a cadena perpetua, por una esquela que él no la hizo y un audio poco comprobable. Entiendo que es algo que sirve para algunas cuestiones, pero no para una condena a perpetua”.

Marcela Acuña en la audiencia de este viernes (Edgar Aguirre)

Por su parte, Melgarejo, González y Obregón plantearon la necesidad de volver con sus familias y reinsertarse en la vida cotidiana tras el proceso.