Cayó otra vez una mujer que vendía drogas en Rosario y secuestraron los celulares de tres gendarmes

La mujer ya había sido imputada por el mismo delito en febrero de este año. En esa oportunidad, quedó en libertad al acceder a medidas alternativas a la prisión preventiva

Hay tres gendarmes relacionados con la detención de una mujer que comercializaba drogas en Rosario

Una investigación de varios meses derivó en la detención de una mujer, de 58 años, imputada por cargos de venta de droga en barrio Rucci, en la zona norte de Rosario.

El caso involucra además a tres agentes de Gendarmería Nacional, sospechados de facilitar las actividades ilícitas en la zona. Según la información, la jueza Lorena Aronne resolvió la prisión por 120 días y la realización de una junta psiquiátrica forense.

La Justicia provincial y la federal de Santa Fe coordinaron la investigación en torno a las actividades de la mujer, identificada bajo las siglas L. P. Sin embargo, no es la primera vez que la mujer queda detenida por estos cargos.

La primera imputación había surgido el 28 de febrero, cuando la fiscal Silvana Valero la responsabilizó de regentar un punto de venta de estupefacientes en Homero Manzi al 2500. Por aquellos días, la mujer fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Según informó el portal Rosario3, el expediente se reactivó cuando el fiscal Ramiro González Raggio inició tareas de vigilancia con la colaboración de la división local de Gendarmería Nacional.

Se detectaron maniobras compatibles con la venta al menudeo de drogas, como intercambios con jóvenes en espacios abiertos de la zona de Homero Manzi al 2500 y Matheu al 2700. Los agentes federales constataron que la mujer comandaba la operatoria, en contacto frecuente con quienes actuarían como “soldaditos”.

Además, el teléfono celular incautado a L. P. en febrero se sometió a pericias de gabinete por parte de Gendarmería. Así, se extrajeron conversaciones que revelan la relación habitual de la mujer con al menos dos móviles de la propia fuerza federal, cuyos agentes patrullaban bordeando la zona controlada.

Entre los mensajes hallados, uno exhibe el pedido de “una herramienta para defenderse” tras un episodio violento cerca del domicilio, interpretado por los fiscales como la solicitud de un arma de fuego ante amenazas y ataques, incluidos incendios y balaceras.

En otra conversación, la mujer pide de manera directa “un paquete de mercadería blanca”, término comúnmente utilizado en el narcotráfico para referirse a un ladrillo de cocaína, con el objetivo de fraccionarlo para la venta minorista.

La investigación sugiere que la estructura en Rucci estaba “atomizada” entre varias bandas y que los episodios violentos formaban parte de la disputa por sectores de ventas, según surgió de la documentación judicial

La dealer fue detenida tras un allanamiento en el barrio Ruccio de Rosario (@MinSegSF)

El avance de la causa permitió identificar comunicaciones en las que la acusada se jactaba de haber “arreglado” con algunos dispositivos móviles de Gendarmería, un dato interpretado por la fiscalía como indicio de presuntas coimas para “liberar” zonas de control y permitir la libre circulación de sustancias prohibidas.

Por otro lado, tres agentes quedaron involucrados en la causa, identificados con las iniciales J. R., F. C. y J. P.

Los representantes del Ministerio Público dispusieron el secuestro de los teléfonos de los efectivos, a la espera de peritajes. Los tres gendarmes fueron apartados de sus tareas preventivamente, aunque todavía no se procedió con una imputación formal.

El jueves de la semana pasada, la Gendarmería Nacional llevó adelante allanamientos en los domicilios de Homero Manzi al 2500 y Blomberg al 2600.

El domicilio de Homero Manzi al 2500 ya figuraba en la agenda policial. Según esta información, el 23 de diciembre de 2023 sufrió un ataque a tiros, acompañado del lanzamiento de una nota destinada a uno de los hijos de L. P., preso en la Unidad Penitenciaria de Piñero.

