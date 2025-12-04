Crimen y Justicia

Investigan a un empleado municipal de Córdoba por amenazar a un periodista por redes sociales

Luego de que el comunicador formulara la denuncia, los investigadores vincularon el perfil anónimo con un empleado ligado a la Guardia Urbana de la capital y establecieron que hay pruebas incontrastables de su autoría

Guardar
El acusado se trata del
El acusado se trata del hijo del titular del Ente Municipal de Fiscalización y Control

Un empleado de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Córdoba fue imputado por presuntamente haber amenazado a un periodista a través de las redes sociales. Se trata de Santino Hormaeche, de 23 años, quien también es hijo del titular del Ente Municipal de Fiscalización y Control cordobés.

La decisión de imputar al funcionario municipal fue adoptada por el fiscal Juan Pablo Klinger, quien además estableció que el acusado permanezca en libertad bajo estrictas condiciones legales. Entre ellas, le prohibieron acercarse y/o mantener cualquier tipo de comunicación con el denunciante.

La presentación que originó el caso fue presentada por el periodista Lázaro Llorens ante la Justicia de Córdoba, después de que recibiera un mensaje intimidatorio en la sección de comentarios de una publicación en su cuenta de Instagram.

Según la causa, la publicación del comunicador abordaba presuntas irregularidades en las habilitaciones de negocios en la ciudad y hacía referencia a la causa conocida como “Bomberos SA”, instruida por el fiscal Guillermo González. En ese expediente, uno de los principales acusados es el ex subjefe de la Policía provincial, Gustavo Folli, junto a varios bomberos, ingenieros, empresarios y un empleado municipal vinculado al área de control.

En su publicación, Llorens señaló que, como consecuencia de la causa “Bomberos SA”, se creó el Ente Municipal de Fiscalización y Control de Córdoba y expuso presuntas irregularidades en el funcionamiento de dicho organismo. Poco después, recibió un comentario con un tono amenazante. El mensaje fue eliminado poco tiempo después de su publicación.

El acusado se habría negado
El acusado se habría negado a declarar (Justicia Córdoba)

De acuerdo con la información publicada por La Voz del Interior, el comentario decía: “Tu nena debe ser lo único que te salió bien. Yo te recomiendo no andar inventando de más, porque lo podés pagar muy caro. Te estamos avisando”.

Desde ese entonces, la investigación quedó a cargo del fiscal Klinger, quien ordenó la intervención de personal judicial para realizar peritajes y recabar pruebas. Estas diligencias incluyeron un allanamiento domiciliario y el secuestro de teléfonos celulares.

Por medio del análisis de los dispositivos, los investigadores hallaron pruebas incontrastables que vincularían a Hormaeche con el mensaje amenazante. A partir de esto, se descubrió otro dato relevante para la causa es el parentesco del imputado, ya que se trata del hijo de Pablo Hormaeche, titular del Ente Municipal de Fiscalización y Control de Córdoba.

En este sentido, las autoridades subrayaron que esta relación familiar no pasa inadvertida en el desarrollo de la investigación. Uno de los justificativos apuntaría a la mención que el periodista realizó al organismo que se encuentra a cargo de su padre.

Por este motivo, el fiscal Klinger dispuso que el acusado no se acerque al denunciante ni mantenga ningún tipo de comunicación con él. En caso de incumplir esta medida de restricción, se ordenará su detención. Hasta el momento, no se ha conocido la versión exculpatoria de Hormaeche ni la de sus abogados.

Además, trascendió que el joven fue indagado, negó los hechos y optó por abstenerse de declarar durante la audiencia de imputación. Desde la Justicia se informó que el empleado municipal fue imputado por presuntas amenazas calificadas, dado que habrían sido emitidas de manera anónima. Sin embargo, la causa continúa su curso.

Un agente de la Guardia Local de Río Tercero fue hospitalizado luego de que intentara frenar una pelea

La violencia desatada en una disputa familiar en el barrio Cerino de Río Tercero dejó a un agente de la Guardia Local con una fisura en el pómulo, apenas semanas después de que este cuerpo de seguridad comenzara a operar en la ciudad cordobesa.

El acusado de agredir al
El acusado de agredir al agente es un joven de 18 años

El hecho ocurrió en la mañana del viernes 28 de noviembre, cuando un llamado de emergencia movilizó a las autoridades hacia el cruce de las calles José Ingenieros y O’Higgins, tras la alarma de varios vecinos por una pelea entre dos hermanos.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la confrontación se inició poco después de las 06:00 horas, cuando residentes advirtieron que el menor de los hermanos, de 18 años, mantenía sometido al mayor, de 20, sujetándolo del cuello contra el suelo.

La llegada del agente de la Guardia Local logró interrumpir la pelea de manera momentánea, pero la situación se tornó aún más peligrosa cuando el joven de dieciocho años extrajo un arma blanca y se lanzó contra el efectivo. El acusado logró tirarlo a piso, en donde le propinó patadas en la cabeza y el cuerpo.

En ese momento, una pareja del barrio intentó intervenir para detener la agresión, pero también fue atacada por el joven. Por este motivo, un patrullero tuvo que presentarse en el lugar, para frenar el ataque y detener al agresor. Así, el agente herido fue trasladado de inmediato al Hospital Provincial, donde quedó internado.

Temas Relacionados

CórdobaMunicipalidad de CórdobaAmenazasPeriodistaGuardia UrbanaEnte Municipal de Fiscalización y Control de CórdobaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a tres integrantes de la banda de “Lucho” Cantero en Rosario por asociación ilícita

La notoriedad de la organización liderada por el hijo del asesinado jefe de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, aumentó cuando se viralizó una foto en la que posaban junto al trapero Zaramay

Condenaron a tres integrantes de

Detuvieron en plena ruta a una oficial de la Policía Federal con 14 kilos de cocaína en Entre Ríos

El total de la droga está valuado en 315 millones de pesos. La mujer tenía como destino final la provincia de Buenos Aires

Detuvieron en plena ruta a

Un hombre golpeó a su pareja, usó maniobras de artes marciales para estrangularla y permanecerá en libertad

La mujer perdió el conocimiento y, al despertarse, vio cómo era arrastrada por el agresor. En ese momento, volvió a amenazarla al decirle que podría haberla matado

Un hombre golpeó a su

Secuestraron más de 5 toneladas de hojas de coca en dos operativos en Salta y Córdoba

La carga total está valuada en 437 millones de pesos. Los operativos se dieron casi en simultáneo en ambas provincias. Uno de los camiones tenía como destino final Buenos Aires

Secuestraron más de 5 toneladas

Juicio por el femicidio de Patricia Aybar: declaró una vecina que escuchó cuando la mujer era asesinada a golpes

El juicio por el crimen de la mujer, ocurrido en 2022, tuvo su segunda jornada este miércoles. El principal acusado es su ex esposo, quien para los investigadores, la mató con una madera

Juicio por el femicidio de
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso