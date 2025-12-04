Crimen y Justicia

Detuvieron a otra banda de mendocinos por robar en shoppings de San Juan: apuntaban a perfumerías

Los delincuentes usaban una modalidad basada en distracción y huida. Tenían antecedentes en varias provincias. Cayeron tras un último robo en un importante centro comercial

Los elementos secuestrados durante el allanamiento (prensa.mendoza.gob.ar)

En un operativo conjunto entre las policías de Mendoza y San Juan, detuvieron a cinco integrantes de una banda mendocina que robaba en perfumerías. El grupo, compuesto por cuatro mujeres y un hombre, operaba con una modalidad basada en distracción y fuga rápida.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la investigación se inició a comienzos de noviembre, luego de que tres mujeres ingresaran a una perfumería del Shopping Patio Alvear, San Juan, y sustrajeran productos de alto valor.

Los productos robados ascienden a 3 millones de pesos (prensa.mendoza.gob.ar)

De acuerdo con los investigadores, las delincuentes se hicieron pasar por clientas: realizaron consultas sobre cosmetología y maquillaje. Mientras dos mantenían distraído al personal, una de ellas sustraía perfumes y los ocultaba entre sus pantalones.

En total, se llevaron cinco perfumes Paco Rabanne del local “Del Pilar”, valuados en alrededor de tres millones de pesos. Tras el robo, salieron de la perfumería y subieron a un Ford Focus gris que las aguardaba afuera para escapar.

El Ford Focus gris con el que escapaban (prensa.mendoza.gob.ar)

Así, comenzó la investigación a cargo de la División Robos y Hurtos de Mendoza, en coordinación con la Policía de San Juan. En conjunto, lograron identificar a los cinco delincuentes, todos oriundos de la primera provincia.

El método era de distracción y huida (prensa.mendoza.gob.ar)

Luego, los investigadores realizaron cinco allanamientos en las viviendas vinculadas a los sospechosos, donde concretaron las detenciones. Durante los operativos también secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares y el vehículo utilizado en el robo, que quedó alojado en la Comisaría Sexta.

Sin embargo, una de las sospechas -que además tenía pedido de captura a nivel nacional- no fue encontrada durante los allanamientos. Pudo ser localizada más tarde en la localidad de Cacheuta, ubicada en Luján de Cuyo.

Las fuentes agregaron que la banda registraba antecedentes por robos en farmacias y perfumerías de otras provincias, entre ellas La Pampa, donde aplicaban la misma modalidad basada en la distracción y la fuga rápida.

El hombre las esperaba afuera del shopping para huir (prensa.mendoza.gob.ar)

En la causa intervino el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción de San Juan, con la participación del Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción de Mendoza.

Tras la detención de la banda, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, publicó un comunicado en sus redes sociales: “En el marco del Plan Regional de Seguridad entre Mendoza, San Juan y San Luis, se realizaron procedimientos conjuntos entre la División Robos y Hurtos de la Policía de Mendoza y la Policía de San Juan. Tras cinco allanamientos se logró la detención de cinco personas, el secuestro de telefonía, un vehículo y elementos vinculados a distintos robos”, indicó, en su cuenta de X.

(prensa.mendoza.gob.ar)

Y agregó: “Este plan, por ley, exige a las provincias actuar con rapidez y colaboración, lo cual se refleja en estos resultados, fortaleciendo la seguridad en cada jurisdicción y haciendo cada vez más difícil que el delito opere en la región”.

El plan de cooperación interprovincial fue firmado en mayo del año pasado por los gobernadores de Mendoza, San Juan y San Luis. Entre sus objetivos se encuentran reforzar la seguridad, facilitar el intercambio de información y prevenir delitos complejos, incluida la tenencia ilegal de armas.

En las últimas horas, cinco turistas argentinos -también oriundos de Mendoza- fueron detenidos en Estados Unidos por robar en un centro comercial de Miami.

De acuerdo con medios locales como NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial Dolphin Mall.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron a los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías.

Las cámaras también registraron que el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

Roberto castillo, abogado de uno de los argentios que robaron en un shopping de miami

Otras imágenes muestran la comunicación constante entre ellos y cómo salían rápidamente de los comercios sin pasar por caja. Dos de los delincuentes fueron captados poco después en la tienda Tommy Hilfiger, mientras que su arresto fue concretado en una parada de ómnibus próxima al centro comercial: en su poder tenían mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos aún dentro del establecimiento, con artículos por más de 1100 dólares.

Los sospechosos, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), enfrentan cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

Según la Policía, los acusados tenían pasajes de regreso a Argentina programados para el miércoles, lo que refuerza la sospecha de que se trató de una acción planificada durante su visita como turistas.

