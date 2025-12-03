Crimen y Justicia

Femicidio de Leonela Giménez: las pruebas de ADN dieron negativo y uno de los imputados pediría el cierre de la causa

La joven fue asesinada de un disparo el 28 de junio. La última vez que la vieron estaba junto a dos hombres en un auto

La joven fue vista en un auto con los acusados, previo a que fuera encontrada muerta

A medio año de que ocurriera el femicidio de Leonela Giménez en Chaco, se conoció que las pericias científicas arrojaron resultados negativos respecto a la presencia de material genético. Asimismo, indicaron que la investigación estaría avanzada y pronta a pedirse la elevación a juicio.

“Hay informes periciales que dieron resultados negativos, como la cuestión vinculada con el ADN”, anticipó el abogado Miguel Lukach, quien se encuentra a cargo de la defensa de uno de los imputados por el crimen. No obstante, indicó que aún estarían pendientes ciertos actos procesales.

Por este motivo, el defensor adelantó: “Creo que ya estamos en condiciones de comenzar a transitar el camino del cierre de la investigación y la clausura”. En este sentido, la Fiscalía a cargo del caso estaría cerca de solicitar la elevación a juicio.

De acuerdo a la consulta realizada por Diario Chaco, Lukach señaló que había pedido a los investigadores que continuaran con la requisitoria para iniciar con los preparativos del proceso judicial, pero que se había optado por esperar a que se conozcan todos los resultados de las pericias.

Los dos imputados por el crimen de Leonela

Respecto a la situación de su cliente, el defensor reconoció que el panorama arrojado por los estudios científicos “impactan favorablemente”. Sobre todo, porque indicó que estos demostrarían las contradicciones del segundo imputado.

En línea con esto, el abogado acusó al coimputado de brindar un relato, en el que pudiera ubicar a su cliente en situaciones que no habrían ocurrido. “No se sostienen. La pericial dio negativa y eso da por tierra todas las manifestaciones del imputado”, apuntó.

Previo a esto, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña ordenó modificar la imputación contra uno de los acusados. Así, la jueza Rosana Glibota solicitó al fiscal Gustavo Valero que readecue los cargos contra C. R. A., al considerar que la acusación inicial carecía de precisión suficiente.

La modificación se dio a comienzos de septiembre, luego de que la defensa del acusado argumentara que no existen pruebas que demuestren que su cliente haya planificado, ideado o tenido conocimiento previo del crimen de la joven de 25 años.

En respuesta a este planteo, la magistrada anuló la imputación y los actos procesales derivados, aunque rechazó la solicitud de excarcelación. Por este motivo, el acusado, de 42 años, continuará detenido hasta que el Ministerio Público Fiscal reformule los cargos en su contra.

El cruce donde fue encontrado el cuerpo de la joven

El fiscal Valero había imputado inicialmente tanto a C. R. A. como a E. G., de 31 años, por homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género, es decir, por femicidio. Ambos, un comerciante y un vendedor de autos, que fueron vistos por última vez junto a la víctima a bordo de un Audi A4 gris. Por esto, fueron detenidos pocos días después del crimen, en la intersección de Avenida 1 y calle 0 del barrio Belgrano, en la capital provincial.

En línea con esto, la defensa pidió que la conducta de su representado sea reclasificada como encubrimiento agravado, al sostener que “no existen pruebas que acrediten su participación en el hecho ni su autoría”. No obstante, la investigación se fundamentó en los registros de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir los movimientos de la víctima y de los imputados.

El cuerpo de Leonela fue hallado con un disparo en el pecho a la vera de la Ruta Nacional N° 95. Horas después, su teléfono celular apareció en un canal de desagüe cercano, frente al Zoológico de Sáenz Peña, y fue sometido a peritaje por el Poder Judicial.

A partir de las tareas de la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña y el Departamento de Estrategias Técnicas Investigativas se permitió establecer que la joven viajaba con los dos acusados la noche anterior al hallazgo del cuerpo.

Durante la requisa del vehículo implicado, las autoridades encontraron un aro, un par de zapatillas, restos de droga, cabellos y muestras biológicas en una de las alfombras. Además, en la ropa de uno de los sospechosos se halló un proyectil sin percutar. Estos elementos constituyen parte de las pruebas que aún deben ser analizadas para determinar el grado de participación de cada imputado.

Por este motivo, el fiscal Valero reiteró que ambos hombres “estuvieron en el lugar del hecho, realizaron los actos endilgados y las pruebas pendientes de producción van a determinar” la responsabilidad de cada uno.

