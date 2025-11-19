Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una beba recién nacida en Córdoba: “Entré al quirófano y empecé a ver todo raro”

El caso motivó la apertura de una causa judicial. La familia denuncia irregularidades

Guardar
El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba

La investigación sobre la muerte de una recién nacida en la Nueva Maternidad Provincial avanzó con el primer allanamiento ordenado por el fiscal Ernesto De Aragón, quien confirmó la incautación de historias clínicas, antecedentes médicos y registros internos del centro de salud, según informó el medio cordobés La Nueva Mañana.

Este procedimiento se enmarca en una causa que no solo abarca el fallecimiento reciente, sino también otras dos denuncias similares bajo la misma jurisdicción, una presentada hace pocos meses y otra el año pasado, según informó De Aragón a El Doce.

El fiscal precisó que, durante el fin de semana pasado, no se registraron nuevas muertes de características semejantes, descartando así una versión difundida en medios locales. Además, De Aragón señaló que el defensor de una denunciante anterior le anticipó que en los próximos días otras mujeres presentarán sus casos ante la Justicia. En el marco del allanamiento, la Policía secuestró documentación vinculada a neonatos fallecidos en el pasado, aunque estos episodios aún no han sido judicializados.

Estamos investigando la muerte de varios bebés, pero eso no quiere decir que entre sí tengan un vínculo o que estén sucediendo más de lo habitual”, declaró De Aragón a El Doce, subrayando la necesidad de cautela en la interpretación de los hechos. El fiscal también dispuso la realización de una autopsia a la beba fallecida, con el objetivo de determinar si el deceso se debió a un accionar médico inadecuado o a causas naturales.

El caso que motivó la apertura de la investigación ocurrió el sábado 15 de noviembre, cuando Evelyn, una joven de veinte años, ingresó al hospital con un parto normal programado, pero fue derivada a una cesárea. Según la denuncia presentada por la familia, representada por el abogado Juan Cruz Soria, los profesionales que intervinieron en la cirugía se mostraron inseguros y no habrían actuado correctamente. La madre y sus allegados sostienen que la muerte de la bebé fue consecuencia de una mala praxis y mencionan la posible participación de pasantes en el procedimiento.

“Entré al quirófano y empecé a ver todo raro. Me tenían que poner la epidural, tres veces me pincharon porque no encontraban el huesito donde se coloca. Había una doctora en corpiño, con bata, pero sin cofia, sin guantes y una enfermera que también estaba casi desnuda. Estaban trabajando sin nada debajo de la bata. Yo miraba todo, me llamaba la atención pero no dije nada. Incluso, un hombre que llenaba papeles obligó a una enfermera para que se quedara charlando en el parto", relató Evelyn en Todo Noticias. A su vez, la madre confirmó que los médicos le explicaron que su beba “no pudo salir” porque “tragó líquido amniótico”, pero ella planteó que fue cuando se les resbaló en el interior de la panza, en medio de la cesárea.

En este punto, Soria aseguró que ni la madre ni la recién nacida presentaban complicaciones de salud previas que pudieran anticipar el desenlace, y que el embarazo transcurrió sin inconvenientes. La denuncia formal fue presentada por “muerte de etiología dudosa”, aunque la parte querellante considera que los hechos podrían configurar el delito de “homicidio culposo”.

Por su parte, el Ministerio de Salud sostuvo que la intervención fue realizada por médicos residentes bajo la supervisión directa de una ginecóloga con dieciocho años de experiencia, y aseguró que la bebé ya no presentaba signos vitales al momento de ser extraída del útero. Esta versión fue reiterada en varias oportunidades por la cartera sanitaria, que defendió la idoneidad del equipo actuante.

La causa, que sigue bajo la órbita de De Aragón, permanece abierta mientras se analizan los documentos incautados y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCórdobaMuerte

Últimas Noticias

La aberrante frase de un hombre acusado de distribuir pornografía infantil: “Quiero tener hijos para abusar de ellos”

El acusado tiene 35 años y fue arrestado por la Policía Federal en Mar del Plata, luego de una investigación que comenzó en 2024 la fiscal Graciela Trill y en la que se encontraron sus conversaciones en diferentes aplicaciones

La aberrante frase de un

“Por suerte la puedo contar”: habló el futbolista del Ascenso al que le clavaron una llave en la cabeza

Jonathan Smith ya recibió el alta y ahora aguarda que el próximo viernes le saquen los puntos. “Me dijeron que no sabían si podían salvarme como querían”, reconoció en declaraciones televisivas

“Por suerte la puedo contar”:

Asesinó a un niño de múltiples puñaladas en Entre Ríos y cinco años más tarde fue sobreseído

Ramón Grandoli fue a visitar a sus primos, pero nunca volvió a su hogar. Sus restos fueron encontrados incinerados en una fogata improvisada dos semanas después

Asesinó a un niño de

Hallaron huesos enterrados en una casa de Córdoba y analizarán si son compatibles con un ser humano

Los restos ya se encuentran a disposición de la Justicia. Además, los vecinos sumaron su propia teoría sobre el origen

Hallaron huesos enterrados en una

Citan a indagatoria a un juez federal de Rosario por una presunta trama de corrupción judicial

Gastón Salmain deberá presentarse la semana próxima, al igual que un funcionario y un empresario. La causa involucra lavado de dinero y manipulación de expedientes judiciales

Citan a indagatoria a un
DEPORTES
Cristiano Ronaldo fue uno de

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

Lewis Hamilton reveló su rutina matutina y los cambios en su estilo de vida para mantenerse vigente en la Fórmula 1

TELESHOW
Pampita defendió a Benjamín Vicuña

Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez: “Hacemos todo en equipo”

Sorpresa en MasterChef Celebrity: el jurado salvó a dos figuras en una noche inédita

La llamativa foto que compartió Mauro Icardi con la China Suárez en el avión antes de volver a Estambul

La emoción de Nicki Nicole luego de cantar con Andrea Bocelli: “La mejor noche de mi vida”

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

INFOBAE AMÉRICA

Cumbre del clima: Brasil admitió

Cumbre del clima: Brasil admitió que ciertos países están “muy reticentes” a la hoja de ruta de los hidrocarburos

Un desaparecido y 175 personas evacuadas tras el incendio de 170 casas en el sur de Japón

No solo mejora la salud bucal: cuál es el tratamiento dental que reduce el riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca

Una pintura de Klimt se vendió por USD 236 millones y es la obra más cara de arte moderno subastada

Dos legisladores uruguayos tuvieron un tenso cruce y debieron ser separados: “Decime chapista en la cara”