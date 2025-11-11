Crimen y Justicia

Un influencer que analiza suplementos nutricionales denunció que atacaron a su abuela de 95 años

“Le preguntaron por mí, respondió que yo no vivía más ahí y le pegaron una piña”, contó Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas

Guardar
El llanto de Pablo Pizzurno al relatar la violenta agresión que sufió su abuela de 95 años

La Justicia porteña investiga la denuncia que realizó Pablo Pizzurno, un influencer dedicado al análisis del contenido de suplementos deportivos y alimentos, en su cuenta de Instagram, sobre el ataque a su abuela de 95 años en su casa de Villa Ortúzar, indicaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a Pizzurno, la mujer fue golpeada por un grupo de desconocidos que tocó el timbre de su casa y preguntó por él.

“Tocaron el timbre de mi casa en Buenos Aires, donde ya no vivo. Mi abuela tiene 95 años y vive en la planta baja. Atendió, le preguntaron por mí, respondió que yo no vivía más ahí y le pegaron una piña. La golpearon y cayó al suelo”, relató este lunes entre lágrimas, en un video que compartió en las tres cuentas distintas que posee en la red social.

En ese contexto, contó a sus seguidores que, por su actividad, comenzó a recibir amenazas de muerte, cartas documento e intentos de hackeo por parte de lo que él mismo denomina “la mafia de los suplementos”.

Pizzurno, a la vez, compartió una foto de su abuela con un fuerte golpe en el rostro.

“Perdónenme. Yo les juro que hice todo, puse plata, tiempo, arriesgué un montón de cosas, inclusive la bronca que me da siempre que encima nos puteaban a nosotros cuando poníamos el lomo y la plata, tratando de hacer el único trabajo honesto real que hay. Pero se metieron con mi abuelita, mi abuelita me crió...”, expresó Pablo este lunes en un segundo video, antes de romper en llanto frente a la cámara de su celular.

Y concluyó: “Son unos hijos de p..., loco. Me escriben todo el tiempo, me llaman, me quieren inventar cosas, me vuelven loco. Se metieron con mi familia, mi familia ahora tiene miedo. Yo ya estoy muy cerca de saber quién están detrás de todo esto. Vamos a dejar que avancen las investigaciones, pero por pedido de mi familia yo me tengo que alejar de todo esto”.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Comisaría Vecinal 15 C de la Policía de la Ciudad interviene para esclarecer el supuesto ataque ocurrido en la calle Holmberg.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7, a cargo de Hugo De Sancti, Secretaría de Alejandra García.

Desinterés e intentos de extorsión

Angustiado, Pizzurno también habló sobre la presunta falta de interés de los medios de comunicación y funcionarios de la política nacional frente a los análisis de la composición de los distintos suplementos deportivos.

“No pretendo que me vean llorar en redes. Les pido perdón. Ni un medio me quiso escuchar en dos años ni un político ayudar. Gasté muchísimo dinero de mi bolsillo. Y dediqué muchísimo tiempo y trabajo”, lamentó. Y en ese mismo posteo, anunció: “Pero por pedido de mi familia, me voy a alejar del proyecto suplemento y alimento”.

En ese sentido, Pablo reveló que a diario recibe numerosos mensajes intimidatorios e intentos de extorsión, por lo cual su teléfono celular ya se encuentra intervenido.

“Estoy trabajando con el fiscal para poder avanzar en la investigación. Pero en esto pueden caer dueños de empresas de suplementos y un influencer muy muy famoso, que tiene un equipo atrás muy grande”, avisó en otro posteo.

Pablo denunció amenazas de muerte
Pablo denunció amenazas de muerte e intentos de extorsión.

Una semana atrás, y en el marco de una entrevista para un canal de streaming, brindó detalles del “Proyecto Suplemento” que lleva adelante. “De la Argentina analizamos 50 creatinas y, en el laboratorio, en 30 marcas encontramos azúcar. Y se siguen vendiendo en Mercado Libre y en tiendas físicas”, señaló.

Básicamente, su tarea consiste en comprobar si los suplementos deportivos realmente cumplen con lo que declaran en sus etiquetas, con el objetivo de que los consumidores sepan si lo que ingieren es lo que realmente necesitan para su entrenamiento.

En sus análisis, Pablo detectó casos en los que las empresas cumplen con lo que comercializan –cantidad de proteína, creatina, entre otros componentes– y otras que no lo hacen.

El mensaje qu Pablo compartió
El mensaje qu Pablo compartió con sus seguidores para destacar el análisis de suplementos deportivos que impulsa desde sus redes sociales.

Temas Relacionados

Suplementos deportivosPablo PizzurnoAmenazasÚltimas noticiasVilla Ortúzar

Últimas Noticias

Detuvieron a un adolescente de 15 años por el crimen de la jubilada en San Isidro

El sospechoso era buscado por el asesinato María Susana Rodríguez Iturriaga. Es miembro de la “Banda del Millón”

Detuvieron a un adolescente de

Julieta Makintach denunció por falso testimonio al juez del caso Maradona que la tildó de mentirosa

La presentación fue realizada tras la declaración de Maximiliano Savarino, quien integró el tribunal que debía juzgar a los acusados por la muerte de Diego Maradona. Cuáles son las contradicciones

Julieta Makintach denunció por falso

La nueva patrulla que controla los accesos a CABA secuestró 3.800 vehículos y detuvo a 56 personas

Es el balance de los primeros dos meses de trabajo de la patrulla que controla los ingresos a la Ciudad

La nueva patrulla que controla

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Rafael Horacio Moreno, de 75 años, fue acusado del crimen de Sergio David Díaz durante la Navidad de 2024

Un jurado popular declaró culpable

Condenaron a un hombre que confesó haber provocado un incendio en el que murió su hijo mientras dormía

Federico Costich recibió una pena de 11 años de prisión por la muerte de Nazareno Jara y por agredir a otro de sus hijos

Condenaron a un hombre que
DEPORTES
La medida que tomará el

La medida que tomará el Atlético de Madrid para blindar a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron en el ATP Finals: qué necesitan para clasificar a semifinales

La figura de una selección fue descubierta en medio de una infidelidad y su pareja publicó el video: “Ni siquiera mostró culpa”

Se abrirá una mesa de diálogo entre Racing y Aprevide para evitar el uso indebido de pirotecnia tras el partido ante Flamengo

Misterio por la muerte de un ex luchador de UFC en una prisión tras quedar detenido por agredir a su esposa

TELESHOW
Fue a Ahora Caigo y

Fue a Ahora Caigo y sorprendió a Darío Barassi al contar la historia de sus tres casamientos

Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

Marta Fort y el dolor de crecer sin el apoyo de su familia: “Ningún viaje a Miami lo tapa”

Come from away conquistó Madrid con 6 premios y una gran ovación: “Contar esta historia fue un privilegio”

El sorprendente hallazgo de Celeste Cid y Santiago Korovsky en plena salida nocturna

INFOBAE AMÉRICA

Adoptar una dieta basada en

Adoptar una dieta basada en plantas reduce 46% la huella de carbono, según un estudio científico

La Corte Suprema de Brasil comenzó a juzgar a los “kids pretos”, los 10 acusados de planear el asesinato de Lula

Aparecieron fragmentos de drones rusos en territorio de Rumania tras los ataques a puertos ucranianos

Margaret Atwood reveló cómo la dictadura argentina influyó en “El cuento de la criada”

Murió Tatsuya Nakadai, leyenda del cine japonés, actor fetiche de Kurosawa y Kobayashi