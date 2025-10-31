Detuvieron a un segundo implicado en el intento de asesinato de una cajera en La Plata

Detuvieron a un segundo implicado en el ataque a una cajera en La Plata (Video: Policía de La Plata)

La División de Homicidios de Policía de la Ciudad detuvo a un ciudadano dominicano de 35 años, sospechado de haber participado como cómplice en el intento de asesinato de una cajera de un supermercado en La Plata. El ataque a la joven de 19 años, ocurrió en abril y por el hecho debió permanecer internada debido a una herida de bala en la zona del abdomen.

El episodio a mitad de año quedó grabado en las cámaras de seguridad del comercio que había abierto sus puertas una semana antes de que se produjera el robo. La secuencia mostraba a un hombre ingresando al lugar y dirigiéndose a la caja, y sin mediar palabra, le disparó a la empleada mientras la filmaba con un celular. Tras la agresión, el individuo huyó en un Renault Logan blanco, desde la ubicación del local, en Avenida 7 y 80, Villa Elvira, hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación quedó a cargo de la DDI La Plata bajo control de la UFI N° 15 de la doctora Corfield y el Juzgado de Garantías N° 4. Los agentes policiales reunieron los testimonios de clientes y empleados, analizaron imágenes de las cámaras de seguridad y lograron reconstruir el recorrido de los responsables. Un análisis de las imágenes permitió identificar a J.Y.S.T., dominicano de 31 años, como autor material del disparo. El hombre ya tenía otros antecedentes penales previos por resistencia a la autoridad y delitos documentales.

La víctima de 19 años recibió un disparo en el abdomen y la mano

La detención del primer hombre se produjo el pasado 30 de mayo, cuando la Policía lo localizó y arrestó en las inmediaciones de las calles Irigoyen y San José, en el barrio porteño de Monserrat, y secuestró el vehículo utilizado en la fuga. Durante la investigación, el acusado indicó que el auto era alquilado al individuo atrapado recientemente, y se utilizaba para viajes de aplicación.

Con la información aportada por la empresa de viaje, AUBASA y Anillo Digital de la Policía de la Ciudad pudieron conocer los movimientos del vehículo y sus ocupantes. Según lo que pudo saber Infobae, ese día S.M.R.M. conducía el vehículo e iba acompañado del primer hombre detenido.

Con estos elementos, el Juzgado de Garantías ordenó el allanamiento del domicilio del chofer en la calle Chile al 1200 de CABA, el cual tuvo lugar este jueves. El operativo finalizó con la detención del sujeto de 35 años y el secuestro de un teléfono celular, que quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. En aquel entonces, el atacante había escapado del lugar sin haberse robado ningún objeto de valor, lo que arrojó la hipótesis de que haya existido un presunto ajuste de cuentas.

El hombre detenido es un ciudadano dominicano de 35 años que manejaba una app de viajes (Foto: Policía bonaerense)

La víctima, identificada como M.A.B., debió ser asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital San Martín, donde ingresó consciente con una herida en el abdomen y otra en la mano izquierda. Los médicos extrajeron un proyectil de su abdomen mediante una cirugía. Según informaron fuentes del caso a este medio, su estado fue estabilizado tras permanecer varias semanas internada. Además, trascendió que la joven se había mudado hace un mes de la localidad de Ingeniero Budge, situada en el partido de Lomas de Zamora, a La Plata.

Ambos detenidos, ciudadanos de nacionalidad dominicana, permanecen a disposición de la justicia bajo la imputación de “homicidio en grado de tentativa agravado”. Según indicaron a Infobae, los investigadores procuran establecer si otros individuos participaron o colaboraron en la acción. En tanto, la investigación se mantiene en reserva y bajo seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que espera los resultados de los peritajes sobre los dispositivos secuestrados para determinar el grado de participación del hombre detenido este jueves.