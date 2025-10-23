Cinco detenidos y tres armas de utilería secuestradas tras el intento de robo a un policía en Rafael Castillo

Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sufrió un intento de robo a mano armada en la localidad de Rafael Castillo a principios de este mes. Tras el hecho, hubo allanamientos, cinco detenidos y el secuestro de tres armas falsas utilizadas por los sospechosos.

El asalto ocurrió el 3 de octubre pasado, cuando el agente, de 28 años e integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza Sur, fue abordado por tres delincuentes armados mientras salía de su casa.

Los ladrones pretendieron robarle los objetos personales. Sorprendido, la reacción instantánea del efectivo fue pedir auxilio a los gritos: esto hizo que los asaltantes decidieran huir, aunque antes de hacerlo, amenazaron de muerte a la víctima para que no denunciara el hecho.

Tras ello se inició una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de La Matanza, conducida por la fiscal Andrea Palín. Detectives del Departamento Casos Especiales de la fuerza bonaerense comenzaron la investigación que, con el correr de los días, identificó a los sospechosos como T.N.B., D.U.H. y un tercero cuyo nombre no trascendió, pero sí su apodo: “El Colo”.

Con las pruebas recabadas, el juez Gustavo Banco, titular del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, ordenó las detenciones de los tres acusados. Así, la Policía fue a buscarlos. Se allanaron cinco domicilios, todos en Rafael Castillo, aunque al único que encontraron fue a T.N.B..

Durante los operativos, los policías también secuestraron tres réplicas de armas de fuego tipo revólver, teléfonos celulares y documentos vinculados a Hurtado.

Las armas falsas halladas durante los operativos

Además, detuvieron a otros cuatro hombres vinculados al caso por encubrimiento: L.C. (21), D.N. (49), L.N. (19) y B.A. (18). Todos ellos habrían tenido relación directa con los acusados, según establecieron las autoridades.

Mientras sigue la búsqueda de D.U.H. y “El Colo”, T.N.B. espera bajo arresto el avance del expediente. El detenido, de 20 años, será indagado próximamente.

Otro asalto a un policía en La Matanza

Días atrás, otro episodio de inseguridad en La Matanza tuvo como víctima a un miembro de la Policía Bonaerense que fue baleado mientras trabajaba como chofer para una plataforma de viajes durante sus horas libres.

Ese asalto sucedió en la zona del cruce de las calles de Germán Abdala y Adolfo Berro, en el barrio San Alberto de Isidro Casanova. Allí, L.G.P., de 26 años, fue sorprendido por un grupo de entre siete y ocho individuos.

Los atacantes, que se hacían pasar por pasajeros utilizando identidades falsas, abordaron al conductor en un asalto tipo piraña.

Al intentar defenderse, la víctima recibió un disparo a quemarropa que ingresó por el maxilar derecho, atravesó la zona y salió por el lado izquierdo, quedando un fragmento del proyectil alojado en el parietal izquierdo. Además, otro disparo le provocó una herida de entrada y salida en el bíceps izquierdo.

Un vecino que transitaba por el lugar asistió de inmediato al policía herido. Lo trasladó en su propio vehículo al Hospital Paroissien, donde los médicos lograron estabilizarlo. Posteriormente, la víctima fue derivada al Hospital Churruca para continuar con su recuperación. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes de la investigación consultadas por Primer Plano Online.

Los investigadores, luego, identificaron a los integrantes de la banda. Se realizaron ocho allanamientos en los que cayeron A.L.F., conocido como “Oso”, y A.G.P., alias “Tarta”, quienes fueron localizados en viviendas situadas a pocas cuadras del lugar del ataque.

El resto de los sospechosos siguen siendo buscados en el marco de una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego.