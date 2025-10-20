Crimen y Justicia

Cayó uno de los asesinos del militante político que fue baleado en Santa Martín en medio de una guerra entre bandas

Se trata de un joven de 21 años que estaba prófugo por otro crimen similar, ocurrido en 2024. La Policía lo encontró armado y en compañía de dos menores

Sebastián Carillo fue asesinado en
Sebastián Carillo fue asesinado en medio de una disputa entre bandas, en septiembre

La Policía bonaerense detuvo en las últimas horas a un joven de 21 años presuntamente vinculado al crimen de un militante de Movimiento Evita, ocurrido en septiembre. También era buscado por otro hecho igual en 2024. Las autoridades de una división especial de la fuerza provincial lo atraparon armado con un revolver, junto a dos menores de edad, en la localidad de Loma Hermosa.

Sobre K. N. C. V., de acuerdo con sus iniciales, pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el año pasado. El Ministerio de Seguridad bonaerense había emitido una recompensa pública de entre dos millones y medio y cinco millones de pesos para quienes aportaran datos sobre su paradero. El sospechoso tenía antecedentes penales y figuraba nombrado en varios expedientes judiciales de la jurisdicción de San Martín.

El asesino fue arrestado por un grupo perteneciente a la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, en colaboración del Grupo de Policía Motorizada, cuando circulaba en una motocicleta sobre calle Miramar en la zona oeste del Gran Buenos Aires, con otros dos individuos que quedaron a disposición de la Justicia. Llevaba consigo un arma de fuego calibre .9 milímetros, la cual fue secuestrada durante el operativo, y de acuerdo con lo informado por el portal Primerplanoonline, dicho elemento tenía orden de secuestro por haber sido robada en una entradera.

Sebastián Carrillo (izquierda, de campera)
Sebastián Carrillo (izquierda, de campera) junto a compañeros de militancia del Movimiento Evita

Si bien, el arresto se produjo a causa de una investigación sobre bandas narco de la zona, una de las principales acusaciones que recaía sobre el chico de 21 corresponde a un homicidio, ocurrido el 7 de julio de 2024 en la Villa Curita, en José León Suárez. De acuerdo con la investigación judicial, esa noche el sospechoso y otros dos sujetos —estos últimos están detenidos— se acercaron a una parrilla de la zona y abrieron fuego contra los presentes. Los impactos dieron en Juan Carlos Salar, quien logró sobrevivir, y Leandro Nicolás Meza, quien falleció al día siguiente a causa de las lesiones sufridas. Las cámaras de seguridad, junto al testimonio de vecinos, ayudaron a identificar y posteriormente atrapar a dos de los involucrados. En tanto, la Justicia calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones leves y agravado por la participación de menores. Después de aquel evento, K. N. C. V. permaneció prófugo hasta su reciente arresto.

En las últimas semanas, su nombre también apareció relacionado con la investigación por el crimen de Sebastián Carrillo, el militante del Movimiento Evita, asesinado el 14 de septiembre de este año en el Barrio Independencia de José León Suárez. Todo sucedió a una cuadra de la Villa Curita, es decir, del lugar donde ocurrió el primer ataque. Según fuentes consultadas por Infobae, el hecho se produjo en el marco de un supuesto tiroteo vinculado a disputas territoriales entre bandas.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Carrillo intentaba refugiarse en la casa de su pareja durante una balacera en la zona, pero recibió un disparo que ingresó por la parte izquierda de su rostro cuando se asomó a una ventana. Poco después, murió en el Hospital Evita.

“La novia de Sebastián llamó al 911. La Policía, que tiene una comisaría a ocho cuadras, nunca llegó. Esto no es un hecho aislado. Estamos hartos de que sea algo habitual. Es necesario que armemos una mesa judicial y política para abordar el problema”, reclamó Leonardo Grosso, el ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y uno de los mayores referentes del Movimiento Evita.

La UFI N°5 de San Martín e investigadores de la DDI de la zona estaban al frente de la causa, y tras la detención, comenzó a intervenir la Fiscalía N° 3 de ese Departamento Judicial.

