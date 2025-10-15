El video de la persecución en Mar del Plata luego de que un prófugo robara una moto y atropellara a un agente

Una moto robada, un pedido de captura vigente, un inspector de tránsito atropellado y una persecución filmada en tiempo real por las cámaras del centro de monitoreo. La escena, que parece sacada de una película, ocurrió este miércoles por la tarde en Mar del Plata y terminó con un detenido sobre el asfalto, tras varios minutos de escape por calles en contramano.

La secuencia quedó registrada en los operativos de seguridad urbana desplegados por el municipio.

Todo comenzó cuando un agente policial detectó una moto sospechosa durante uno de los operativos de control que viene llevando adelante la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito.

La secuencia se activó en cuestión de segundos. Al identificar al conductor, los policías alertaron de inmediato a los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que tomaron el seguimiento desde las cámaras distribuidas en la zona céntrica de la ciudad.

Con las imágenes en vivo y los agentes en movimiento, comenzó una persecución: el conductor del vehículo emprendió la huida a alta velocidad, incluso circulando por calles en contramano.

El conductor fue seguido por cámaras del COM y detenido en la intersección de Moreno y Olazábal

En medio del escape, el sospechoso atropelló a un agente de Tránsito. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el trabajador fue asistido rápidamente tras el impacto.

La situación continuó con los operadores del COM indicando a los móviles el recorrido del fugitivo, paso a paso, hasta que finalmente fue interceptado en la intersección de Moreno y Olazábal.

Allí, el sospechoso perdió el control del vehículo y cayó al suelo. En ese momento fue reducido por los policías.

El desenlace reveló aún más información: tenía un pedido de captura activo y, además, circulaba en una moto que registraba pedido de secuestro. Así lo confirmaron desde el Municipio.

La persecución se dio por calles en contramano y terminó cuando el sospechoso cayó del vehículo

Este operativo no fue un hecho aislado. Solo en lo que va del mes de octubre ya se secuestraron 212 motos por infracciones a las normativas vigentes en la ciudad.

Tragedia en José C. Paz: un policía murió tras chocar con su moto

El policía que falleció en el accidente, Gabriel Alejandro Agüero

Un oficial de 27 años de la Policía Bonaerense murió el jueves pasado tras chocar su moto contra un auto estacionado mientras perseguía a un sospechoso en la localidad de José C. Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 sobre la calle Labardén, entre Montes de Oca y Balandengues. Según el reporte policial, la víctima, Gabriel Alejandro Agüero, se encontraba junto a otro policía realizando un seguimiento a una moto sospechosa.

La persecución había comenzado en la zona de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, y terminó en las calles mencionadas de José C. Paz, donde Agüero perdió el control del rodado y chocó contra un Volkswagen Bora que se encontraba estacionado.

Agüero resultó gravemente herido. Fue asistido inicialmente por vecinos de la zona y por personal de la Comisaría Segunda de José C. Paz, que se acercó al lugar rápidamente tras los llamados al 911.

Minutos más tarde, una ambulancia lo trasladó hasta el hospital más cercano donde, poco después, se constató el fallecimiento del policía.

Agüero era integrante del Grupo de Prevención Motorizada de Malvinas Argentinas. La Policía Bonaerense dispuso el uso de luto policial por 48 horas en toda la fuerza en homenaje al oficial caído en acto de servicio.

Agüero residía en Grand Bourg y era padre. La noticia causó conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Una allegada, a través de redes sociales, escribió: “Gabi, mi amigo perdió la vida haciendo su trabajo, que en paz descanse amigote, vamos a extrañarte. Dale fuerza a tu familia y a tu hijito”.