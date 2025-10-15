Crimen y Justicia

El video de la persecución en Mar del Plata luego de que un prófugo robara una moto y atropellara a un agente

El sospechoso tenía pedido de captura e intentó huir a contramano. Fue detenido en Moreno y Olazábal

Guardar
El video de la persecución en Mar del Plata luego de que un prófugo robara una moto y atropellara a un agente

Una moto robada, un pedido de captura vigente, un inspector de tránsito atropellado y una persecución filmada en tiempo real por las cámaras del centro de monitoreo. La escena, que parece sacada de una película, ocurrió este miércoles por la tarde en Mar del Plata y terminó con un detenido sobre el asfalto, tras varios minutos de escape por calles en contramano.

La secuencia quedó registrada en los operativos de seguridad urbana desplegados por el municipio.

Todo comenzó cuando un agente policial detectó una moto sospechosa durante uno de los operativos de control que viene llevando adelante la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito.

La secuencia se activó en cuestión de segundos. Al identificar al conductor, los policías alertaron de inmediato a los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que tomaron el seguimiento desde las cámaras distribuidas en la zona céntrica de la ciudad.

Con las imágenes en vivo y los agentes en movimiento, comenzó una persecución: el conductor del vehículo emprendió la huida a alta velocidad, incluso circulando por calles en contramano.

El conductor fue seguido por
El conductor fue seguido por cámaras del COM y detenido en la intersección de Moreno y Olazábal

En medio del escape, el sospechoso atropelló a un agente de Tránsito. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el trabajador fue asistido rápidamente tras el impacto.

La situación continuó con los operadores del COM indicando a los móviles el recorrido del fugitivo, paso a paso, hasta que finalmente fue interceptado en la intersección de Moreno y Olazábal.

Allí, el sospechoso perdió el control del vehículo y cayó al suelo. En ese momento fue reducido por los policías.

El desenlace reveló aún más información: tenía un pedido de captura activo y, además, circulaba en una moto que registraba pedido de secuestro. Así lo confirmaron desde el Municipio.

La persecución se dio por
La persecución se dio por calles en contramano y terminó cuando el sospechoso cayó del vehículo

Este operativo no fue un hecho aislado. Solo en lo que va del mes de octubre ya se secuestraron 212 motos por infracciones a las normativas vigentes en la ciudad.

Tragedia en José C. Paz: un policía murió tras chocar con su moto

El policía que falleció en
El policía que falleció en el accidente, Gabriel Alejandro Agüero

Un oficial de 27 años de la Policía Bonaerense murió el jueves pasado tras chocar su moto contra un auto estacionado mientras perseguía a un sospechoso en la localidad de José C. Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 sobre la calle Labardén, entre Montes de Oca y Balandengues. Según el reporte policial, la víctima, Gabriel Alejandro Agüero, se encontraba junto a otro policía realizando un seguimiento a una moto sospechosa.

La persecución había comenzado en la zona de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, y terminó en las calles mencionadas de José C. Paz, donde Agüero perdió el control del rodado y chocó contra un Volkswagen Bora que se encontraba estacionado.

Agüero resultó gravemente herido. Fue asistido inicialmente por vecinos de la zona y por personal de la Comisaría Segunda de José C. Paz, que se acercó al lugar rápidamente tras los llamados al 911.

Minutos más tarde, una ambulancia lo trasladó hasta el hospital más cercano donde, poco después, se constató el fallecimiento del policía.

Agüero era integrante del Grupo de Prevención Motorizada de Malvinas Argentinas. La Policía Bonaerense dispuso el uso de luto policial por 48 horas en toda la fuerza en homenaje al oficial caído en acto de servicio.

Agüero residía en Grand Bourg y era padre. La noticia causó conmoción entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Una allegada, a través de redes sociales, escribió: “Gabi, mi amigo perdió la vida haciendo su trabajo, que en paz descanse amigote, vamos a extrañarte. Dale fuerza a tu familia y a tu hijito”.

Temas Relacionados

Mar del PlataPrófugosRobosPersecuciónÚltimas noticiasinseguridad

Últimas Noticias

Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones

Un dron detectó los movimientos del acusado y permitió a los gendarmes interceptar la camioneta 4x4 justo cuando pretendía abandonar el perímetro con la valija llena de dinero. Quién es en la organización

Video: el sospechoso de la

Suspendieron el juicio contra un hombre acusado de abusar a su hija desde los 4 años: la familia denuncia revictimización

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

Suspendieron el juicio contra un

El reclamo de la defensa de Cristian Graf sobre la casa donde se hallaron los restos de Diego Fernández Lima

Sostiene que la restricción sobre la propiedad carece de fundamento jurídico y responde a intereses económicos de la parte acusadora

El reclamo de la defensa

Por qué todavía no pudieron identificar el cuerpo hallado en Entre Ríos y qué hizo Pablo Luarta para impedirlo

El acusado por el crimen de Martín Sebastián Palacio se negó a declarar este miércoles antes de ser trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra

Por qué todavía no pudieron

Revés judicial para Gustavo Juliá en la causa donde está imputado por secuestrar a un empresario

Al condenado por el caso ‘Narcojet’ le confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva junto a los otros cuatro acusados

Revés judicial para Gustavo Juliá
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de ñoquis de boniato,

Receta de ñoquis de boniato, rápida y fácil

Un grupo de vecinos de Córdoba denunció que personas en situación de calle se comen los gatos domésticos

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Axel Kicillof evalúa participar de la caravana a la casa de Cristina Kirchner por el Día de la Lealtad

Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: El

Crisis política en Francia: El primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

El hallazgo de un caldero con monedas y joyas medievales redefine el mapa arqueológico de Suecia

Mientras Bolivia opera “al límite” por la escasez de combustible, el TSE garantizó un balotaje sin contratiempos

Camiones de ayuda humanitaria avanzan hacia Gaza en medio de la incertidumbre por la reapertura del cruce de Rafah

El presidente de Guatemala destituyó a su cúpula de seguridad tras la fuga de 20 pandilleros

TELESHOW
Kate Rodríguez, embarazada de siete

Kate Rodríguez, embarazada de siete meses, reveló que tiene trombofilia: “El amor es más fuerte que el miedo”

Juana Repetto celebró el paso que dio su hijo mayor: “Después de 9 años de colecho durmió solo”

La hija de Maxi López, su fan número uno: el tierno gesto desde Suiza mientras lo veía en MasterChef Celebrity

Como dos gotas de agua: la imagen que reveló el increíble parecido entre Valentina Cervantes y su madre

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares