Crimen y Justicia

El reclamo de la defensa de Cristian Graf sobre la casa donde se hallaron los restos de Diego Fernández Lima

Sostiene que la restricción sobre la propiedad carece de fundamento jurídico y responde a intereses económicos de la parte acusadora

Fabián Induti

Por Fabián Induti

Guardar
Diego Fernández Lima y Cristian
Diego Fernández Lima y Cristian Graf

La defensa de Norberto Cristian Graf solicitó en las últimas horas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº56a cargo del juez Alejandro Adrián Litvack, que rechace la medida cautelar de no innovar pedida por la querella en el marco de la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima.

El planteo, presentado por los abogados Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, sostiene que la restricción sobre la propiedad de Graf carece de fundamento jurídico y responde a intereses económicos de la parte acusadora, no a la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos en julio de 1984.

El conflicto central gira en torno a la solicitud de la querella para que el juzgado dicte una medida de no innovar, es decir, que prohíba cualquier modificación o disposición sobre el inmueble de Graf, bajo el argumento de que allí se hallaron restos óseos atribuidos a Fernández Lima.

La defensa rechaza de plano esa hipótesis y advierte que la medida generaría un “perjuicio económico irreparable” para su representado y su familia, además de vulnerar el derecho de propiedad.

(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

En su presentación, los abogados remarcan que desde el inicio de la causa han impulsado diligencias orientadas a esclarecer los hechos y determinar quiénes participaron en la muerte de Fernández Lima, calificada como homicidio doloso. Aportaron fotografías y otras constancias de la época para contrarrestar la acusación del Ministerio Público Fiscal sobre una supuesta supresión de pruebas.

Según la defensa, la querella “solamente se interpone con fines económicos y no de saber la realidad de los hechos como supuestamente plantean”.

Uno de los puntos más controvertidos es la ubicación exacta donde se hallaron los restos. La defensa sostiene que la querella da por probado que el hallazgo ocurrió en la propiedad de Graf, cuando en realidad esa circunstancia está discutida en el expediente. Citan declaraciones del obrero que encontró los restos, quien afirmó que el hallazgo se produjo durante trabajos de perfilamiento en una zona lindera, pero dentro de la obra y no necesariamente en el terreno de los Graf.

Además, insisten en que existía un alambrado corrido un metro hacia adentro de la propiedad de Graf, lo que complica aún más la delimitación precisa del lugar.

Para los abogados, la medida cautelar solicitada por la querella no tiene como objetivo avanzar en la investigación ni esclarecer lo sucedido en 1984. Argumentan que, si ese fuera el verdadero interés, la restricción debería haberse extendido también al terreno lindero, lo que no ocurrió.

La defensa también subraya que Norberto Cristian Graf siempre estuvo a derecho desde el hallazgo de los restos. Además, recuerdan que aún no se resolvieron los planteos de sobreseimiento presentados por su parte, tanto por el pedido de archivo de la causa principal por inexistencia de delito respecto al encubrimiento y la supresión de pruebas, como por la prescripción de la acción penal.

Sostienen que la causa se encuentra prescripta desde su inicio y que el Ministerio Público Fiscal ha forzado la acusación mediante una interpretación errónea de la ley.

“La indemnización, reparación y compensación económica ya debería estar registrada en el próximo presupuesto 2026, y debería ser el Estado, quien se haga responsable, porque no supo cuidar la vida de este joven, el Estado en su faz de la Ciudad como de la Nación, y por no saber tampoco y no poder evidentemente por más de 41 años dar con el hallazgo de sus restos”, destacan. Agregan que, de no haber sido por una obra en el terreno lindero a la casa de los Graf, los restos nunca habrían sido encontrados.

Hay que recordar que este viernes, la Justicia citó a Cristián Graf a declaración indagatoria en la causa por el encubrimiento de la aparición de los restos de Diego Fernández Lima en el jardín de su casa, en el barrio porteño de Coghlan.

El juez Litvack dispuso que la audiencia será este 17 de octubre a las 10:30 de forma presencial. La medida se resolvió luego del pedido realizado por el fiscal del caso, Martín López Perrando, y ante la voluntad manifestada por la defensa de Graf para que pudiera dar explicaciones en sede judicial.

Temas Relacionados

Diego Fernández LimaCristian Grafúltimas noticiasGustavo CeratiCoglhan

Últimas Noticias

Suspendieron el juicio contra un hombre acusado de abusar a su hija desde los 4 años: la familia denuncia revictimización

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

Suspendieron el juicio contra un

Por qué todavía no pudieron identificar el cuerpo hallado en Entre Ríos y qué hizo Pablo Luarta para impedirlo

El acusado por el crimen de Martín Sebastián Palacio se negó a declarar este miércoles antes de ser trasladado a Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra

Por qué todavía no pudieron

Revés judicial para Gustavo Juliá en la causa donde está imputado por secuestrar a un empresario

Al condenado por el caso ‘Narcojet’ le confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva junto a los otros cuatro acusados

Revés judicial para Gustavo Juliá

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El acusado de asesinar a su ex pareja y ex suegra en Córdoba planeaba volver al país vecino en canoa y luego huir con el menor. El vehículo estaba escondido en la costa

Encontraron en Uruguay el auto

Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero: lo trasladarán a Córdoba por el doble femicidio

El detenido no emitió declaración en los tribunales de Concordia. Ahora le dictarán la prisión preventiva y deberá responder ante la justicia cordobesa por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio

Pablo Laurta se negó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un miembro de los Hells Angels explicó el motivo de la visita del club de motos a La Plata: “Tenemos que agasajarlos”

Suspendieron el juicio contra un hombre acusado de abusar a su hija desde los 4 años: la familia denuncia revictimización

El presidente del Banco Central espera que el swap con EEUU por USD 20.000 arranque en las próximas dos semanas

Dos rescatistas se casarán y sus perros serán testigos de la boda: firmarán el acta con tinta en las patitas

INFOBAE AMÉRICA
Israel entregó a Hamas los

Israel entregó a Hamas los restos de otros 45 palestinos

Estados Unidos y Brasil retoman el diálogo tras meses de tensión: funcionarios se reunirán este jueves

Francia y Estados Unidos pidieron que se respete la democracia en Madagascar tras el golpe militar

Crisis en Madagascar: el líder golpista anunció que jurará como presidente tras derrocar a Andry Rajoelina

El avión del Secretario de Defensa de Estados Unidos debió aterrizar de emergencia porque se rompió el parabrisas

TELESHOW
Melody Luz reveló de dónde

Melody Luz reveló de dónde saca el dinero Alex Caniggia y cómo se organizan con los gastos familiares

¿Brenda Asnicar con nuevo romance?: el romántico regalo del italiano Gianluca Ginoble en pleno recital de Il Volo

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

Mariano Martínez enfrentó las críticas por usar un monopatín: “¿Qué les molesta?"

Así homenajearon Cande y Mica Tinelli a su mamá Soledad Aquino por su cumpleaños